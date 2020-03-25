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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:11
unicdima написав: pesikot написав:
А нынешний Бубочка, без опыта, развалил экономику, а уже потом - всё остальное, здравоохранение в том числе
постоянно слышу от порохоботов, что Зеленский все развалил, а каким образом, что изменилось при нем?
я вот не вижу никаких радикальных изменений вообще
.
Так в тому то і вся проблема...
Можна зрозуміти людину-яка прийшла до влади звинувачуючи направо і наліво попередників... і по приходу почала щось міняти
Ющенко клеймив Кучму і ми почали рух в сторону Європи
Янукович клеймив Ющенка - і ми змінили вектор на російський
Порошенко клеймив Януковича - і ми знову почали рух в Європу
Бубочка клеймив Порошенка...і що ? ми просто застигли на шпагаті...ніби й не стріляємо ,але до миру ще далі ніж при Порошенкові. нібий й не крадемо .але маски/антисептики /халати пруть з країни закритої на карантин по гривні за штуку...в той час коли дома це ж коштує 40 грн... і так далі
Тому
Якщо політик заявив що попередній щось робив не так- то він повинен почати робити по своєму.. а не просто відосики розсилати...
А економіка штука інерційна , не бачите бо тормозилось те що робив Порошенко..Зараз воно зупинилось і починає розганятись в прірву
Мене просто цікавить що відбудеться швидше
Зеленський здрисне в Ростов . чи здасть нас росії?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:15
detroytred написав:
Будивельник
Даже читать не стал, глянул начало по диагонали.
Вы о зарубежном капитале и не голодранцах китайцам расскажите...
Реалии - это не ералашик.
В том числе об укладанни цегли в льотному училищи))
Ералашные у Вас представления и об армии.
Дивіться і тут галіфешник зманіпулював
Всюди пробує приписати себе до Армії...
Але було дві армії
Одна армія галіфешників.прожирачів ресурсів.яка в кінці 2013 втікла по пенсіям,госпіталям(а 18 000 тих хто в криму-і в педераційну перекинувся)
І друга Армія, Армія 2014 і далі, армія до якої наш військовий пенсіонер не має жодного відношення.але постійно себе до неї приписує...
Слухай ти ,нездара.наступний раз коли будеш себе інтендифікувати з армією чесно пишиЯ ,майор , який 25 років служив , ні дня з росією не воював...і змився на пенсію як тільки галіфе ззаду стало коричневим від лютої ненависті до порохоботів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:17
Не так.
Янык отказался от евровектора только в последний момент.
Только перед подписанием ассоциации.
А до этого критиковал Ющенко и толкал евровектор.
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detroytred
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18
budivelnik написав:
А економіка штука інерційна , не бачите бо тормозилось те що робив Порошенко..Зараз воно зупинилось і починає розганятись в прірву
Мене просто цікавить що відбудеться швидше
Зеленський здрисне в Ростов . чи здасть нас росії?
ким тормозилось? )))
і до купи мантри- Зеленський нас здає Росії )))
Поки що вся здача існує в фейках, які кожен день видумують порохоботи.
Як і завжди нічого путнього я не почув.
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unicdima
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:22
unicdima написав: budivelnik написав:
А економіка штука інерційна , не бачите бо тормозилось те що робив Порошенко..Зараз воно зупинилось і починає розганятись в прірву
Мене просто цікавить що відбудеться швидше
Зеленський здрисне в Ростов . чи здасть нас росії?
ким тормозилось? )))
і до купи мантри- Зеленський нас здає Росії )))
Поки що вся здача існує в фейках, які кожен день видумують порохоботи.
Як і завжди нічого путнього я не почув.
Все що треба було путнього сказати -ваш лідер вже сказав
Щоб зупинити війну - треба перестати стріляти
Стріляти перестали - за 80 днів = 60 трупів українських солдат
Щоб відпочити-треба злітати в Оман...спочатку по запрошенню.потім на відпочинок,потім за рахунок запрошуючої сторони...
Щоб перестати красти - треба продати маски по гривні...
Щоб збільшити доходи населення-треба обрати Гончарука...ой Шмигаля...ой віддати кожному олігарху по області..
Далі продовжувати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:23
budivelnik написав: detroytred написав:
Будивельник
Даже читать не стал, глянул начало по диагонали.
