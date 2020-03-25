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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5814581558165817>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:53

Re: Політичні дискусії

підрезюмую спір будівельника із detroytred
Або чому барига краще клоуна.

https://psyfactor.org/news/5zakonov.htm

Глупые люди опасны потому, что рациональные люди с трудом могут представить логику неразумного поведения. Умный человек способен понять логику бандита, потому что бандит рационален — он всего лишь хочет получить больше благ и при этом недостаточно умен, чтобы заработать их. Бандит предсказуем, потому против него можно выстроить защиту.

Спрогнозировать действия глупца невозможно, он навредит вам без причины, без цели, без плана, в самом неожиданном месте, в самое неподходящее время. У вас нет способов предугадать, когда идиот нанесет удар. В конфронтации с дураком умный человек полностью отдает себя на милость дурака, рандомного создания без понятных умнику правил.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:55

Глупец — самый опасный тип личности.

Глупец — самый опасный тип личности.
Следствие: глупец опаснее, чем бандит.

Результат действий идеального бандита — простой переход благ от одного человека к другому. Обществу в целом от этого ни холодно ни жарко. Если бы все члены этого социума были идеальными бандитами, оно бы тихо гнило, но катастрофы бы не случилось. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого действия, и поскольку идеальными бандитами были бы все, система наслаждалась бы стабильностью. Это легко видеть на примере любой страны, где власти коррумпированы, а граждане постоянно обходят законы.

Когда на сцену выходят дураки, картина полностью меняется. Они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага уничтожаются, общество беднеет.

История подтверждает, что в любой период страна прогрессирует тогда, когда у власти находится достаточно умных людей, чтобы сдерживать активных дураков и не давать им разрушить то, что умники произвели. В регрессирующей стране дураков столько же, однако среди верхушки наблюдается рост доли глупых бандитов, а среди остального населения — наивных простаков. Такая смена расклада неизменно усиливает деструктивные последствия действий дураков, и вся страна катится к чертям.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:58

  Puente написав:Народ - а давайте раз вже дійшли до теоретизації якоїсь - займемося реально теорією управління та ефективності в політиці . Як можна визначити ефективність роботи політиків різного пошибу - президент , прем"єр , міністр , депутат , мер . Які можна встановити критерії - щоб більш-менш об"єктивно за / чи через певний період подивитися - дармоїди , чи ні . Ефективність в числах ... Є ж напевно якась література - вчені якісь над цим теоретизують - доктори , професори . Нобелівки отримують ...

Ефективність можна відслідкувати лише в цифрах. Головне - розробити правильний план. В тому плані повинні бути визначені всі складові по моніторингу і результатам. Чіткі цифри, більш нічого. Якщо план не передбачає таких цифр, то це не план. Вся наукова база менеджменту вже створена, не треба винаходити лісапєд вдруге, а лише використовувати досягнення науки.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:17

  flyman написав:Глупец — самый опасный тип личности.
Следствие: глупец опаснее, чем бандит.

+++++++
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:24

  flyman написав:Глупец — самый опасный тип личности.
Следствие: глупец опаснее, чем бандит.

Результат действий идеального бандита — простой переход благ от одного человека к другому. Обществу в целом от этого ни холодно ни жарко. Если бы все члены этого социума были идеальными бандитами, оно бы тихо гнило, но катастрофы бы не случилось. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого действия, и поскольку идеальными бандитами были бы все, система наслаждалась бы стабильностью. Это легко видеть на примере любой страны, где власти коррумпированы, а граждане постоянно обходят законы.

Когда на сцену выходят дураки, картина полностью меняется. Они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага уничтожаются, общество беднеет.

История подтверждает, что в любой период страна прогрессирует тогда, когда у власти находится достаточно умных людей, чтобы сдерживать активных дураков и не давать им разрушить то, что умники произвели. В регрессирующей стране дураков столько же, однако среди верхушки наблюдается рост доли глупых бандитов, а среди остального населения — наивных простаков. Такая смена расклада неизменно усиливает деструктивные последствия действий дураков, и вся страна катится к чертям.

Ключевой вопрос: какие социальные лифты подняли наверх глупцов?
Кто обеспечил это?

Выборы - это следствие...
Это лигитимизация выигравших конкурентную борьбу.
Легитимизация руками обывателя.
Который в большинстве обществ одинаков -- пиво, футбол и т.п.
Власть имущие конкурируют прежде всего между собой.
В умении манипулировать обывателем.

Считаете ЗЕ глупцом...
Так его кандидатуру поддерживали сильные власть имущие.
Как минимум, не против были Штаты.
Без их (этих лиц, структур . Не глупых же ведь!!!) поддержки ЗЕ так бы и оставался артистом.
Обыватель лишь легитимизировал победу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:35

