Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine



Щодо виготовлення тест-систем та фінансування НАН України.



Перші виготовлені партії «Тест системи для діагностики коронавірусу COVID-19» (на 600 аналізів) Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАНУ) вже передав для використання в Житомирському обласному лабораторному центрі МОЗ України та до Центру громадського здоров’я МОЗ України в м. Києві. Але на цей час НАН України отримала з великою затримкою (вчора, 23.03.2020) лише незначне фінансування на роботи зі створення і виробництва тест-систем . Президія Академії веде інтенсивні перемовини з Кабінетом міністрів України відносно фінансування для виробництва наступних партій.



Щодо ситуації з відпусткою співробітників за власний рахунок - вона є типовою для установ НАН України і ніяким чином не пов’язана з сьогоднішньою ситуацією з коронавірусом. Маємо глобальне хронічне недофінансування всіх установ НАН України. Наукові співробітники мають вибір – або працювати неповний тиждень, або подавати заяви на відпустку за власний рахунок на якійсь термін. На повну заробітну платню бюджетного фінансування не вистачає (особливо на початку року, коли ще не приносять додаткових коштів гранти та проекти, виграні на національних наукових конкурсах).



Цього року ситуація з фінансуванням НАН України зовсім скрутна . Паспорт бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) з фінансуванням на 2020 рік досі Урядом не підписаний , відповідно ці заплановані кошти установи НАН України використовувати все ще не можуть , а там в основному і є заробітна платня. Тому співробітники всіх установ НАН України, в тому числі і ІМБГ НАНУ, вимушені виходити з цієї ситуації та йти у відпустку за власний рахунок.