Я видел коммент, на каком-то малоизвестном форуме, автором которого была сотрудница института.Это она там заявила, что все создано, зарегистрировано и протестировано, но нас, дескать отправили в отпуск - так что вот так.ИМХО фейк это все.

24.03.2020 Как рассказал OBOZREVATEL заместитель главы Института, профессор, доктор биологических наук Сергей Дзядевич ... ... "Неделю назад было заявлено, что Институту поручено изготовить экспресс-тесты. Мы готовы, но первый маленький транш денег поступил лишь сегодня утром. Мы уже сделали и передали в Центр общественного здоровья в Житомир 600 анализов. И мы это сделали за собственные деньги, материалы. Сейчас банально нужно покупать новые реагенты, а у нас это происходит очень медленно", – пояснил Сергей Дзядевич. ...