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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5815581658175818 Додано: Сер 25 бер, 2020 21:11 unicdima написав: pesikot написав: А нынешний Бубочка, без опыта, развалил экономику, а уже потом - всё остальное, здравоохранение в том числе А нынешний Бубочка, без опыта, развалил экономику, а уже потом - всё остальное, здравоохранение в том числе постоянно слышу от порохоботов, что Зеленский все развалил, а каким образом, что изменилось при нем?

я вот не вижу никаких радикальных изменений вообще. постоянно слышу от порохоботов, что Зеленский все развалил, а каким образом, что изменилось при нем?я вот Так в тому то і вся проблема...

Можна зрозуміти людину-яка прийшла до влади звинувачуючи направо і наліво попередників... і по приходу почала щось міняти

Ющенко клеймив Кучму і ми почали рух в сторону Європи

Янукович клеймив Ющенка - і ми змінили вектор на російський

Порошенко клеймив Януковича - і ми знову почали рух в Європу

Бубочка клеймив Порошенка...і що ? ми просто застигли на шпагаті...ніби й не стріляємо ,але до миру ще далі ніж при Порошенкові. нібий й не крадемо .але маски/антисептики /халати пруть з країни закритої на карантин по гривні за штуку...в той час коли дома це ж коштує 40 грн... і так далі



Тому

Якщо політик заявив що попередній щось робив не так- то він повинен почати робити по своєму.. а не просто відосики розсилати...

А економіка штука інерційна , не бачите бо тормозилось те що робив Порошенко..Зараз воно зупинилось і починає розганятись в прірву

Мене просто цікавить що відбудеться швидше

Зеленський здрисне в Ростов . чи здасть нас росії? Так в тому то і вся проблема...Можна зрозуміти людину-яка прийшла до влади звинувачуючи направо і наліво попередників... і по приходу почала щось мінятиЮщенко клеймив Кучму і ми почали рух в сторону ЄвропиЯнукович клеймив Ющенка - і ми змінили вектор на російськийПорошенко клеймив Януковича - і ми знову почали рух в ЄвропуБубочка клеймив Порошенка...і що ? ми просто застигли на шпагаті...ніби й не стріляємо ,але до миру ще далі ніж при Порошенкові. нібий й не крадемо .але маски/антисептики /халати пруть з країни закритої на карантин по гривні за штуку...в той час коли дома це ж коштує 40 грн... і так даліТомуЯкщо політик заявив що попередній щось робив не так- то він повинен почати робити по своєму.. а не просто відосики розсилати...А економіка штука інерційна , не бачите бо тормозилось те що робив Порошенко..Зараз воно зупинилось і починає розганятись в прірвуМене просто цікавить що відбудеться швидшеЗеленський здрисне в Ростов . чи здасть нас росії? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22403 З нами з: 15.01.09 Подякував: 165 раз. Подякували: 2287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 21:15 detroytred написав: Будивельник

Даже читать не стал, глянул начало по диагонали.

Вы о зарубежном капитале и не голодранцах китайцам расскажите...



Реалии - это не ералашик.

В том числе об укладанни цегли в льотному училищи))

Ералашные у Вас представления и об армии. БудивельникДаже читать не стал, глянул начало по диагонали.Вы о зарубежном капитале и не голодранцах китайцам расскажите...Реалии - это не ералашик.В том числе об укладанни цегли в льотному училищи))Ералашные у Вас представления и об армии. Дивіться і тут галіфешник зманіпулював

Всюди пробує приписати себе до Армії...

Але було дві армії

Одна армія галіфешників.прожирачів ресурсів.яка в кінці 2013 втікла по пенсіям,госпіталям(а 18 000 тих хто в криму-і в педераційну перекинувся)

І друга Армія, Армія 2014 і далі, армія до якої наш військовий пенсіонер не має жодного відношення.але постійно себе до неї приписує...

