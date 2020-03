Додано: Чет 26 бер, 2020 20:42

zРадио написав: pesikot написав:

Вы оба прошлись по мне, но не по высказываниям Емеца

Вы оба, что скажете по высказываниям Емеца ? Вы оба прошлись по мне, но не по высказываниям ЕмецаВы оба, что скажете по высказываниям Емеца ?



Не знаю, кто мог доверить тебе вести дайджест, если ты даже читать не умеешь:



"ляпнувшим на камеру пару глупостей, очевидно, в состоянии стресса и шока от пандемии, которая косит стариков даже в странах с высокоразвитой медициной" Не знаю, кто мог доверить тебе вести дайджест, если ты даже читать не умеешь:

Це ще можна було простити якби ляпнула Полякова.

Але не личить державному мужу. Це ще можна було простити якби ляпнула Полякова.Але не личить державному мужу.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/