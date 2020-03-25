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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5816581758185819
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:34

Кого цікавить
пенсіонер ЛАД ,пенсіонер Шапо ,пенсіонер Дейтройт чи передпенсіонер Будівельник?
В принципі - нікого
Але всіх цікавить
Що зробити ( і хто це повинен робити) щоб завтра стало краще....
Один з варіантів спрогнозувати майбутнє - це проаналізувати минуле.
В минулому
1 Середньосвітовий ріст ВВП приблизно 1,5-2 % в рік
2 Керівник Держави ,при якому ріст національного ВВП є більшим від росту середньосвітового - є успішним.
3 Якщо в Державі ріст національного ВВП перевищує 5 і більше % на протязі кількох років - це вважається супердосягненням.

Отже світовий досвід показує
На вплив на ВВП (середньодушовий дохід по Державі )-вище керівництво Держави впливає всього на -/+5%, все інше це досягнення , нижніх ланок керування і населення
У нас багаторівнева структура керування
Держава-Область-Місто-Район-Село-Хутір-Сімя.

Але жити ,надіючись на зміни всього +5%....То звідки тоді беруться багаті...які ще покоління тому назад вчились з тобою в одному класі?
От тут то все і починається
Чим нижче по ланцюжку-тим більший вплив на власне багатство мають власні зусилля ,а не політичні рішення керівництва.
Ясно ,що керівництво прийнявши наприклад рішення про переорієнтацію з росії на ЄС - зробило важчим життя в Харкові і легшим в Києві чи Львові...але на те воно й керівництво ,щоб приймати рішення ,які на 5% змінять середній рівень доходу по Державі..
Але якщо в Харкові впало на 5% - то у Києві треба щоб зросло на 10 а то й 15%.....
От і виходить
Наявність пенсіонерів які постійно у всьому звинувачують вище керівництво - створює димову завісу.крізь яку люди не можуть побачити
Їх благополуччя на 95% у них в руках і тільки на 5% в руках політичного керівництва..
Тим більше
Скажіть студенту
Ти почнеш з мінімалки і кожного року твій дохід буде рости на 5%... - та він Вас прокляне, бо почавши з
4000 грн через
4 роки в нього буде 4800 ,через
8 років в нього буде 6000, через
16 років в нього буде 9000, через
32 роки в нього буде 19000
Тому нормальний,активний член суспільства , або підніме свій профрівень і спробує стати високооплачуваним найманим,або почне свій бізнес. щоб збільшувати свої доходи не на +5% в рік, а хоча б на +20% (нехай і не 30 років підряд ,а всього 5 років по +20%)

От і виходить
Якщо всі спробують підняти свій рівень , то у 20% це не вийде(у них залишиться так як і було) ,ще 20% отримають +5% , ще 20% отримають +10% ,ще 20% отримають+15 і ще 20% отримають +20% в середньому по кожній групі і в кінцевому результаті отримаємо
(20*0%+20*5%+20*10%+20*15%+20*20%)-100%=+10% по Державі.
І чим більше буде тих хто сам про себе постарається подбати - тим менша буде залежність від необдуманих дій політиків...

А чим менша залежність -тим менше часу/нервів/здоровя ми будемо витрачати на те щоб визначити
Коломойський більше вкрав у Ахметова чи Фірташ в Пінчука
Суд був більше справедливий до Порошенка чи Зеленського.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:14

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Кстати, о достоинствах управленцев - "тех" и "этих".


О, проявился!

Как там, получается вместе с бубочкой страной из фейсбука управлять? Ты ж так рассказывал, как это будет круто, как вы! вместе с президентом!

А теперь молчишь как-то загадочно. Хотя... может это вы ему насоветовали всю эту лажу последних месяцев? :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:18

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Ветка превратилась в детскую песочницу и приказала долго жить. Печально, но факт.


Вот именно. Зекоманда поняла, что никакими реальными достижениями бубочки похвастаться не может и тихо слилась.

Печально, но факт.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:20

  Sommer написав:
  ЛАД написав:Ветка превратилась в детскую песочницу и приказала долго жить. Печально, но факт.


Вот именно. Зекоманда поняла, что никакими реальными достижениями бубочки похвастаться не может и тихо слилась.

Печально, но факт.


К слову, сливной бачок Sommer так и не рассказал нам, где пропадал с июня по февраль :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:46

  zРадио написав:так и не рассказал нам, где пропадал с июня по февраль
А яке це має відношення до політики і чого це так цікавить ольгінця зрадіо?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:53

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Ветка превратилась в детскую песочницу и приказала долго жить. Печально, но факт.


Вот именно. Зекоманда поняла, что никакими реальными достижениями бубочки похвастаться не может и тихо слилась.

Печально, но факт.


К слову, сливной бачок Sommer так и не рассказал нам, где пропадал с июня по февраль :mrgreen:


Если я расскажу, то выгребную яму критикуса вообще подорвет от зависти. Так что страдай тихо, "директор". :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:22

Ітогі подвєдьом. 2020-03-26

Ітогі подвєдьом. 2020-03-26

1) Российские оккупанты вчера били по ВСУ из запрещенного оружия на всех направлениях

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"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и комплексное прекращении огня на период пандемии", – отметила Верещук.

Ракетный катер РФ обнаружили в исключительной экономической зоне Украины: видео
Катер РФ был в исключительной экономической зоне Украины у Одесского месторождения: "охранял" оккупированные агрессорами украинские буровые платформы

2) Рост дефицита бюджета до 8%: проект изменений в госбюджет от Кабмина. Главное
Согласно документу, доходы госбюджета планируется сократить на 116,9 млрд грн - до 979,7 млрд грн. Расходы предложено увеличить на 86,3 млрд - до 1 270,3 млрд грн.
.....
Как стало известно, по итогам презентации, представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в госбюджет.

3) В Раде разгорелись споры между нардепами от "Слуги народа" из-за законопроекта о судьбе "Приватбанка"

4) Глава Минздрава блокирует медзакупки во время пандемии коронавируса, потому что хочет "протолкнуть" своего человека – Супрун
Экс-глава Минздрава утверждает, что чтобы "протолкнуть" своего протеже, Емец уже третью неделю блокирует все централизованные закупки медицинских товаров и препаратов в стране, в том числе медицинские изделия, необходимые для борьбы с COVID-19.

Это уже бизнес на крови или ещё нет ?

5) Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации (видео)
По данным Mil.in.ua, кроме установки новой системы управления силовой установкой, также известно, что украинская компания ООО «ПКФ «Сторк» поставит многофункциональные индикаторы MFD10.SPO.03 в интересах ГП «Антонов» для установки на самолеты Ан-124-100 “Руслан” и Ан-225 “Мрия”.

6) Реакция на продолжение карантина: 23% компаний будут уменьшать зарплату (инфографика)

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В Минобразования готовы перенести ВНО-2020 и вступительную кампанию из-за карантина
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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