Слухай ти ,нездара.наступний раз коли будеш себе інтендифікувати з армією чесно пиши

Я ,майор , який 25 років служив , ні дня з росією не воював...і змився на пенсію як тільки галіфе ззаду стало коричневим від лютої ненависті до порохоботів....

Дивіться і тут галіфешник зманіпулювавВсюди пробує приписати себе до Армії...Але було дві арміїОдна армія галіфешників.прожирачів ресурсів.яка в кінці 2013 втікла по пенсіям,госпіталям(а 18 000 тих хто в криму-і в педераційну перекинувся)І друга Армія, Армія 2014 і далі, армія до якої наш військовий пенсіонер не має жодного відношення.але постійно себе до неї приписує...Слухай ти ,нездара.наступний раз коли будеш себе інтендифікувати з армією чесно пишиЯ ,майор , який 25 років служив , ні дня з росією не воював...і змився на пенсію як тільки галіфе ззаду стало коричневим від лютої ненависті до порохоботів.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22403 З нами з: 15.01.09 Подякував: 165 раз. Подякували: 2287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 21:17 Не так.

Янык отказался от евровектора только в последний момент.

Только перед подписанием ассоциации.



А до этого критиковал Ющенко и толкал евровектор. detroytred

Повідомлень: 23241 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1901 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18 budivelnik написав: А економіка штука інерційна , не бачите бо тормозилось те що робив Порошенко..Зараз воно зупинилось і починає розганятись в прірву

Мене просто цікавить що відбудеться швидше

Зеленський здрисне в Ростов . чи здасть нас росії? А економіка штука інерційна , не бачите бо тормозилось те що робив Порошенко..Зараз воно зупинилось і починає розганятись в прірвуМене просто цікавить що відбудеться швидшеЗеленський здрисне в Ростов . чи здасть нас росії?

ким тормозилось? )))

і до купи мантри- Зеленський нас здає Росії )))

Поки що вся здача існує в фейках, які кожен день видумують порохоботи.

Як і завжди нічого путнього я не почув. ким тормозилось? )))і до купи мантри- Зеленський нас здає Росії )))Поки що вся здача існує в фейках, які кожен день видумують порохоботи.Як і завжди нічого путнього я не почув. unicdima

Повідомлень: 82 З нами з: 10.06.19 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 21:22 unicdima написав: budivelnik написав: А економіка штука інерційна , не бачите бо тормозилось те що робив Порошенко..Зараз воно зупинилось і починає розганятись в прірву

Мене просто цікавить що відбудеться швидше

Зеленський здрисне в Ростов . чи здасть нас росії? А економіка штука інерційна , не бачите бо тормозилось те що робив Порошенко..Зараз воно зупинилось і починає розганятись в прірвуМене просто цікавить що відбудеться швидшеЗеленський здрисне в Ростов . чи здасть нас росії? ким тормозилось? )))

і до купи мантри- Зеленський нас здає Росії )))

Поки що вся здача існує в фейках, які кожен день видумують порохоботи.

Як і завжди нічого путнього я не почув. ким тормозилось? )))і до купи мантри- Зеленський нас здає Росії )))Поки що вся здача існує в фейках, які кожен день видумують порохоботи.Як і завжди нічого путнього я не почув. Все що треба було путнього сказати -ваш лідер вже сказав

Щоб зупинити війну - треба перестати стріляти

Стріляти перестали - за 80 днів = 60 трупів українських солдат

Щоб відпочити-треба злітати в Оман...спочатку по запрошенню.потім на відпочинок,потім за рахунок запрошуючої сторони...

Щоб перестати красти - треба продати маски по гривні...

Щоб збільшити доходи населення-треба обрати Гончарука...ой Шмигаля...ой віддати кожному олігарху по області..

