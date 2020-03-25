Додано: Чет 26 бер, 2020 08:34

Кого цікавить

пенсіонер ЛАД ,пенсіонер Шапо ,пенсіонер Дейтройт чи передпенсіонер Будівельник?

В принципі - нікого

Але всіх цікавить

Що зробити ( і хто це повинен робити) щоб завтра стало краще....

Один з варіантів спрогнозувати майбутнє - це проаналізувати минуле.

В минулому

1 Середньосвітовий ріст ВВП приблизно 1,5-2 % в рік

2 Керівник Держави ,при якому ріст національного ВВП є більшим від росту середньосвітового - є успішним.

3 Якщо в Державі ріст національного ВВП перевищує 5 і більше % на протязі кількох років - це вважається супердосягненням.



Отже світовий досвід показує

На вплив на ВВП (середньодушовий дохід по Державі )-вище керівництво Держави впливає всього на -/+5%, все інше це досягнення , нижніх ланок керування і населення

У нас багаторівнева структура керування

Держава-Область-Місто-Район-Село-Хутір-Сімя.



Але жити ,надіючись на зміни всього +5%....То звідки тоді беруться багаті...які ще покоління тому назад вчились з тобою в одному класі?

От тут то все і починається

Чим нижче по ланцюжку-тим більший вплив на власне багатство мають власні зусилля ,а не політичні рішення керівництва.

Ясно ,що керівництво прийнявши наприклад рішення про переорієнтацію з росії на ЄС - зробило важчим життя в Харкові і легшим в Києві чи Львові...але на те воно й керівництво ,щоб приймати рішення ,які на 5% змінять середній рівень доходу по Державі..

Але якщо в Харкові впало на 5% - то у Києві треба щоб зросло на 10 а то й 15%.....

От і виходить

Наявність пенсіонерів які постійно у всьому звинувачують вище керівництво - створює димову завісу.крізь яку люди не можуть побачити

Їх благополуччя на 95% у них в руках і тільки на 5% в руках політичного керівництва..

Тим більше

Скажіть студенту

Ти почнеш з мінімалки і кожного року твій дохід буде рости на 5%... - та він Вас прокляне, бо почавши з

4000 грн через

4 роки в нього буде 4800 ,через

8 років в нього буде 6000, через

16 років в нього буде 9000, через

32 роки в нього буде 19000

Тому нормальний,активний член суспільства , або підніме свій профрівень і спробує стати високооплачуваним найманим,або почне свій бізнес. щоб збільшувати свої доходи не на +5% в рік, а хоча б на +20% (нехай і не 30 років підряд ,а всього 5 років по +20%)



От і виходить

Якщо всі спробують підняти свій рівень , то у 20% це не вийде(у них залишиться так як і було) ,ще 20% отримають +5% , ще 20% отримають +10% ,ще 20% отримають+15 і ще 20% отримають +20% в середньому по кожній групі і в кінцевому результаті отримаємо

(20*0%+20*5%+20*10%+20*15%+20*20%)-100%=+10% по Державі.

І чим більше буде тих хто сам про себе постарається подбати - тим менша буде залежність від необдуманих дій політиків...



А чим менша залежність -тим менше часу/нервів/здоровя ми будемо витрачати на те щоб визначити

Коломойський більше вкрав у Ахметова чи Фірташ в Пінчука

Суд був більше справедливий до Порошенка чи Зеленського.....

http://forum.finance.ua/topic93912.html

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