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Таким чином
Влада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити..
Прокол у влади вже був
Майдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся...
Точно))
Порошенко заявлял об реформе судовой системы, здравоохранения и т.п. и в итоге
Як бачите - наш корисний ідіот так і не зрозумів
Порошенко це влада..
Правда влада краща від Зеленського - але влада ,а тому буде діяти в межах корпоративної етики...
Успіхи Бальцеровича - це успіхи польського суспільства.а не успіх яйцеголового професора...
Полякам на 70 років менше забивали ініціативу ніж галіфешникам...Тому в Польщі на момент приходу американських кредитів-було пару мільйонів приватників..
В Україні - через 30 років незалежності і 20 років єдиного податку-всього 2 млн підприємців..
Ця різниця між кількістю тих хто хоче/може/приймає на себе обовязки і тими хто чекає поки за них вирішиться- і створило всього за 20 років прірву між Польщею і Україною
Єдине радує
Протирачі бюджетних коштів-скоро подохнуть(бо помруть-для них честь - саме подохнуть) і вже їх внуки(не діти ) будуть активними членами суспільства.якому не потрібен сталін з гулагом чи гітлер з автоматом - щоб відучити сцяти в підїздах..
Для них не потрібен буде Пинзеник чи Бальцерович з Яценюком( з їх тарифними шоками) щоб вони зрозуміли необхідність сплати податків і перестали нявчати..ми заробили всього 100 000 в місяць . а тому не хочемо платити більше 3000....не говорячи вже про 30 000.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:41

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Власть имущие конкурируют прежде всего между собой.
В умении манипулировать обывателем.
висновок
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!
Таким чином
Навіть дитяча пісенька закликає дурнів-ставати розумними...А не чекати поки розумні їх обкрадуть.

А одним з інструментів.який дозволяє розумним керувати дурнями - є байка , що дурні без розумних помруть .а тому якщо дурень вибере розумного - то відразу йому стане в рази легше - версія яку згодовують корисним ідіотам
Насправді ж .якби дурень впритул зайнявся собою - дуже швидко виявилось би ,що
а - дурнів не 73%
б - чим більше розумних -тим менше їм треба заробляти на владу
в - станом на сьогодні -витрати на владу менші 10%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:21

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Таким чином
Влада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити..
Прокол у влади вже був
Майдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся...
Точно))
Порошенко заявлял об реформе судовой системы, здравоохранения и т.п. и в итоге
Як бачите - наш корисний ідіот так і не зрозумів
Порошенко це влада..
Правда влада краща від Зеленського - але влада ,а тому буде діяти в межах корпоративної етики...
Успіхи Бальцеровича - це успіхи польського суспільства.а не успіх яйцеголового професора...
Полякам на 70 років менше забивали ініціативу ніж галіфешникам...Тому в Польщі на момент приходу американських кредитів-було пару мільйонів приватників..
В Україні - через 30 років незалежності і 20 років єдиного податку-всього 2 млн підприємців..
Ця різниця між кількістю тих хто хоче/може/приймає на себе обовязки і тими хто чекає поки за них вирішиться- і створило всього за 20 років прірву між Польщею і Україною
Єдине радує
Протирачі бюджетних коштів-скоро подохнуть(бо помруть-для них честь - саме подохнуть) і вже їх внуки(не діти ) будуть активними членами суспільства.якому не потрібен сталін з гулагом чи гітлер з автоматом - щоб відучити сцяти в підїздах..
Для них не потрібен буде Пинзеник чи Бальцерович з Яценюком( з їх тарифними шоками) щоб вони зрозуміли необхідність сплати податків і перестали нявчати..ми заробили всього 100 000 в місяць . а тому не хочемо платити більше 3000....не говорячи вже про 30 000.

Во дремучийи совок...
Никак от упоминания сталиных-гулагов не может отказаться.

Реальная, не ералашная, картинка иная --- % активных граждан в любом обществе более менее постоянен, одинаков.

Об активных массах глаголили только комми.
Наивно пытаясь превратить обывателя в активного строителя)) коммунизма.
Также, как Вы мечтает об будущих превращениях в активных строителей капитализма.

З.Ы. ну да)))
абстрактное польское общество само выработало содержание, порядок и план реформ, продвигало их, а не *яйцеголовый* Бальцерович.
Всё сами...
В Ералашике.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:25

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Власть имущие конкурируют прежде всего между собой.
В умении манипулировать обывателем.
висновок
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!
Таким чином
Навіть дитяча пісенька закликає дурнів-ставати розумними...А не чекати поки розумні їх обкрадуть.

А одним з інструментів.який дозволяє розумним керувати дурнями - є байка , що дурні без розумних помруть .а тому якщо дурень вибере розумного - то відразу йому стане в рази легше - версія яку згодовують корисним ідіотам
Насправді ж .якби дурень впритул зайнявся собою - дуже швидко виявилось би ,що
а - дурнів не 73%
б - чим більше розумних -тим менше їм треба заробляти на владу
в - станом на сьогодні -витрати на владу менші 10%

Ага))
Так всi чекаютьчекають, а не работают тут в Украине, на зароботках в Польшах, в окопах, в медучреждениях и т.д.

В реалиях картинка иная, чем в ералашике, где якобы чекають.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:27

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Реальная, не ералашная, картинка иная --- % активных граждан в любом обществе более менее постоянен, одинаков.
Тільки чомусь в Польщі активна частина більше 30%
В Україні - всього 15%
Може тому що галіфешники плотно сидять на вухах і діють по принципу
ми жили в гімні-нехай і діти поживуть...

ПС
і не абстрактне польське суспільство
а суспільство в якому галіфешники (не військові .а саме галіфешники/ждуни-чаво ізволіте) - були в меншості,а фермерські господарства працювали навіть під час окупації Польщі політичним режимом срср
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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