Далі продовжувати? Все що треба було путнього сказати -ваш лідер вже сказавЩоб зупинити війну - треба перестати стрілятиСтріляти перестали - за 80 днів = 60 трупів українських солдатЩоб відпочити-треба злітати в Оман...спочатку по запрошенню.потім на відпочинок,потім за рахунок запрошуючої сторони...Щоб перестати красти - треба продати маски по гривні...Щоб збільшити доходи населення-треба обрати Гончарука...ой Шмигаля...ой віддати кожному олігарху по області..Далі продовжувати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22403 З нами з: 15.01.09 Подякував: 165 раз. Подякували: 2287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 21:23 budivelnik написав: detroytred написав: Будивельник

Даже читать не стал, глянул начало по диагонали.

Вы о зарубежном капитале и не голодранцах китайцам расскажите...



Реалии - это не ералашик.

В том числе об укладанни цегли в льотному училищи))

Ералашные у Вас представления и об армии. БудивельникДаже читать не стал, глянул начало по диагонали.Вы о зарубежном капитале и не голодранцах китайцам расскажите...Реалии - это не ералашик.В том числе об укладанни цегли в льотному училищи))Ералашные у Вас представления и об армии. Дивіться і тут галіфешник зманіпулював

Всюди пробує приписати себе до Армії...

Але було дві армії

Одна армія галіфешників.прожирачів ресурсів.яка в кінці 2013 втікла по пенсіям,госпіталям(а 18 000 тих хто в криму-і в педераційну перекинувся)

І друга Армія, Армія 2014 і далі, армія до якої наш військовий пенсіонер не має жодного відношення.але постійно себе до неї приписує...

Слухай ти ,нездара.наступний раз коли будеш себе інтендифікувати з армією чесно пиши

Я ,майор , який 25 років служив , ні дня з росією не воював...і змився на пенсію як тільки галіфе ззаду стало коричневим від лютої ненависті до порохоботів....

Дивіться і тут галіфешник зманіпулювавВсюди пробує приписати себе до Армії...Але було дві арміїОдна армія галіфешників.прожирачів ресурсів.яка в кінці 2013 втікла по пенсіям,госпіталям(а 18 000 тих хто в криму-і в педераційну перекинувся)І друга Армія, Армія 2014 і далі, армія до якої наш військовий пенсіонер не має жодного відношення.але постійно себе до неї приписує...Слухай ти ,нездара.наступний раз коли будеш себе інтендифікувати з армією чесно пишиЯ ,майор , який 25 років служив , ні дня з росією не воював...і змився на пенсію як тільки галіфе ззаду стало коричневим від лютої ненависті до порохоботів....

Ералашная. брехня.

Начиная с майора, времени выхода на пенсию и заканчивая ералашиком о двух армиях.



Вы-то в какой армии служили?))

В третьей кусково-гсвг-шной оккупационной))

По призванию?

Так нет. Ведь только с ГСВГ вывели, так сразу сбежали (с армии, в Украине-то не пошли опять в оную).

А на куска остались сознательно, ведь после срочной имели уже представление. Но остались, добровольно славным куском в треьей оккупационной гсвг-ной Армии.



Армия, воюющая с рашкой, откуда взялась?

ПАП родил за день?

Или Хоттаба кто-то научил, обеспечил вылет ... и даже с Вашим горилковым податком самолёты и вертолеты взлетели. Выполнили поставленные задачи.

Это факты, а не ералашики с голой ложью.



Давайте генерьте больше фантазий и лжи --- ералашиков.



Или может волонтеры, добровольцы научили обслуживать авиационную технику?!))

А может лично ПАП с розвидником под давлением?))

