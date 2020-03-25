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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5816581758185819
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:48

detroytred
Жаль, поста Hotab'а не нашёл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:24

  ЛАД написав:Полностью согласен с вечерними постами unicdima. Всё верно. Жаль, не могу поставить +.

Ещё раз предлагаю умным людям с ветки уйти. Пару дней было почти без толковых постов и было очень прикольно наблюдать за перекличкой порохоботов и "патриотов".
Ветка превратилась в детскую песочницу и приказала долго жить. Печально, но факт. Единственное, что плохо, клиентам становится скучно и начинают бегать со своим бредом по другим веткам. Но тут ничего не попишешь. Модераторы это не пресекают, значит, так тому и быть.
Тратить время только ради удержания их в местной резервации смысла не вижу.


Мне здесь уже нет смысла появляться т.к. модер тут же трет все мои посты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:34

Кого цікавить
пенсіонер ЛАД ,пенсіонер Шапо ,пенсіонер Дейтройт чи передпенсіонер Будівельник?
В принципі - нікого
Але всіх цікавить
Що зробити ( і хто це повинен робити) щоб завтра стало краще....
Один з варіантів спрогнозувати майбутнє - це проаналізувати минуле.
В минулому
1 Середньосвітовий ріст ВВП приблизно 1,5-2 % в рік
2 Керівник Держави ,при якому ріст національного ВВП є більшим від росту середньосвітового - є успішним.
3 Якщо в Державі ріст національного ВВП перевищує 5 і більше % на протязі кількох років - це вважається супердосягненням.

Отже світовий досвід показує
На вплив на ВВП (середньодушовий дохід по Державі )-вище керівництво Держави впливає всього на -/+5%, все інше це досягнення , нижніх ланок керування і населення
У нас багаторівнева структура керування
Держава-Область-Місто-Район-Село-Хутір-Сімя.

Але жити ,надіючись на зміни всього +5%....То звідки тоді беруться багаті...які ще покоління тому назад вчились з тобою в одному класі?
От тут то все і починається
Чим нижче по ланцюжку-тим більший вплив на власне багатство мають власні зусилля ,а не політичні рішення керівництва.
Ясно ,що керівництво прийнявши наприклад рішення про переорієнтацію з росії на ЄС - зробило важчим життя в Харкові і легшим в Києві чи Львові...але на те воно й керівництво ,щоб приймати рішення ,які на 5% змінять середній рівень доходу по Державі..
Але якщо в Харкові впало на 5% - то у Києві треба щоб зросло на 10 а то й 15%.....
От і виходить
Наявність пенсіонерів які постійно у всьому звинувачують вище керівництво - створює димову завісу.крізь яку люди не можуть побачити
Їх благополуччя на 95% у них в руках і тільки на 5% в руках політичного керівництва..
Тим більше
Скажіть студенту
Ти почнеш з мінімалки і кожного року твій дохід буде рости на 5%... - та він Вас прокляне, бо почавши з
4000 грн через
4 роки в нього буде 4800 ,через
8 років в нього буде 6000, через
16 років в нього буде 9000, через
32 роки в нього буде 19000
Тому нормальний,активний член суспільства , або підніме свій профрівень і спробує стати високооплачуваним найманим,або почне свій бізнес. щоб збільшувати свої доходи не на +5% в рік, а хоча б на +20% (нехай і не 30 років підряд ,а всього 5 років по +20%)

От і виходить
Якщо всі спробують підняти свій рівень , то у 20% це не вийде(у них залишиться так як і було) ,ще 20% отримають +5% , ще 20% отримають +10% ,ще 20% отримають+15 і ще 20% отримають +20% в середньому по кожній групі і в кінцевому результаті отримаємо
(20*0%+20*5%+20*10%+20*15%+20*20%)-100%=+10% по Державі.
І чим більше буде тих хто сам про себе постарається подбати - тим менша буде залежність від необдуманих дій політиків...

А чим менша залежність -тим менше часу/нервів/здоровя ми будемо витрачати на те щоб визначити
Коломойський більше вкрав у Ахметова чи Фірташ в Пінчука
Суд був більше справедливий до Порошенка чи Зеленського.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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