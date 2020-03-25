Будивельник
Даже читать не стал, глянул начало по диагонали.
Вы о зарубежном капитале и не голодранцах китайцам расскажите...
Реалии - это не ералашик.
В том числе об укладанни цегли в льотному училищи))
Ералашные у Вас представления и об армии.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:09
Будивельник
Даже читать не стал, глянул начало по диагонали.
Вы о зарубежном капитале и не голодранцах китайцам расскажите...
Реалии - это не ералашик.
В том числе об укладанни цегли в льотному училищи))
Ералашные у Вас представления и об армии.
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:11
Так в тому то і вся проблема...
Можна зрозуміти людину-яка прийшла до влади звинувачуючи направо і наліво попередників... і по приходу почала щось міняти
Ющенко клеймив Кучму і ми почали рух в сторону Європи
Янукович клеймив Ющенка - і ми змінили вектор на російський
Порошенко клеймив Януковича - і ми знову почали рух в Європу
Бубочка клеймив Порошенка...і що ? ми просто застигли на шпагаті...ніби й не стріляємо ,але до миру ще далі ніж при Порошенкові. нібий й не крадемо .але маски/антисептики /халати пруть з країни закритої на карантин по гривні за штуку...в той час коли дома це ж коштує 40 грн... і так далі
Тому
Якщо політик заявив що попередній щось робив не так- то він повинен почати робити по своєму.. а не просто відосики розсилати...
А економіка штука інерційна , не бачите бо тормозилось те що робив Порошенко..Зараз воно зупинилось і починає розганятись в прірву
Мене просто цікавить що відбудеться швидше
Зеленський здрисне в Ростов . чи здасть нас росії?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:15
Дивіться і тут галіфешник зманіпулював
Всюди пробує приписати себе до Армії...
Але було дві армії
Одна армія галіфешників.прожирачів ресурсів.яка в кінці 2013 втікла по пенсіям,госпіталям(а 18 000 тих хто в криму-і в педераційну перекинувся)
І друга Армія, Армія 2014 і далі, армія до якої наш військовий пенсіонер не має жодного відношення.але постійно себе до неї приписує...
Слухай ти ,нездара.наступний раз коли будеш себе інтендифікувати з армією чесно пиши
Я ,майор , який 25 років служив , ні дня з росією не воював...і змився на пенсію як тільки галіфе ззаду стало коричневим від лютої ненависті до порохоботів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:17
Не так.
Янык отказался от евровектора только в последний момент.
Только перед подписанием ассоциации.
А до этого критиковал Ющенко и толкал евровектор.
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18
ким тормозилось? )))
і до купи мантри- Зеленський нас здає Росії )))
Поки що вся здача існує в фейках, які кожен день видумують порохоботи.
Як і завжди нічого путнього я не почув.
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