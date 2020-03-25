Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Глупые люди опасны потому, что рациональные люди с трудом могут представить логику неразумного поведения. Умный человек способен понять логику бандита, потому что бандит рационален — он всего лишь хочет получить больше благ и при этом недостаточно умен, чтобы заработать их. Бандит предсказуем, потому против него можно выстроить защиту.
Спрогнозировать действия глупца невозможно, он навредит вам без причины, без цели, без плана, в самом неожиданном месте, в самое неподходящее время. У вас нет способов предугадать, когда идиот нанесет удар. В конфронтации с дураком умный человек полностью отдает себя на милость дурака, рандомного создания без понятных умнику правил.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Глупец — самый опасный тип личности. Следствие: глупец опаснее, чем бандит.
Результат действий идеального бандита — простой переход благ от одного человека к другому. Обществу в целом от этого ни холодно ни жарко. Если бы все члены этого социума были идеальными бандитами, оно бы тихо гнило, но катастрофы бы не случилось. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого действия, и поскольку идеальными бандитами были бы все, система наслаждалась бы стабильностью. Это легко видеть на примере любой страны, где власти коррумпированы, а граждане постоянно обходят законы.
Когда на сцену выходят дураки, картина полностью меняется. Они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага уничтожаются, общество беднеет.
История подтверждает, что в любой период страна прогрессирует тогда, когда у власти находится достаточно умных людей, чтобы сдерживать активных дураков и не давать им разрушить то, что умники произвели. В регрессирующей стране дураков столько же, однако среди верхушки наблюдается рост доли глупых бандитов, а среди остального населения — наивных простаков. Такая смена расклада неизменно усиливает деструктивные последствия действий дураков, и вся страна катится к чертям.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Puente написав:Народ - а давайте раз вже дійшли до теоретизації якоїсь - займемося реально теорією управління та ефективності в політиці . Як можна визначити ефективність роботи політиків різного пошибу - президент , прем"єр , міністр , депутат , мер . Які можна встановити критерії - щоб більш-менш об"єктивно за / чи через певний період подивитися - дармоїди , чи ні . Ефективність в числах ... Є ж напевно якась література - вчені якісь над цим теоретизують - доктори , професори . Нобелівки отримують ...
Ефективність можна відслідкувати лише в цифрах. Головне - розробити правильний план. В тому плані повинні бути визначені всі складові по моніторингу і результатам. Чіткі цифри, більш нічого. Якщо план не передбачає таких цифр, то це не план. Вся наукова база менеджменту вже створена, не треба винаходити лісапєд вдруге, а лише використовувати досягнення науки.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
flyman написав:Глупец — самый опасный тип личности. Следствие: глупец опаснее, чем бандит.
Результат действий идеального бандита — простой переход благ от одного человека к другому. Обществу в целом от этого ни холодно ни жарко. Если бы все члены этого социума были идеальными бандитами, оно бы тихо гнило, но катастрофы бы не случилось. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого действия, и поскольку идеальными бандитами были бы все, система наслаждалась бы стабильностью. Это легко видеть на примере любой страны, где власти коррумпированы, а граждане постоянно обходят законы.
Когда на сцену выходят дураки, картина полностью меняется. Они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага уничтожаются, общество беднеет.
История подтверждает, что в любой период страна прогрессирует тогда, когда у власти находится достаточно умных людей, чтобы сдерживать активных дураков и не давать им разрушить то, что умники произвели. В регрессирующей стране дураков столько же, однако среди верхушки наблюдается рост доли глупых бандитов, а среди остального населения — наивных простаков. Такая смена расклада неизменно усиливает деструктивные последствия действий дураков, и вся страна катится к чертям.
Выборы - это следствие... Это лигитимизация выигравших конкурентную борьбу. Легитимизация руками обывателя. Который в большинстве обществ одинаков -- пиво, футбол и т.п. Власть имущие конкурируют прежде всего между собой. В умении манипулировать обывателем.
Считаете ЗЕ глупцом... Так его кандидатуру поддерживали сильные власть имущие. Как минимум, не против были Штаты. Без их (этих лиц, структур . Не глупых же ведь!!!) поддержки ЗЕ так бы и оставался артистом. Обыватель лишь легитимизировал победу.
budivelnik написав:Таким чином Влада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити.. Прокол у влади вже був Майдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся...
Точно)) Порошенко заявлял об реформе судовой системы, здравоохранения и т.п. и в итоге
Як бачите - наш корисний ідіот так і не зрозумів Порошенко це влада.. Правда влада краща від Зеленського - але влада ,а тому буде діяти в межах корпоративної етики... Успіхи Бальцеровича - це успіхи польського суспільства.а не успіх яйцеголового професора... Полякам на 70 років менше забивали ініціативу ніж галіфешникам...Тому в Польщі на момент приходу американських кредитів-було пару мільйонів приватників.. В Україні - через 30 років незалежності і 20 років єдиного податку-всього 2 млн підприємців.. Ця різниця між кількістю тих хто хоче/може/приймає на себе обовязки і тими хто чекає поки за них вирішиться- і створило всього за 20 років прірву між Польщею і Україною Єдине радує Протирачі бюджетних коштів-скоро подохнуть(бо помруть-для них честь - саме подохнуть) і вже їх внуки(не діти ) будуть активними членами суспільства.якому не потрібен сталін з гулагом чи гітлер з автоматом - щоб відучити сцяти в підїздах.. Для них не потрібен буде Пинзеник чи Бальцерович з Яценюком( з їх тарифними шоками) щоб вони зрозуміли необхідність сплати податків і перестали нявчати..ми заробили всього 100 000 в місяць . а тому не хочемо платити більше 3000....не говорячи вже про 30 000.
detroytred написав:Власть имущие конкурируют прежде всего между собой. В умении манипулировать обывателем.