Вы о зарубежном капитале и не голодранцах китайцам расскажите...
Реалии - это не ералашик.
В том числе об укладанни цегли в льотному училищи))
Ералашные у Вас представления и об армии.
Дивіться і тут галіфешник зманіпулював
Всюди пробує приписати себе до Армії...
Але було дві армії
Одна армія галіфешників.прожирачів ресурсів.яка в кінці 2013 втікла по пенсіям,госпіталям(а 18 000 тих хто в криму-і в педераційну перекинувся)
І друга Армія, Армія 2014 і далі, армія до якої наш військовий пенсіонер не має жодного відношення.але постійно себе до неї приписує...
Слухай ти ,нездара.наступний раз коли будеш себе інтендифікувати з армією чесно пишиЯ ,майор , який 25 років служив , ні дня з росією не воював...і змився на пенсію як тільки галіфе ззаду стало коричневим від лютої ненависті до порохоботів....
Ералашная. брехня.
Начиная с майора, времени выхода на пенсию и заканчивая ералашиком о двух армиях.
Вы-то в какой армии служили?))
В третьей кусково-гсвг-шной оккупационной))
По призванию?
Так нет. Ведь только с ГСВГ вывели, так сразу сбежали (с армии, в Украине-то не пошли опять в оную).
А на куска остались сознательно, ведь после срочной имели уже представление. Но остались, добровольно славным куском в треьей оккупационной гсвг-ной Армии.
Армия, воюющая с рашкой, откуда взялась?
ПАП родил за день?
Или Хоттаба кто-то научил, обеспечил вылет ... и даже с Вашим горилковым податком самолёты и вертолеты взлетели. Выполнили поставленные задачи.
Это факты, а не ералашики с голой ложью.
Давайте генерьте больше фантазий и лжи --- ералашиков.
Или может волонтеры, добровольцы научили обслуживать авиационную технику?!))
А может лично ПАП с розвидником под давлением?))
Эт не пламенные речи толкать , сказки рассказывать или фантазии-ералашики кнопать. Тут нужны знания, умения, опыт в данной области. Которые передаются.
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detroytred
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:33
pesikot написав:
.... Ведь ты хотел возвращения совка, когда ты был молод
И поэтому ты приветствовал события в Харькове и Одессе. И до сих пор, жалеешь, что не получилось, не срослось в Харькове и Одессе
...
Я Вам, по-моему, уже дважды писал, что Вы му_дак.
Добавить к этому нечего. Объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно.
Это определение регулярно вытирают, поэтому приходится Вам напоминать.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 23:32
detroytred написав:
ЛАД
Я с ним не дискутирую серьёзно.
Коллега перед этим (дай Бог ему здоровья) дал толковейшее замечание -- разве можно всерьёз воспринимать ералашики.
Ну так и не тратьте время.
Ну а чем больше брехни льет, так нагляднее глупость свою выставляет.
Ник не новый, у всех уже своё мнение сложилось и вряд ли поменяется.
Генерит даже после пояснений ему Хоттаба.
Что за пояснения? Я прозевал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 23:41
Полностью согласен с вечерними постами unicdima. Всё верно. Жаль, не могу поставить +.
Ещё раз предлагаю умным людям с ветки уйти. Пару дней было почти без толковых постов и было очень прикольно наблюдать за перекличкой порохоботов и "патриотов".
Ветка превратилась в детскую песочницу и приказала долго жить. Печально, но факт. Единственное, что плохо, клиентам становится скучно и начинают бегать со своим бредом по другим веткам. Но тут ничего не попишешь. Модераторы это не пресекают, значит, так тому и быть.
Тратить время только ради удержания их в местной резервации смысла не вижу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 00:10
ЛАД
Коротко, четко и ясно пояснил, что у него, воюющего, нет претензий к тем, кто уволен в запас и сейчас не рядом.
И почему конкретно данному куску не стоит *своим ...* лезть в вопросы обороноспособности.
А тут этот славный воин третьей оккупационной гсвг-ной армии, не продолживший после гсвг службу в ЗСУ, которому давление перекрыло путь *заглянуть в АТО*, из-за своего прилавка вдохновенно генерит обвинения почему не *заглянул*.
Вот такой ералашик.
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detroytred
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