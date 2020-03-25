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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5815581658175818> Додано: Сер 25 бер, 2020 19:47 budivelnik написав: detroytred написав: Реальная, не ералашная, картинка иная --- % активных граждан в любом обществе более менее постоянен, одинаков. Реальная, не ералашная, картинка иная --- % активных граждан в любом обществе более менее постоянен, одинаков. Тільки чомусь в Польщі активна частина більше 30%

В Україні - всього 15%

Може тому що галіфешники плотно сидять на вухах і діють по принципу

ми жили в гімні-нехай і діти поживуть... Тільки чомусь в Польщі активна частина більше 30%В Україні - всього 15%Може тому що галіфешники плотно сидять на вухах і діють по принципуми жили в гімні-нехай і діти поживуть...

Да-да))

В обществе двух Майданов, волонтерства малый процент активистов или в Польше такой большой.



Я спросил, какие упомянутые галифешники порохофилы сидели на вухах?

Вы что ли в своих?



Так что? Фермеры создали и протолкнули план реформ?

Ералашик...



В чем Вы там сидели и чего хотите - это Ваше личное. Да-да))В обществе двух Майданов, волонтерства малый процент активистов или в Польше такой большой.Я спросил, какие упомянутые галифешники порохофилы сидели на вухах?Вы что ли в своих?Так что? Фермеры создали и протолкнули план реформ?Ералашик...В чем Вы там сидели и чего хотите - это Ваше личное. detroytred

Повідомлень: 23239 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1897 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 19:58 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Считаете ЗЕ глупцом... Считаете ЗЕ глупцом...



Да, вообще-то. И что самое страшное - глупцом с подвешенным языком, способным заболтать факт своей глупости.



detroytred написав: Так его кандидатуру поддерживали сильные власть имущие.

Как минимум, не против были Штаты. Так его кандидатуру поддерживали сильные власть имущие.Как минимум, не против были Штаты.



Штатам важна демократия. Если мудрий нарiд решил выбрать себе клоуна (без малейшего опыта) - то хочет нарiд активно попрыгать по граблям, не хочет - а выбор надо уважать.



Тут, кстати, активно проявлялись подобные представители нарiда. Рассказывали в свое время, как они вместе с Зе будут керувати посредством фейсбука.

Что-то притихли, видать совсем задижитализировались. Да, вообще-то. И что самое страшное - глупцом с подвешенным языком, способным заболтать факт своей глупости.Штатам важна демократия. Если мудрий нарiд решил выбрать себе клоуна (без малейшего опыта) - то хочет нарiд активно попрыгать по граблям, не хочет - а выбор надо уважать.Тут, кстати, активно проявлялись подобные представители нарiда. Рассказывали в свое время, как они вместе с Зе будут керувати посредством фейсбука.Что-то притихли, видать совсем задижитализировались. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4982 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:13 Sommer написав: detroytred написав: Считаете ЗЕ глупцом... Считаете ЗЕ глупцом...



Да, вообще-то. И что самое страшное - глупцом с подвешенным языком, способным заболтать факт своей глупости.



detroytred написав: Так его кандидатуру поддерживали сильные власть имущие.

Как минимум, не против были Штаты. Так его кандидатуру поддерживали сильные власть имущие.Как минимум, не против были Штаты.



Штатам важна демократия. Если мудрий нарiд решил выбрать себе клоуна (без малейшего опыта) - то хочет нарiд активно попрыгать по граблям, не хочет - а выбор надо уважать.



Тут, кстати, активно проявлялись подобные представители нарiда. Рассказывали в свое время, как они вместе с Зе будут керувати посредством фейсбука.

Что-то притихли, видать совсем задижитализировались. Да, вообще-то. И что самое страшное - глупцом с подвешенным языком, способным заболтать факт своей глупости.Штатам важна демократия. Если мудрий нарiд решил выбрать себе клоуна (без малейшего опыта) - то хочет нарiд активно попрыгать по граблям, не хочет - а выбор надо уважать.Тут, кстати, активно проявлялись подобные представители нарiда. Рассказывали в свое время, как они вместе с Зе будут керувати посредством фейсбука.Что-то притихли, видать совсем задижитализировались.

