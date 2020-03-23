Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:До речі, де показові суди над зеМародерами
Так не буде судів.... 1 Населення хоче не справедливості-а покращення життя 2 Для цього населенню постійно втирають думку-почекайте трошки ,завтра засудимо+заберемо вкрадене=вам віддамо.... 3 Насправді , засудити можна..А от за рахунок відібраного по суду - покращити життя населення - ні Яскравий приклад Приват Коломойський крав щороку до 50 млрд грн...але навіть забравши цих 50 млрд і роздавши їх населенню - життя в останнього суттєво не покращиться...
Таким чином Влада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити.. Прокол у влади вже був Майдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся....
Тому а - влада зацікавлена в тому,щоб населення вважало що від влади залежить більше ніж 5% його благополуччя б - якщо до населення дійде,що воно саме ковальсвого щастя.а влада може допомогти на 5% або заважати на 5% - відразу населення перетворить владу у простий сервісний центр. Поки розуміння своєї сили і відповідальності в населення відсутнє - до того часу влада буде доїти це населення.
Виявляється, що працівники Інституту молекулярної біології НАН України, які повинні були розробляти тести на короновірус - сидять вдома, у відпустках за свій рахунок!
Дійсно, навіщо підтримувати власну науку і власну медицину??? Якщо бидло-еліта могла раніше їздити лікуватись за кордон, у кращі приватні клініки.
А зараз- не вийде. Кордони - закриті!
"Именно в условиях невероятной биологической угрозы самый умный человек может оказаться перепуганным животным. Но ведь в свите Зеленского таких и не бывало. Потому страх умереть в инфекционном отделении Александровской больницы превратил недавних нуворишей в дрожащее от любого звука стадо. И ошибок стало ещё больше.
Президент и его министры наперебой вещают, что наши учёные уже выкатили три тест-системы для коронавируса? Странно, этих же учёных ранее отправили в отпуск за свой счёт. Наверное, из дому работают, по удалёнке в лаборатории. Как же удивятся фанаты Зеленского, получив клизму с марганцовкой вместо тестов, — мне бы услыхать их первые впечатления.
Реалисты видят всё, а позеленевшие оптимисты вдруг оказались в самом глубоком сфинктере собственного выбора. А ещё не будет заграничных больниц — ни для Зеленского, ни для семьи, ни для друзей. Украина законсервирована, и вирус бродит по её артериям. Не будет гламурных поездок в Париж за счёт государства, так как Франция очутилась в таком же положении — и потому играться с нашим карликом не захочет. Все вокруг пашут, и Зеленский к такому оказался не готов. Не работать он сюда приходил, а ленточки перерезать и с кортежем кататься. Мальчик вырос, снимите седло с велосипеда.
Скоро национальной трагедии исполнится год. Навскидку скажите, что стало лучше, где? Наверное, экономику вылечили — депутатское лобби и смена Кабминов по пятницам этому очень помогает. Или, может, рынок земли не писался от балды, его ведь приняли? Нет? Странно. Может, спасут правоохранители — ГПУ ведь не прогнули под регионалов-реваншистов? Ой, и тут нечем хвастаться."
До 125-річчя українського танцюриста Василя Авраменка українські архіви опублікували світлини та документи.
Матеріали опублікували Центральний державний архів вищих органів влади та управління України та Центральний державний архів зарубіжної україністики, повідомляє "Історична правда".
Василь Авраменко народився 22 березня 1895 року у Стебліві сучасного Шевченківського р-ну Черкаської обл. Творчу кар'єру почав у театрі Миколи Садовського за порадою глави Директорії УНР Симона Петлюри. Під час війни з більшовиками опинився у Калішському таборі для інтернованих вояків УНР у Польщі. У 1925 році емігрував до США. Там став відомим хореографом. https://www.istpravda.com.ua/short/2020/03/24/157229/
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Frant написав: Президент и его министры наперебой вещают, что наши учёные уже выкатили три тест-системы для коронавируса? Странно, этих же учёных ранее отправили в отпуск за свой счёт.
