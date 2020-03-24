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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5812581358145815
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:42

Рівень організації країн Західної Європи у боротьбі з короновірусом:
https://uainfo.org/blognews/1585117098- ... ssovo.html

До речі, де показові суди над зеМародерами, які продали за кордон в січні 96 тон (!!!) медичних масок????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:51

Вже четвертий нардеп захворів.
А хорошківський привіз короновірус з Ніцци. Власним літаком! Херой!

Нарешті укро-бидло-еліта взнає, що таке життя простого нарота.
Олександрівська інфекційна лікарня - об,єднає всіх - і нардепів, і торговців з ринку.
Нарешті бидло-еліта буде разом з наротом!!!
29 років вони грабували країну, виводили звідси кошти.

Укро-бидло-еліта не хотіла йти на війну?
Так війна і смерть самі прийшли до укро-бидло-еліти!

Причому - з іншої сторони!
З Куршавеля, курортів Іспанії та Італії.
І зловила йопаних злодійкуватих укро-простаків за горлянку.

Зараз бидло-еліта буде їсти цю кашу, яку сама ж і зварила.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 бер, 2020 11:08, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:57

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:До речі, де показові суди над зеМародерами
Так не буде судів....
1 Населення хоче не справедливості-а покращення життя
2 Для цього населенню постійно втирають думку-почекайте трошки ,завтра засудимо+заберемо вкрадене=вам віддамо....
3 Насправді , засудити можна..А от за рахунок відібраного по суду - покращити життя населення - ні
Яскравий приклад Приват
Коломойський крав щороку до 50 млрд грн...але навіть забравши цих 50 млрд і роздавши їх населенню - життя в останнього суттєво не покращиться...

Таким чином
Влада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити..
Прокол у влади вже був
Майдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся....

Тому
а - влада зацікавлена в тому,щоб населення вважало що від влади залежить більше ніж 5% його благополуччя
б - якщо до населення дійде,що воно саме ковальсвого щастя.а влада може допомогти на 5% або заважати на 5% - відразу населення перетворить владу у простий сервісний центр.
Поки розуміння своєї сили і відповідальності в населення відсутнє - до того часу влада буде доїти це населення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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