Почему считаете глупцом?

Владеете информацией его истинных причин, мотивов стать президентом, договоренностях, обязательствах.

То есть в чем сглупил?



2. Поэтому, кажется, Пфайффер обозначил чётко перед выборами ЗЕ, что кто-бы не победил, он будет противостоять рашагрессии.

Глупец что ли будет противостоять?!

Так он непредсказуем.



И почему непредсказуемого глупца поддержали пинчуки, соросы и т.д.?



Имхо. Глупца не поддержали бы умные - акулы бизнеса. Зачем им непредсказуемый.

Пройдоха, ловкач и т.п., но непредсказуемый .. Почему считаете глупцом?Владеете информацией его истинных причин, мотивов стать президентом, договоренностях, обязательствах.То есть в чем сглупил?2. Поэтому, кажется, Пфайффер обозначил чётко перед выборами ЗЕ, что кто-бы не победил, он будет противостоять рашагрессии.Глупец что ли будет противостоять?!Так он непредсказуем.И почему непредсказуемого глупца поддержали пинчуки, соросы и т.д.?Имхо. Глупца не поддержали бы умные - акулы бизнеса. Зачем им непредсказуемый.Пройдоха, ловкач и т.п., но непредсказуемый .. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 25 бер, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23239 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1897 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:17 Schmit

Повідомлень: 1080 З нами з: 08.09.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:25 detroytred

Вы затеяли пустой спор. Точнее спор абсолютно бесполезный, не с теми.

Кстати, о достоинствах управленцев - "тех" и "этих".

На сколько там упал ВВП в первые пару лет после прихода к власти "тех"?

Нет, вам, конечно, всё объяснят - Пу, война, ...

Ну так и "этим" тоже многое можно объяснить.

И, например, эпопею с ОВГЗ начали "те", причём при дешёвой гривне и с высокими %. При "этих" только продолжилось, но с заметно более низкими %. "Сотрудничество" с МВФ при "тех" тоже не было слишком уж успешным.

Так что сравнивать успехи управленцев не так легко, не учитывая окружающую обстановку. Сложно говорить "что было бы, если бы", но пандемии при "тех" тоже не было.

Ну а на тему утверждения: "Каждый сам хозяин своей судьбы" (в общем-то, вполне справедливого) - спорить с будивельником абсолютно бесполезно. Ему удалось подняться и на этой основе он убеждён, что это могут все. Доказать, что он не прав, Вам не удастся. Только нарвётесь на оскорбления. В дезертирстве прапорщик из ГСВГ (или откуда?), никогда не подходивший и не желающий даже близко подойти к фронту ("пусть там воюют местные"), Вас уже обвинил. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15740 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4343 раз. Подякували: 4041 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:39 ЛАД написав: detroytred

Вы затеяли пустой спор. Точнее спор абсолютно бесполезный, не с теми.

Кстати, о достоинствах управленцев - "тех" и "этих".

На сколько там упал ВВП в первые пару лет после прихода к власти "тех"?

Нет, вам, конечно, всё объяснят - Пу, война, ... Вы затеяли пустой спор. Точнее спор абсолютно бесполезный, не с теми.Кстати, о достоинствах управленцев - "тех" и "этих".На сколько там упал ВВП в первые пару лет после прихода к власти "тех"?Нет, вам, конечно, всё объяснят - Пу, война, ...

Так я тебе объясняю.

Ты ни разу не осудил РФ за нападение на Украину, ни разу



Для тебя - это такая мелочь. Ведь ты хотел возвращения совка, когда ты был молод

И поэтому ты приветствовал события в Харькове и Одессе. И до сих пор, жалеешь, что не получилось, не срослось в Харькове и Одессе



Так вот, в тему управления Яценюка-Порошенко-Турчинова, они тогда страну удержали.

Потому что был у них опыт управления



А нынешний Бубочка, без опыта, развалил экономику, а уже потом - всё остальное, здравоохранение в том числе



И о пенсионерах, ты ни разу не высказался против, что пенсионерам с марта 2020 не пересчитали пенсию.

