До речі, де показові суди над зеМародерами, які продали за кордон в січні 96 тон (!!!) медичних масок????
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:42
Рівень організації країн Західної Європи у боротьбі з короновірусом:
До речі, де показові суди над зеМародерами, які продали за кордон в січні 96 тон (!!!) медичних масок????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:51
Вже четвертий нардеп захворів.
А хорошківський привіз короновірус з Ніцци. Власним літаком! Херой!
Нарешті укро-бидло-еліта взнає, що таке життя простого нарота.
Олександрівська інфекційна лікарня - об,єднає всіх - і нардепів, і торговців з ринку.
Нарешті бидло-еліта буде разом з наротом!!!
29 років вони грабували країну, виводили звідси кошти.
Укро-бидло-еліта не хотіла йти на війну?
Так війна і смерть самі прийшли до укро-бидло-еліти!
Причому - з іншої сторони!
З Куршавеля, курортів Іспанії та Італії.
І зловила йопаних злодійкуватих укро-простаків за горлянку.
Зараз бидло-еліта буде їсти цю кашу, яку сама ж і зварила.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 бер, 2020 11:08, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:57
Re: Політичні дискусії
Так не буде судів....
1 Населення хоче не справедливості-а покращення життя
2 Для цього населенню постійно втирають думку-почекайте трошки ,завтра засудимо+заберемо вкрадене=вам віддамо....
3 Насправді , засудити можна..А от за рахунок відібраного по суду - покращити життя населення - ні
Яскравий приклад Приват
Коломойський крав щороку до 50 млрд грн...але навіть забравши цих 50 млрд і роздавши їх населенню - життя в останнього суттєво не покращиться...
Таким чином
Влада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити..
Прокол у влади вже був
Майдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся....
Тому
а - влада зацікавлена в тому,щоб населення вважало що від влади залежить більше ніж 5% його благополуччя
б - якщо до населення дійде,що воно саме ковальсвого щастя.а влада може допомогти на 5% або заважати на 5% - відразу населення перетворить владу у простий сервісний центр.
Поки розуміння своєї сили і відповідальності в населення відсутнє - до того часу влада буде доїти це населення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:18
Виявляється, що працівники Інституту молекулярної біології НАН України, які повинні були розробляти тести на короновірус - сидять вдома, у відпустках за свій рахунок!
Дійсно, навіщо підтримувати власну науку і власну медицину???
Якщо бидло-еліта могла раніше їздити лікуватись за кордон, у кращі приватні клініки.
А зараз- не вийде. Кордони - закриті!
"Именно в условиях невероятной биологической угрозы самый умный человек может оказаться перепуганным животным. Но ведь в свите Зеленского таких и не бывало. Потому страх умереть в инфекционном отделении Александровской больницы превратил недавних нуворишей в дрожащее от любого звука стадо. И ошибок стало ещё больше.
Президент и его министры наперебой вещают, что наши учёные уже выкатили три тест-системы для коронавируса? Странно, этих же учёных ранее отправили в отпуск за свой счёт. Наверное, из дому работают, по удалёнке в лаборатории. Как же удивятся фанаты Зеленского, получив клизму с марганцовкой вместо тестов, — мне бы услыхать их первые впечатления.
Реалисты видят всё, а позеленевшие оптимисты вдруг оказались в самом глубоком сфинктере собственного выбора.
А ещё не будет заграничных больниц — ни для Зеленского, ни для семьи, ни для друзей. Украина законсервирована, и вирус бродит по её артериям. Не будет гламурных поездок в Париж за счёт государства, так как Франция очутилась в таком же положении — и потому играться с нашим карликом не захочет. Все вокруг пашут, и Зеленский к такому оказался не готов. Не работать он сюда приходил, а ленточки перерезать и с кортежем кататься. Мальчик вырос, снимите седло с велосипеда.
Скоро национальной трагедии исполнится год. Навскидку скажите, что стало лучше, где? Наверное, экономику вылечили — депутатское лобби и смена Кабминов по пятницам этому очень помогает. Или, может, рынок земли не писался от балды, его ведь приняли? Нет? Странно. Может, спасут правоохранители — ГПУ ведь не прогнули под регионалов-реваншистов? Ой, и тут нечем хвастаться."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:17
Василь Авраменко
До 125-річчя українського танцюриста Василя Авраменка українські архіви опублікували світлини та документи.
Матеріали опублікували Центральний державний архів вищих органів влади та управління України та Центральний державний архів зарубіжної україністики, повідомляє "Історична правда".
Василь Авраменко народився 22 березня 1895 року у Стебліві сучасного Шевченківського р-ну Черкаської обл. Творчу кар'єру почав у театрі Миколи Садовського за порадою глави Директорії УНР Симона Петлюри. Під час війни з більшовиками опинився у Калішському таборі для інтернованих вояків УНР у Польщі. У 1925 році емігрував до США. Там став відомим хореографом.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:28
Я видел коммент, на каком-то малоизвестном форуме, автором которого была сотрудница института.
Это она там заявила, что все создано, зарегистрировано и протестировано, но нас, дескать отправили в отпуск - так что вот так.
ИМХО фейк это все.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:30
Вернусь к "старенькому":
Итого 13 областей.
Всего в Украине 24 области (не считая Крыма). "Ненужными" (неразделенными между олигархами) оказались 11:
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Ровненская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Черновицкая.
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