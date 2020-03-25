Додано: Сер 25 бер, 2020 18:35

detroytred написав: budivelnik написав: Таким чином

Влада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити..

Прокол у влади вже був

Майдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся... Таким чиномВлада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити..Прокол у влади вже бувМайдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся... Точно))

Порошенко заявлял об реформе судовой системы, здравоохранения и т.п. и в итоге Точно))Порошенко заявлял об реформе судовой системы, здравоохранения и т.п. и в итоге

Як бачите - наш корисний ідіот так і не зрозумівПорошенко це влада..Правда влада краща від Зеленського - але влада ,а тому буде діяти в межах корпоративної етики...Успіхи Бальцеровича - це успіхи польського суспільства.а не успіх яйцеголового професора...Полякам на 70 років менше забивали ініціативу ніж галіфешникам...Тому в Польщі на момент приходу американських кредитів-було пару мільйонів приватників..В Україні - через 30 років незалежності і 20 років єдиного податку-всього 2 млн підприємців..Ця різниця між кількістю тих хто хоче/може/приймає на себе обовязки і тими хто чекає поки за них вирішиться- і створило всього за 20 років прірву між Польщею і УкраїноюЄдине радуєПротирачі бюджетних коштів-скоро подохнуть(бо помруть-для них честь - саме подохнуть) і вже їх внуки(не діти ) будуть активними членами суспільства.якому не потрібен сталін з гулагом чи гітлер з автоматом - щоб відучити сцяти в підїздах..Для них не потрібен буде Пинзеник чи Бальцерович з Яценюком( з їх тарифними шоками) щоб вони зрозуміли необхідність сплати податків і перестали нявчати..ми заробили всього 100 000 в місяць . а тому не хочемо платити більше 3000....не говорячи вже про 30 000.