висновок Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь - И делай с ним, что хошь! Таким чином Навіть дитяча пісенька закликає дурнів-ставати розумними...А не чекати поки розумні їх обкрадуть.
А одним з інструментів.який дозволяє розумним керувати дурнями - є байка , що дурні без розумних помруть .а тому якщо дурень вибере розумного - то відразу йому стане в рази легше - версія яку згодовують корисним ідіотам Насправді ж .якби дурень впритул зайнявся собою - дуже швидко виявилось би ,що а - дурнів не 73% б - чим більше розумних -тим менше їм треба заробляти на владу в - станом на сьогодні -витрати на владу менші 10%
budivelnik написав:Таким чином Влада чудово розуміючи свій впоив на благополуччя населення(5% ) вустами корисних ідіотів у галіфе - підтримує враження у населення.що влада може щось вирішити.. Прокол у влади вже був Майдан і постмайданний період .коли після повного розвалу влади ,волонтери витягли на собі все і вся...
Точно)) Порошенко заявлял об реформе судовой системы, здравоохранения и т.п. и в итоге
Як бачите - наш корисний ідіот так і не зрозумів Порошенко це влада.. Правда влада краща від Зеленського - але влада ,а тому буде діяти в межах корпоративної етики... Успіхи Бальцеровича - це успіхи польського суспільства.а не успіх яйцеголового професора... Полякам на 70 років менше забивали ініціативу ніж галіфешникам...Тому в Польщі на момент приходу американських кредитів-було пару мільйонів приватників.. В Україні - через 30 років незалежності і 20 років єдиного податку-всього 2 млн підприємців.. Ця різниця між кількістю тих хто хоче/може/приймає на себе обовязки і тими хто чекає поки за них вирішиться- і створило всього за 20 років прірву між Польщею і Україною Єдине радує Протирачі бюджетних коштів-скоро подохнуть(бо помруть-для них честь - саме подохнуть) і вже їх внуки(не діти ) будуть активними членами суспільства.якому не потрібен сталін з гулагом чи гітлер з автоматом - щоб відучити сцяти в підїздах.. Для них не потрібен буде Пинзеник чи Бальцерович з Яценюком( з їх тарифними шоками) щоб вони зрозуміли необхідність сплати податків і перестали нявчати..ми заробили всього 100 000 в місяць . а тому не хочемо платити більше 3000....не говорячи вже про 30 000.
Во дремучийи совок... Никак от упоминания сталиных-гулагов не может отказаться.
Реальная, не ералашная, картинка иная --- % активных граждан в любом обществе более менее постоянен, одинаков.
Об активных массах глаголили только комми. Наивно пытаясь превратить обывателя в активного строителя)) коммунизма. Также, как Вы мечтает об будущих превращениях в активных строителей капитализма.
З.Ы. ну да))) абстрактное польское общество само выработало содержание, порядок и план реформ, продвигало их, а не *яйцеголовый* Бальцерович. Всё сами... В Ералашике.
detroytred написав:Власть имущие конкурируют прежде всего между собой. В умении манипулировать обывателем.
висновок Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь - И делай с ним, что хошь! Таким чином Навіть дитяча пісенька закликає дурнів-ставати розумними...А не чекати поки розумні їх обкрадуть.
А одним з інструментів.який дозволяє розумним керувати дурнями - є байка , що дурні без розумних помруть .а тому якщо дурень вибере розумного - то відразу йому стане в рази легше - версія яку згодовують корисним ідіотам Насправді ж .якби дурень впритул зайнявся собою - дуже швидко виявилось би ,що а - дурнів не 73% б - чим більше розумних -тим менше їм треба заробляти на владу в - станом на сьогодні -витрати на владу менші 10%
Ага)) Так всi чекаютьчекають, а не работают тут в Украине, на зароботках в Польшах, в окопах, в медучреждениях и т.д.
В реалиях картинка иная, чем в ералашике, где якобы чекають.
detroytred написав:Реальная, не ералашная, картинка иная --- % активных граждан в любом обществе более менее постоянен, одинаков.
Тільки чомусь в Польщі активна частина більше 30% В Україні - всього 15% Може тому що галіфешники плотно сидять на вухах і діють по принципу ми жили в гімні-нехай і діти поживуть...
ПС і не абстрактне польське суспільство а суспільство в якому галіфешники (не військові .а саме галіфешники/ждуни-чаво ізволіте) - були в меншості,а фермерські господарства працювали навіть під час окупації Польщі політичним режимом срср