Я видел коммент, на каком-то малоизвестном форуме, автором которого была сотрудница института. Это она там заявила, что все создано, зарегистрировано и протестировано, но нас, дескать отправили в отпуск - так что вот так.
- Ринат Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он влияет как, например, Кривой Рог; - Игорь Коломойский - Запорожская область; - Игорь Палица - Волынская область; - Виктор Пинчук - Днепропетровская область; - Андрей Веревский - Полтавская и Кировоградская области; - Юрий Косюк - Винницкая и Черкасская области; - Андрей Ставницер - Одесская область; - Александр Ярославский - Харьковская область. ...
Всего в Украине 24 области (не считая Крыма). "Ненужными" (неразделенными между олигархами) оказались 11: - Житомирская, - Закарпатская, - Киевская, - Николаевская, - Ровненская, - Сумская, - Тернопольская, - Херсонская, - Хмельницкая, - Черниговская, - Черновицкая.
Frant написав: Президент и его министры наперебой вещают, что наши учёные уже выкатили три тест-системы для коронавируса? Странно, этих же учёных ранее отправили в отпуск за свой счёт.
Я видел коммент, на каком-то малоизвестном форуме, автором которого была сотрудница института. Это она там заявила, что все создано, зарегистрировано и протестировано, но нас, дескать отправили в отпуск - так что вот так.
ИМХО фейк это все.
24.03.2020 Как рассказал OBOZREVATEL заместитель главы Института, профессор, доктор биологических наук Сергей Дзядевич... ... "Неделю назад было заявлено, что Институту поручено изготовить экспресс-тесты. Мы готовы, но первый маленький транш денег поступил лишь сегодня утром. Мы уже сделали и передали в Центр общественного здоровья в Житомир 600 анализов. И мы это сделали за собственные деньги, материалы. Сейчас банально нужно покупать новые реагенты, а у нас это происходит очень медленно", – пояснил Сергей Дзядевич. ...
20 ч Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine
Щодо виготовлення тест-систем та фінансування НАН України.
Перші виготовлені партії «Тест системи для діагностики коронавірусу COVID-19» (на 600 аналізів) Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАНУ) вже передав для використання в Житомирському обласному лабораторному центрі МОЗ України та до Центру громадського здоров’я МОЗ України в м. Києві. Але на цей час НАН України отримала з великою затримкою (вчора, 23.03.2020) лише незначне фінансування на роботи зі створення і виробництва тест-систем. Президія Академії веде інтенсивні перемовини з Кабінетом міністрів України відносно фінансування для виробництва наступних партій.
Щодо ситуації з відпусткою співробітників за власний рахунок - вона є типовою для установ НАН України і ніяким чином не пов’язана з сьогоднішньою ситуацією з коронавірусом. Маємо глобальне хронічне недофінансування всіх установ НАН України. Наукові співробітники мають вибір – або працювати неповний тиждень, або подавати заяви на відпустку за власний рахунок на якійсь термін. На повну заробітну платню бюджетного фінансування не вистачає (особливо на початку року, коли ще не приносять додаткових коштів гранти та проекти, виграні на національних наукових конкурсах).
Цього року ситуація з фінансуванням НАН України зовсім скрутна. Паспорт бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) з фінансуванням на 2020 рік досі Урядом не підписаний, відповідно ці заплановані кошти установи НАН України використовувати все ще не можуть, а там в основному і є заробітна платня. Тому співробітники всіх установ НАН України, в тому числі і ІМБГ НАНУ, вимушені виходити з цієї ситуації та йти у відпустку за власний рахунок.
24.03.2020 Как рассказал OBOZREVATEL заместитель главы Института, профессор, доктор биологических наук Сергей Дзядевич... ... "Неделю назад было заявлено, что Институту поручено изготовить экспресс-тесты. Мы готовы, но первый маленький транш денег поступил лишь сегодня утром. Мы уже сделали и передали в Центр общественного здоровья в Житомир 600 анализов. И мы это сделали за собственные деньги, материалы. Сейчас банально нужно покупать новые реагенты, а у нас это происходит очень медленно", – пояснил Сергей Дзядевич. ...
