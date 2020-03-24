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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5812581358145815 Додано: Сер 25 бер, 2020 10:42

https://uainfo.org/blognews/1585117098- ... ssovo.html



До речі, де показові суди над зеМародерами, які продали за кордон в січні 96 тон (!!!) медичних масок???? Рівень організації країн Західної Європи у боротьбі з короновірусом:До речі, де показові суди над зеМародерами, які продали за кордон в січні 96 тон (!!!) медичних масок???? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21151 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1174 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 10:51 Вже четвертий нардеп захворів.

А хорошківський привіз короновірус з Ніцци. Власним літаком! Херой!



Нарешті укро-бидло-еліта взнає, що таке життя простого нарота.

Олександрівська інфекційна лікарня - об,єднає всіх - і нардепів, і торговців з ринку.

Нарешті бидло-еліта буде разом з наротом!!!

29 років вони грабували країну, виводили звідси кошти.



Укро-бидло-еліта не хотіла йти на війну?

Так війна і смерть самі прийшли до укро-бидло-еліти!



Причому - з іншої сторони!

З Куршавеля, курортів Іспанії та Італії.

І зловила йопаних злодійкуватих укро-простаків за горлянку.



Зараз бидло-еліта буде їсти цю кашу, яку сама ж і зварила. Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 бер, 2020 11:08, всього редагувалось 4 разів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21151 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1174 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 10:57 Re: Політичні дискусії Frant написав: До речі, де показові суди над зеМародерами До речі, де показові суди над зеМародерами Так не буде судів....

1 Населення хоче не справедливості-а покращення життя

2 Для цього населенню постійно втирають думку-почекайте трошки ,завтра засудимо+заберемо вкрадене=вам віддамо....

3 Насправді , засудити можна..А от за рахунок відібраного по суду - покращити життя населення - ні

Яскравий приклад Приват

Коломойський крав щороку до 50 млрд грн...але навіть забравши цих 50 млрд і роздавши їх населенню - життя в останнього суттєво не покращиться...



Таким чином

Влада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити..

Прокол у влади вже був

Майдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся....



Тому

а - влада зацікавлена в тому,щоб населення вважало що від влади залежить більше ніж 5% його благополуччя

б - якщо до населення дійде,що воно саме ковальсвого щастя.а влада може допомогти на 5% або заважати на 5% - відразу населення перетворить владу у простий сервісний центр.

Поки розуміння своєї сили і відповідальності в населення відсутнє - до того часу влада буде доїти це населення. Так не буде судів....1 Населення хоче не справедливості-а покращення життя2 Для цього населенню постійно втирають думку-почекайте трошки ,завтра засудимо+заберемо вкрадене=вам віддамо....3 Насправді , засудити можна..А от за рахунок відібраного по суду - покращити життя населення - ніЯскравий приклад ПриватКоломойський крав щороку до 50 млрд грн...але навіть забравши цих 50 млрд і роздавши їх населенню - життя в останнього суттєво не покращиться...Таким чиномВлада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити..Прокол у влади вже бувМайдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся....Томуа - влада зацікавлена в тому,щоб населення вважало що від влади залежить більше ніж 5% його благополуччяб - якщо до населення дійде,що воно саме ковальсвого щастя.а влада може допомогти на 5% або заважати на 5% - відразу населення перетворить владу у простий сервісний центр.Поки розуміння своєї сили і відповідальності в населення відсутнє - до того часу влада буде доїти це населення. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 22392 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 13:18



Дійсно, навіщо підтримати власну науку і власну медицину???

Якщо бидло-еліта могла раніше їздити лікуватись за кордон, у кращі приватні клініки.



А зараз- не вийде. Кордони - закриті!



"Именно в условиях невероятной биологической угрозы самый умный человек может оказаться перепуганным животным. Но ведь в свите Зеленского таких и не бывало. Потому страх умереть в инфекционном отделении Александровской больницы превратил недавних нуворишей в дрожащее от любого звука стадо. И ошибок стало ещё больше.



Президент и его министры наперебой вещают, что наши учёные уже выкатили три тест-системы для коронавируса? Странно, этих же учёных ранее отправили в отпуск за свой счёт. Наверное, из дому работают, по удалёнке в лаборатории. Как же удивятся фанаты Зеленского, получив клизму с марганцовкой вместо тестов, — мне бы услыхать их первые впечатления.



Реалисты видят всё, а позеленевшие оптимисты вдруг оказались в самом глубоком сфинктере собственного выбора.

А ещё не будет заграничных больниц — ни для Зеленского, ни для семьи, ни для друзей. Украина законсервирована, и вирус бродит по её артериям. Не будет гламурных поездок в Париж за счёт государства, так как Франция очутилась в таком же положении — и потому играться с нашим карликом не захочет. Все вокруг пашут, и Зеленский к такому оказался не готов. Не работать он сюда приходил, а ленточки перерезать и с кортежем кататься. Мальчик вырос, снимите седло с велосипеда.



Скоро национальной трагедии исполнится год. Навскидку скажите, что стало лучше, где? Наверное, экономику вылечили — депутатское лобби и смена Кабминов по пятницам этому очень помогает. Или, может, рынок земли не писался от балды, его ведь приняли? Нет? Странно. Может, спасут правоохранители — ГПУ ведь не прогнули под регионалов-реваншистов? Ой, и тут нечем хвастаться."



https://petrimazepa.com/shiroko_raskryt ... oronavirus Виявляється, що працівники Інституту молекулярної біології НАН України, які повинні були розробляти тести на короновірус - сидять вдома, у відпустках за свій рахунок!Дійсно, навіщо підтримати власну науку і власну медицину???Якщо бидло-еліта могла раніше їздити лікуватись за кордон, у кращі приватні клініки.А зараз- не вийде. Кордони - закриті!"Именно в условиях невероятной биологической угрозы самый умный человек может оказаться перепуганным животным. Но ведь в свите Зеленского таких и не бывало. Потому страх умереть в инфекционном отделении Александровской больницы превратил недавних нуворишей в дрожащее от любого звука стадо. И ошибок стало ещё больше.Президент и его министры наперебой вещают, что наши учёные уже выкатили три тест-системы для коронавируса? Странно, этих же учёных ранее отправили в отпуск за свой счёт. Наверное, из дому работают, по удалёнке в лаборатории. Как же удивятся фанаты Зеленского, получив клизму с марганцовкой вместо тестов, — мне бы услыхать их первые впечатления.А ещё не будет заграничных больниц — ни для Зеленского, ни для семьи, ни для друзей. Украина законсервирована, и вирус бродит по её артериям. Не будет гламурных поездок в Париж за счёт государства, так как Франция очутилась в таком же положении — и потому играться с нашим карликом не захочет. Все вокруг пашут, и Зеленский к такому оказался не готов. Не работать он сюда приходил, а ленточки перерезать и с кортежем кататься. Мальчик вырос, снимите седло с велосипеда.Скоро национальной трагедии исполнится год. Навскидку скажите, что стало лучше, где? Наверное, экономику вылечили — депутатское лобби и смена Кабминов по пятницам этому очень помогает. Или, может, рынок земли не писался от балды, его ведь приняли? Нет? Странно. Может, спасут правоохранители — ГПУ ведь не прогнули под регионалов-реваншистов? Ой, и тут нечем хвастаться." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21151 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1174 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5812581358145815 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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