Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В числе не согласованных закупок - товары, критически необходимые в борьбе с коронавирусом COVID-19 во время карантина в Украине."
Врут? Кому верить?
И где сейчас можно закупить маски, тест-системы. ивл и пр. если их США найти не могут? Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы? Проверить слова какого-то Жумадилова можно будет если действительно назначат какого-то смотрящего. Хотя это уже не играет никакой роли - закупки и доставка не делаются ни за неделю, ни за 2. Словам этого секретаря Джемилева - http://politrada.com/dossier/Arsen-Kuat ... Humadilov/ куонечно, можно верить
Востаннє редагувалось shapo в Чет 26 бер, 2020 21:04, всього редагувалось 1 раз.
В числе не согласованных закупок - товары, критически необходимые в борьбе с коронавирусом COVID-19 во время карантина в Украине."
Врут? Кому верить?
И где сейчас можно закупить маски, тест-системы. ивл и пр. если их США найти не могут? Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы? Проверить слова какого-то Жумадилова можно будет если действительно назначат какого-то смотрящего. Хотя это уже не играет никакой роли - закупки и доставка не делаются ни за неделю, ни за 2.
Маски продавали твої зе депутати недавно (Іспанія, Китай... ). В тебе маразм, діду, пам"ять нікудишня.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
За последние три месяца ни из бюджета Украины, ни из внебюджетных фондов не выделялось ни копейки на приобретение тест-систем для обнаружения вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19). Единственное исключение -выделение денег в феврале на покупку реактивов для Института молекулярной биологии и генетики согласно распоряжение № 173/14-04/2-20 РНБО в размере 211 890 гр. Реактивы были закуплены, тестовая серия изготовлена, после чего сотрудники института были отправлены в бесплатный отпуск. В тоже время Кабинет Министров выделяет МВД из внебюджетного фонда 140 млн. гривен на создание условий безопасности при работе личного состава МВД в условиях эпидемии. Это в момент когда у врачей, работающих непосредственно с больными, нет необходимых средств защиты. Так к чему готовится Зеленский - к преодолению эпидемии или подавлению возможных массовых бунтов ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Маски продавали твої зебіли депутати недавно (Іспанія, Китай... ). В тебе маразм, діду, пам"ять нікудишня.
Дай бог чтобы у тебя была такая память как у меня, сынок. За депутатов зе- блока не голосовал. Они ничего не изменили со времен шоколадного,в т.ч. и мародерство,за это и поплатятся. Но ведь речь шла не о них, а о Емце который точно не зе-депутат и твоем крымском татарине-порохоботе который вкинул очередной фейк
Тест-системы, которые переданы в Украину Китаем, не сертифицированы в соответствии с международными правилами и требованиями ВОЗ. В результате их применения в Китае не идентифицированными оказалось около 100 000 человек, являющихся носителем вируса.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
В числе не согласованных закупок - товары, критически необходимые в борьбе с коронавирусом COVID-19 во время карантина в Украине."
Врут? Кому верить?
И где сейчас можно закупить маски, тест-системы. ивл и пр. если их США найти не могут? Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы? Проверить слова какого-то Жумадилова можно будет если действительно назначат какого-то смотрящего. Хотя это уже не играет никакой роли - закупки и доставка не делаются ни за неделю, ни за 2. Словам этого секретаря Джемилева - http://politrada.com/dossier/Arsen-Kuat ... Humadilov/ куонечно, можно верить
Можешь просто опровергнуть слова соросят и джемилевцев фактами, что никто закупки не блокирует. Если не можешь - не начинай оправдывать ворюг бывшими заслугами, если они были. Кстати напомню, любителям рузького мира. Медреформа у них началась раньше нашей, и тоже много сократили чего. Со всякими их триллионами, нефтями и газами.
Востаннє редагувалось vano80 в Чет 26 бер, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Маски продавали твої зебіли депутати недавно (Іспанія, Китай... ). В тебе маразм, діду, пам"ять нікудишня.
Дай бог чтобы у тебя была такая память как у меня, сынок. За депутатов зе- блока не голосовал. Они ничего не изменили со времен шоколадного,в т.ч. и мародерство,за это и поплатятся. Но ведь речь шла не о них, а о Емце который точно не зе-депутат и твоем крымском татарине-порохоботе который вкинул очередной фейк
ти про що, про свого рига?
який "мій татарін", тебе гепнуло чи що?
візьми стопку на грудь і йди спати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/