Эт не пламенные речи толкать , сказки рассказывать или фантазии-ералашики кнопать. Тут нужны знания, умения, опыт в данной области. Которые передаются. Ералашная. брехня.Начиная с майора, времени выхода на пенсию и заканчивая ералашиком о двух армиях.Вы-то в какой армии служили?))В третьей кусково-гсвг-шной оккупационной))По призванию?Так нет. Ведь только с ГСВГ вывели, так сразу сбежали (с армии, в Украине-то не пошли опять в оную).А на куска остались сознательно, ведь после срочной имели уже представление. Но остались, добровольно славным куском в треьей оккупационной гсвг-ной Армии.Армия, воюющая с рашкой, откуда взялась?ПАП родил за день?Или Хоттаба кто-то научил, обеспечил вылет ... и даже с Вашим горилковым податком самолёты и вертолеты взлетели. Выполнили поставленные задачи.Это факты, а не ералашики с голой ложью.Давайте генерьте больше фантазий и лжи --- ералашиков.Или может волонтеры, добровольцы научили обслуживать авиационную технику?!))А может лично ПАП с розвидником под давлением?))Эт не пламенные речи толкать , сказки рассказывать или фантазии-ералашики кнопать. Тут нужны знания, умения, опыт в данной области. Которые передаются. detroytred

Повідомлень: 23241 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1901 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 22:33 pesikot написав: .... Ведь ты хотел возвращения совка, когда ты был молод

И поэтому ты приветствовал события в Харькове и Одессе. И до сих пор, жалеешь, что не получилось, не срослось в Харькове и Одессе

... .... Ведь ты хотел возвращения совка, когда ты был молодИ поэтому ты приветствовал события в Харькове и Одессе. И до сих пор, жалеешь, что не получилось, не срослось в Харькове и Одессе...

Я Вам, по-моему, уже дважды писал, что Вы му_дак.

Добавить к этому нечего. Объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно.

Это определение регулярно вытирают, поэтому приходится Вам напоминать. Я Вам, по-моему, уже дважды писал, что Вы му_дак.Добавить к этому нечего. Объяснять Вам что-либо абсолютно бесполезно.Это определение регулярно вытирают, поэтому приходится Вам напоминать. ЛАД 2 Повідомлень: 15743 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4343 раз. Подякували: 4041 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 23:32 detroytred написав: ЛАД

Я с ним не дискутирую серьёзно.

Коллега перед этим (дай Бог ему здоровья) дал толковейшее замечание -- разве можно всерьёз воспринимать ералашики. ЛАДЯ с ним не дискутирую серьёзно.Коллега перед этим (дай Бог ему здоровья) дал толковейшее замечание -- разве можно всерьёз воспринимать ералашики.

Ну так и не тратьте время.



Ну а чем больше брехни льет, так нагляднее глупость свою выставляет.

Ник не новый, у всех уже своё мнение сложилось и вряд ли поменяется.



Генерит даже после пояснений ему Хоттаба.

Что за пояснения? Я прозевал. Ну так и не тратьте время.Ник не новый, у всех уже своё мнение сложилось и вряд ли поменяется.Что за пояснения? Я прозевал. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15743 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4343 раз. Подякували: 4041 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 23:41 Полностью согласен с вечерними постами unicdima. Всё верно. Жаль, не могу поставить +.



Ещё раз предлагаю умным людям с ветки уйти. Пару дней было почти без толковых постов и было очень прикольно наблюдать за перекличкой порохоботов и "патриотов".

Ветка превратилась в детскую песочницу и приказала долго жить. Печально, но факт. Единственное, что плохо, клиентам становится скучно и начинают бегать со своим бредом по другим веткам. Но тут ничего не попишешь. Модераторы это не пресекают, значит, так тому и быть.

Тратить время только ради удержания их в местной резервации смысла не вижу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15743 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4343 раз. Подякували: 4041 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 00:10 ЛАД

Коротко, четко и ясно пояснил, что у него, воюющего, нет претензий к тем, кто уволен в запас и сейчас не рядом.

И почему конкретно данному куску не стоит *своим ...* лезть в вопросы обороноспособности.



А тут этот славный воин третьей оккупационной гсвг-ной армии, не продолживший после гсвг службу в ЗСУ, которому давление перекрыло путь *заглянуть в АТО*, из-за своего прилавка вдохновенно генерит обвинения почему не *заглянул*.

Вот такой ералашик. detroytred

Повідомлень: 23241 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1901 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5815581658175818 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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