Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5816581758185819 Додано: Чет 26 бер, 2020 01:48 detroytred

Жаль, поста Hotab'а не нашёл. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4343 раз. Подякували: 4041 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 08:24 ЛАД написав: Полностью согласен с вечерними постами unicdima. Всё верно. Жаль, не могу поставить +.



Ещё раз предлагаю умным людям с ветки уйти. Пару дней было почти без толковых постов и было очень прикольно наблюдать за перекличкой порохоботов и "патриотов".

Ветка превратилась в детскую песочницу и приказала долго жить. Печально, но факт. Единственное, что плохо, клиентам становится скучно и начинают бегать со своим бредом по другим веткам. Но тут ничего не попишешь. Модераторы это не пресекают, значит, так тому и быть.

Тратить время только ради удержания их в местной резервации смысла не вижу. Полностью согласен с вечерними постами. Всё верно. Жаль, не могу поставить +.Ещё раз предлагаю умным людям с ветки уйти. Пару дней было почти без толковых постов и было очень прикольно наблюдать за перекличкой порохоботов и "патриотов".Ветка превратилась в детскую песочницу и приказала долго жить. Печально, но факт. Единственное, что плохо, клиентам становится скучно и начинают бегать со своим бредом по другим веткам. Но тут ничего не попишешь. Модераторы это не пресекают, значит, так тому и быть.Тратить время только ради удержания их в местной резервации смысла не вижу.



Мне здесь уже нет смысла появляться т.к. модер тут же трет все мои посты Мне здесь уже нет смысла появляться т.к. модер тут же трет все мои посты Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3109 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 08:34 Кого цікавить

пенсіонер ЛАД ,пенсіонер Шапо ,пенсіонер Дейтройт чи передпенсіонер Будівельник?

В принципі - нікого

Але всіх цікавить

Що зробити ( і хто це повинен робити) щоб завтра стало краще....

Один з варіантів спрогнозувати майбутнє - це проаналізувати минуле.

В минулому

1 Середньосвітовий ріст ВВП приблизно 1,5-2 % в рік

2 Керівник Держави ,при якому ріст національного ВВП є більшим від росту середньосвітового - є успішним.

3 Якщо в Державі ріст національного ВВП перевищує 5 і більше % на протязі кількох років - це вважається супердосягненням.



Отже світовий досвід показує

На вплив на ВВП (середньодушовий дохід по Державі )-вище керівництво Держави впливає всього на -/+5%, все інше це досягнення , нижніх ланок керування і населення

У нас багаторівнева структура керування

Держава-Область-Місто-Район-Село-Хутір-Сімя.



Але жити ,надіючись на зміни всього +5%....То звідки тоді беруться багаті...які ще покоління тому назад вчились з тобою в одному класі?

От тут то все і починається

Чим нижче по ланцюжку-тим більший вплив на власне багатство мають власні зусилля ,а не політичні рішення керівництва.

Ясно ,що керівництво прийнявши наприклад рішення про переорієнтацію з росії на ЄС - зробило важчим життя в Харкові і легшим в Києві чи Львові...але на те воно й керівництво ,щоб приймати рішення ,які на 5% змінять середній рівень доходу по Державі..

Але якщо в Харкові впало на 5% - то у Києві треба щоб зросло на 10 а то й 15%.....

От і виходить

Наявність пенсіонерів які постійно у всьому звинувачують вище керівництво - створює димову завісу.крізь яку люди не можуть побачити

Їх благополуччя на 95% у них в руках і тільки на 5% в руках політичного керівництва..

Тим більше

Скажіть студенту

Ти почнеш з мінімалки і кожного року твій дохід буде рости на 5%... - та він Вас прокляне, бо почавши з

4000 грн через

4 роки в нього буде 4800 ,через

8 років в нього буде 6000, через

16 років в нього буде 9000, через

32 роки в нього буде 19000

Тому нормальний,активний член суспільства , або підніме свій профрівень і спробує стати високооплачуваним найманим,або почне свій бізнес. щоб збільшувати свої доходи не на +5% в рік, а хоча б на +20% (нехай і не 30 років підряд ,а всього 5 років по +20%)



От і виходить

Якщо всі спробують підняти свій рівень , то у 20% це не вийде(у них залишиться так як і було) ,ще 20% отримають +5% , ще 20% отримають +10% ,ще 20% отримають+15 і ще 20% отримають +20% в середньому по кожній групі і в кінцевому результаті отримаємо

(20*0%+20*5%+20*10%+20*15%+20*20%)-100%=+10% по Державі.

І чим більше буде тих хто сам про себе постарається подбати - тим менша буде залежність від необдуманих дій політиків...



А чим менша залежність -тим менше часу/нервів/здоровя ми будемо витрачати на те щоб визначити

Коломойський більше вкрав у Ахметова чи Фірташ в Пінчука

Суд був більше справедливий до Порошенка чи Зеленського..... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22404 З нами з: 15.01.09 Подякував: 165 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5816581758185819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм