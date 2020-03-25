Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кого цікавить пенсіонер ЛАД ,пенсіонер Шапо ,пенсіонер Дейтройт чи передпенсіонер Будівельник? В принципі - нікого Але всіх цікавить Що зробити ( і хто це повинен робити) щоб завтра стало краще.... Один з варіантів спрогнозувати майбутнє - це проаналізувати минуле. В минулому 1 Середньосвітовий ріст ВВП приблизно 1,5-2 % в рік 2 Керівник Держави ,при якому ріст національного ВВП є більшим від росту середньосвітового - є успішним. 3 Якщо в Державі ріст національного ВВП перевищує 5 і більше % на протязі кількох років - це вважається супердосягненням.
Отже світовий досвід показує На вплив на ВВП (середньодушовий дохід по Державі )-вище керівництво Держави впливає всього на -/+5%, все інше це досягнення , нижніх ланок керування і населення У нас багаторівнева структура керування Держава-Область-Місто-Район-Село-Хутір-Сімя.
Але жити ,надіючись на зміни всього +5%....То звідки тоді беруться багаті...які ще покоління тому назад вчились з тобою в одному класі? От тут то все і починається Чим нижче по ланцюжку-тим більший вплив на власне багатство мають власні зусилля ,а не політичні рішення керівництва. Ясно ,що керівництво прийнявши наприклад рішення про переорієнтацію з росії на ЄС - зробило важчим життя в Харкові і легшим в Києві чи Львові...але на те воно й керівництво ,щоб приймати рішення ,які на 5% змінять середній рівень доходу по Державі.. Але якщо в Харкові впало на 5% - то у Києві треба щоб зросло на 10 а то й 15%..... От і виходить Наявність пенсіонерів які постійно у всьому звинувачують вище керівництво - створює димову завісу.крізь яку люди не можуть побачити Їх благополуччя на 95% у них в руках і тільки на 5% в руках політичного керівництва.. Тим більше Скажіть студенту Ти почнеш з мінімалки і кожного року твій дохід буде рости на 5%... - та він Вас прокляне, бо почавши з 4000 грн через 4 роки в нього буде 4800 ,через 8 років в нього буде 6000, через 16 років в нього буде 9000, через 32 роки в нього буде 19000 Тому нормальний,активний член суспільства , або підніме свій профрівень і спробує стати високооплачуваним найманим,або почне свій бізнес. щоб збільшувати свої доходи не на +5% в рік, а хоча б на +20% (нехай і не 30 років підряд ,а всього 5 років по +20%)
От і виходить Якщо всі спробують підняти свій рівень , то у 20% це не вийде(у них залишиться так як і було) ,ще 20% отримають +5% , ще 20% отримають +10% ,ще 20% отримають+15 і ще 20% отримають +20% в середньому по кожній групі і в кінцевому результаті отримаємо (20*0%+20*5%+20*10%+20*15%+20*20%)-100%=+10% по Державі. І чим більше буде тих хто сам про себе постарається подбати - тим менша буде залежність від необдуманих дій політиків...
А чим менша залежність -тим менше часу/нервів/здоровя ми будемо витрачати на те щоб визначити Коломойський більше вкрав у Ахметова чи Фірташ в Пінчука Суд був більше справедливий до Порошенка чи Зеленського.....
"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и комплексное прекращении огня на период пандемии", – отметила Верещук.
Согласно документу, доходы госбюджета планируется сократить на 116,9 млрд грн - до 979,7 млрд грн. Расходы предложено увеличить на 86,3 млрд - до 1 270,3 млрд грн. ..... Как стало известно, по итогам презентации, представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в госбюджет.
Экс-глава Минздрава утверждает, что чтобы "протолкнуть" своего протеже, Емец уже третью неделю блокирует все централизованные закупки медицинских товаров и препаратов в стране, в том числе медицинские изделия, необходимые для борьбы с COVID-19.
По данным Mil.in.ua, кроме установки новой системы управления силовой установкой, также известно, что украинская компания ООО «ПКФ «Сторк» поставит многофункциональные индикаторы MFD10.SPO.03 в интересах ГП «Антонов» для установки на самолеты Ан-124-100 “Руслан” и Ан-225 “Мрия”.
ЛАД написав:Ветка превратилась в детскую песочницу и приказала долго жить. Печально, но факт. Единственное, что плохо, клиентам становится скучно и начинают бегать со своим бредом по другим веткам. Тратить время только ради удержания их в местной резервации смысла не вижу.
Ты опять включил обиженку и встал в третью позицию Мол, уйду с ветки, писать не буду, нет, нет, в этот раз точно Я уже сбился со счёта сколько раз, ты это заявлял
Ты будешь сюда возвращаться, потому что тебе скучно на других ветках, а здесь движуха. Тут не конспирология, а факты и мысли форумчан
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Многие начали оправдывать его, какой он хирург хороший, скольким помог.
Ан нет, Емец продолжил
«Ми ж знаємо статистику, скільки в нас людей, старших за 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, складає 65 років. Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які ще у нас ще живі. Я не жартую, і не лякаю. Я весь час кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупів».
Это было сказано в интервью на 112 канале. Для него люди, старше 65 лет - это уже трупы. Всё, как он говорил ранее, мол. пенсионеры все вымрут.
Супрун ранее называли - "доктор Смерть". Вот смерть и пришла к пенсионерам, только в виде Емеца, но никак не Супрун
PS. shapo, ты говорил, что тебе делал операцию Емец ? Фильм "Мимино" помнишь, тот эпизод про судебный процесс и люстру ? Пересмотри Мышляю, это твой случай, тебе копеечную операцию сделали за много денег
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой