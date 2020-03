Додано: Чет 26 бер, 2020 20:54

shapo написав: flyman написав: Це ще можна було простити якби ляпнула Полякова.

Але не личить державному мужу. Це ще можна було простити якби ляпнула Полякова.Але не личить державному мужу.



Он просто сказал горькую правду т.к. прекрасно знает состояние украинской медицины Он просто сказал горькую правду т.к. прекрасно знает состояние украинской медицины



viewtopic.php?p=4917533#p4917533

Tatkaumnihka написав: Зачем что-то путать с Америкой? Когда люди без средств будут громить магазины и аптеки - они не покажутся балластом.



Уже начинают просить- люди пожилые просят еду. Собаки уличные оголодали. Если в штатах безработные- то у нас нищие или сразу трупы- как говорил емец... он перещеголял доктора смерть Уже начинают просить- люди пожилые просят еду. Собаки уличные оголодали. Если в штатах безработные-

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/