Нет. Я видел комменты подписанные женским именем.
Но, раз их уже три, от разных ученых, то что-то мне о "Британских учОных" вспомнилось
24.03.2020 Как рассказал OBOZREVATEL заместитель главы Института, профессор, доктор биологических наук Сергей Дзядевич... ... "Неделю назад было заявлено, что Институту поручено изготовить экспресс-тесты. Мы готовы, но первый маленький транш денег поступил лишь сегодня утром. Мы уже сделали и передали в Центр общественного здоровья в Житомир 600 анализов. И мы это сделали за собственные деньги, материалы. Сейчас банально нужно покупать новые реагенты, а у нас это происходит очень медленно", – пояснил Сергей Дзядевич. ...
Нет. Я видел комменты подписанные женским именем.
Но, раз их уже три, от разных ученых, то что-то мне о "Британских учОных" вспомнилось
Вот еще с оффсайта НАН Украины "Прес-служба НАН України":
20.03.2020 В січні 2020 року, одразу після появи інформації про епідемію нового коронавірусу в провінції Хубей Китайської народної республіки, вчені Інституту молекулярної біології і генетики НАН України за завданням Ради національної безпеки і оборони України почали роботу над створенням вітчизняних тест-систем для діагностики коронавірусу 2019-nCoV. За цей час в Інституті вдалося провести дизайн і синтез 4-х нуклеотидних праймерів, які відповідають найбільш специфічним послідовностям в геномі даного вірусу.
На даний час розроблена в НАН України тест-система, яка не підпадає під патентну охорону закордонних тест-систем, готується до випуску на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. ...
Верить или не верить официальным сообщениям - ваше право. И да, всегда и везде в Украине все сообщения подписываются или мужчинами, или женщинами. "Третьих лиц" (т.е. не от мужчин или женщин) я не встречал. А вы?
На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет сегодня по видеосвязи, не будет приниматься решение о создании консультативного совета с участием «представителей ОРДЛО» в рамках политической рабочей подгруппы ТКГ.
Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывший руководитель телеканала «Интер», генеральный директор холдинга Atlantic Group Сергей Старицкий был найден мертвым с огнестрельным ранением в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области.
Больше месяца по этому делу не было никаких движений.
Зато когда 2 дамочки под винишко немного предупредили Бубочку, то дело быстренько состряпали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
budivelnik написав: Таким чином Влада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити.. Прокол у влади вже був Майдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся...
Точно)) Порошенко заявлял об реформе судовой системы, здравоохранения и т.п. и в итоге *жити по-новому*. *Кориснi iдiоти* (порохофилы) на всех виступлениях и каналах своими вустами поддерживали данное враження для населения. Только кто из них в галифе-то был? Вы что ли там себе припасли
Нафиг реформи от МВФ, Кахи, Бальцеровича... Населення само себе покращить кардинально. Инвесторы сами ломанутся, а макроэкономика станет функционировать иначе.
Волонтеры сами вытягли все)) Тянули-тянули и витягли. Их во многих частях даже не видели... А сам немелкий волонтер Арахамия, которого, кажись, сам Гелетей в МОУ позвал, так прямо и заявил --- волонтерство даже близко несравнимо с госсистемой, разные весовые категории и т.д.
Результат со слабым влиянием власти уже был. Начало 90-х. И никто ничего не чекав от власти. Население само шевелилось... Данный ресурс роста был вычерпан. Всё крапка. Вычерпан. Поэтому, как и во всех прошедших данный этап развитых странах, источник роста перешёл к повышению эффективности регулирования *свободного* рынка. Не к *взять и поделить*, а к реформам, улучшающим условия для функционирования экономики.