Ты молчал Так я тебе объясняю.Ты ни разу не осудил РФ за нападение на Украину, ни разуДля тебя - это такая мелочь. Ведь ты хотел возвращения совка, когда ты был молодИ поэтому ты приветствовал события в Харькове и Одессе. И до сих пор, жалеешь, что не получилось, не срослось в Харькове и ОдессеТак вот, в тему управления Яценюка-Порошенко-Турчинова, они тогда страну удержали.Потому что был у них опыт управленияА нынешний Бубочка, без опыта, развалил экономику, а уже потом - всё остальное, здравоохранение в том числеИ о пенсионерах, ты ни разу не высказался против, что пенсионерам с марта 2020 не пересчитали пенсию.Ты молчал "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4234 З нами з: 31.08.09 Подякував: 302 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:43 pesikot написав: Так вот, в тему управления Яценюка-Порошенко-Турчинова, они тогда страну удержали.

Потому что был у них опыт управления Так вот, в тему управления Яценюка-Порошенко-Турчинова, они тогда страну удержали.Потому что был у них опыт управления



Это Крым сдать им помог опыт управления или войну на Донбассе не подавить в зародыше?



pesikot написав: А нынешний Бубочка, без опыта, развалил экономику, а уже потом - всё остальное, здравоохранение в том числе А нынешний Бубочка, без опыта, развалил экономику, а уже потом - всё остальное, здравоохранение в том числе



Ну ты уже перебрал в своем обычном вранье.

Не забыл кто СЭС ликвидировал и при ком медики побежали из Украины?

А экономика на пирамиде ОВГЗ серьезно так поднялась для некоторых граждан.



pesikot написав: Ты ни разу не высказался против, что пенсионерам с марта 2020 не пересчитали пенсию.

Ты молчал Ты ни разу не высказался против, что пенсионерам с марта 2020 не пересчитали пенсию.Ты молчал



А с 2016 мне как и остальным подняли пенсию только один раз в 2019 перед выборами на 200 грн.

Ты чего тогда помалкивал, порохобот? Это Крым сдать им помог опыт управления или войну на Донбассе не подавить в зародыше?Ну ты уже перебрал в своем обычном вранье.Не забыл кто СЭС ликвидировал и при ком медики побежали из Украины?А экономика на пирамиде ОВГЗ серьезно так поднялась для некоторых граждан.А с 2016 мне как и остальным подняли пенсию только один раз в 2019 перед выборами на 200 грн.Ты чего тогда помалкивал, порохобот? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3106 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:47 ЛАД

Я с ним не дискутирую серьёзно.

Коллега перед этим (дай Бог ему здоровья) дал толковейшее замечание -- разве можно всерьёз воспринимать ералашики.



Ну а чем больше брехни льет, так нагляднее глупость свою выставляет.

Весело - фаховий розвiдник в чинах куска генерит обвинения с потолка. У него ж давление... Ему кто-то опредил порядок в-службы в запасе, порядок призыва, а другим, оказывается, нет. Можно *заглянуть* в АТО.

Генерит даже после пояснений ему Хоттаба. detroytred

Повідомлень: 23239 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1897 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 20:59 pesikot написав: А нынешний Бубочка, без опыта, развалил экономику, а уже потом - всё остальное, здравоохранение в том числе А нынешний Бубочка, без опыта, развалил экономику, а уже потом - всё остальное, здравоохранение в том числе

постоянно слышу от порохоботов, что Зеленский все развалил, а каким образом, что изменилось при нем?

я вот не вижу никаких радикальных изменений вообще. постоянно слышу от порохоботов, что Зеленский все развалил, а каким образом, что изменилось при нем?я вот не вижу никаких радикальных изменений вообще. unicdima

Повідомлень: 81 З нами з: 10.06.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 21:05 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Реальная, не ералашная, картинка иная --- % активных граждан в любом обществе более менее постоянен, одинаков. Реальная, не ералашная, картинка иная --- % активных граждан в любом обществе более менее постоянен, одинаков. Тільки чомусь в Польщі активна частина більше 30%

В Україні - всього 15%

Може тому що галіфешники плотно сидять на вухах і діють по принципу

ми жили в гімні-нехай і діти поживуть... Тільки чомусь в Польщі активна частина більше 30%В Україні - всього 15%Може тому що галіфешники плотно сидять на вухах і діють по принципуми жили в гімні-нехай і діти поживуть... Да-да))

В обществе двух Майданов, волонтерства малый процент активистов или в Польше такой большой.

Я спросил, какие упомянутые галифешники порохофилы сидели на вухах?

Вы что ли в своих?

Так что? Фермеры создали и протолкнули план реформ?

Ералашик...

В чем Вы там сидели и чего хотите - это Ваше личное. Да-да))В обществе двух Майданов, волонтерства малый процент активистов или в Польше такой большой.Я спросил, какие упомянутые галифешники порохофилы сидели на вухах?Вы что ли в своих?Так что? Фермеры создали и протолкнули план реформ?Ералашик...В чем Вы там сидели и чего хотите - это Ваше личное. Для галіфешника все одно

що активісти..що економічно активні....

1 В Польщі були економічно активні фермери ,які свої Майдани почали спочатку в 1970 (гомулка),продовжили у 1980(герег) і повністю розвалили в 1990(ярузельський)

2 Коли в країну приходить іноземний капітал .він шукає не голодранця..а того ,хто може цим капіталом керувати і повернути з відсотками

3 В Україні -були галіфешники(читай голодранці,які вміли тільки витрачати) ,і зовсім мало фермерів/кооператорів....

Тому Україна пішла шляхом передачі Державної власності не народу(який не вмів керувати) а олігархам , з тим розрахунком ,що з часом олігархам потрібні будуть підприємці,які зможуть обслуговувати їх потреби ,що автоматично збільшить кількість не революціонерів а економічно активних(десятий раз довблю в твою тупу головещку,яка з усього твого минулого запамятала тільки єралаш і викладання цегли в туалеті училища)

На жаль

Населення так і не проснулось ( 2 млн підприємців на 40 млн населення) це і є той показник відсутності економічної ініціативи..

Ба більше - олігархам з допомогою корисних ідіотів з совкового минулого вдалось навіть айтішникам навязати думку що

а - платити податки погано

б - всі крадуть

в - за бугром малина....

Тому й приходиться чекати поки совки подохнуть і перестануть засмічувати інформаційний і життєвий простір України

І як не дивно - це відбувається досить швидко

Адже чим сильніше совок виступає проти України і капіталістичної моделі розвитку-тим більше його нащадків мчить за кордон...при чому не в сторону міні совка-ерефію. Для галіфешника все однощо активісти..що економічно активні....1 В Польщі були економічно активні фермери ,які свої Майдани почали спочатку в 1970 (гомулка),продовжили у 1980(герег) і повністю розвалили в 1990(ярузельський)2 Коли в країну приходить іноземний капітал .він шукає не голодранця..а того ,хто може цим капіталом керувати і повернути з відсотками3 В Україні -були галіфешники(читай голодранці,які вміли тільки витрачати) ,і зовсім мало фермерів/кооператорів....Тому Україна пішла шляхом передачі Державної власності не народу(який не вмів керувати) а олігархам , з тим розрахунком ,що з часом олігархам потрібні будуть підприємці,які зможуть обслуговувати їх потреби ,що автоматично збільшить кількість не революціонерів а економічно активних(десятий раз довблю в твою тупу головещку,яка з усього твого минулого запамятала тільки єралаш і викладання цегли в туалеті училища)На жальНаселення так і не проснулось ( 2 млн підприємців на 40 млн населення) це і є той показник відсутності економічної ініціативи..Ба більше - олігархам з допомогою корисних ідіотів з совкового минулого вдалось навіть айтішникам навязати думку щоа - платити податки поганоб - всі крадутьв - за бугром малина....Тому й приходиться чекати поки совки подохнуть і перестануть засмічувати інформаційний і життєвий простір УкраїниІ як не дивно - це відбувається досить швидкоАдже чим сильніше совок виступає проти України і капіталістичної моделі розвитку-тим більше його нащадків мчить за кордон...при чому не в сторону міні совка-ерефію. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22402 З нами з: 15.01.09 Подякував: 165 раз. Подякували: 2287 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5815581658175818> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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