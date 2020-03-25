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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5818581958205821
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:54

  shapo написав:
  flyman написав:Це ще можна було простити якби ляпнула Полякова.
Але не личить державному мужу.


Он просто сказал горькую правду т.к. прекрасно знает состояние украинской медицины


viewtopic.php?p=4917533#p4917533
  Tatkaumnihka написав:
Зачем что-то путать с Америкой? Когда люди без средств будут громить магазины и аптеки - они не покажутся балластом.


Уже начинают просить- люди пожилые просят еду. Собаки уличные оголодали. Если в штатах безработные- то у нас нищие или сразу трупы- как говорил емец... он перещеголял доктора смерть
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:00

  vano80 написав:
  shapo написав:Он просто сказал горькую правду т.к. прекрасно знает состояние украинской медицины


https://antikor.com.ua/articles/367444-ministr_zdravoohranenija_blokiruet_medzakupki_ukrainy_dlja_prodvihenija_sudimogo_za_krahi_smotrjashchego_-_glava_gp
"По его словам, Минздрав уже третью неделю блокирует закупки, поскольку хочет назначения своего человека "смотрящим".
""По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому", - цитирует Жумадилов слова министра, которые он якобы сказал ему 20 марта у здания Минздрава.

В числе не согласованных закупок - товары, критически необходимые в борьбе с коронавирусом COVID-19 во время карантина в Украине."

Врут? Кому верить?


И где сейчас можно закупить маски, тест-системы. ивл и пр. если их США найти не могут?
Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы?
Проверить слова какого-то Жумадилова можно будет если действительно назначат какого-то смотрящего.
Хотя это уже не играет никакой роли - закупки и доставка не делаются ни за неделю, ни за 2.
Словам этого секретаря Джемилева - http://politrada.com/dossier/Arsen-Kuat ... Humadilov/ куонечно, можно верить :D
Востаннє редагувалось shapo в Чет 26 бер, 2020 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:03

  shapo написав:
  vano80 написав:
  shapo написав:Он просто сказал горькую правду т.к. прекрасно знает состояние украинской медицины


https://antikor.com.ua/articles/367444-ministr_zdravoohranenija_blokiruet_medzakupki_ukrainy_dlja_prodvihenija_sudimogo_za_krahi_smotrjashchego_-_glava_gp
"По его словам, Минздрав уже третью неделю блокирует закупки, поскольку хочет назначения своего человека "смотрящим".
""По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому", - цитирует Жумадилов слова министра, которые он якобы сказал ему 20 марта у здания Минздрава.

В числе не согласованных закупок - товары, критически необходимые в борьбе с коронавирусом COVID-19 во время карантина в Украине."

Врут? Кому верить?


И где сейчас можно закупить маски, тест-системы. ивл и пр. если их США найти не могут?
Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы?
Проверить слова какого-то Жумадилова можно будет если действительно назначат какого-то смотрящего.
Хотя это уже не играет никакой роли - закупки и доставка не делаются ни за неделю, ни за 2.

Маски продавали твої зе депутати недавно (Іспанія, Китай... ).
В тебе маразм, діду, пам"ять нікудишня.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:06

Re: Політичні дискусії

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

За последние три месяца ни из бюджета Украины, ни из внебюджетных фондов не выделялось ни копейки на приобретение тест-систем для обнаружения вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19). Единственное исключение -выделение денег в феврале на покупку реактивов для Института молекулярной биологии и генетики согласно распоряжение № 173/14-04/2-20 РНБО в размере 211 890 гр. Реактивы были закуплены, тестовая серия изготовлена, после чего сотрудники института были отправлены в бесплатный отпуск.
В тоже время Кабинет Министров выделяет МВД из внебюджетного фонда 140 млн. гривен на создание условий безопасности при работе личного состава МВД в условиях эпидемии. Это в момент когда у врачей, работающих непосредственно с больными, нет необходимых средств защиты. Так к чему готовится Зеленский - к преодолению эпидемии или подавлению возможных массовых бунтов ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:07

  flyman написав:Маски продавали твої зебіли депутати недавно (Іспанія, Китай... ).
В тебе маразм, діду, пам"ять нікудишня.


Дай бог чтобы у тебя была такая память как у меня, сынок.
За депутатов зе- блока не голосовал.
Они ничего не изменили со времен шоколадного,в т.ч. и мародерство,за это и поплатятся.
Но ведь речь шла не о них, а о Емце который точно не зе-депутат и твоем крымском татарине-порохоботе который вкинул очередной фейк
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:08

Re: Політичні дискусії

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Тест-системы, которые переданы в Украину Китаем, не сертифицированы в соответствии с международными правилами и требованиями ВОЗ. В результате их применения в Китае не идентифицированными оказалось около 100 000 человек, являющихся носителем вируса.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:08

  shapo написав:
  vano80 написав:
  shapo написав:Он просто сказал горькую правду т.к. прекрасно знает состояние украинской медицины


https://antikor.com.ua/articles/367444-ministr_zdravoohranenija_blokiruet_medzakupki_ukrainy_dlja_prodvihenija_sudimogo_za_krahi_smotrjashchego_-_glava_gp
"По его словам, Минздрав уже третью неделю блокирует закупки, поскольку хочет назначения своего человека "смотрящим".
""По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому", - цитирует Жумадилов слова министра, которые он якобы сказал ему 20 марта у здания Минздрава.

В числе не согласованных закупок - товары, критически необходимые в борьбе с коронавирусом COVID-19 во время карантина в Украине."

Врут? Кому верить?


И где сейчас можно закупить маски, тест-системы. ивл и пр. если их США найти не могут?
Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы?
Проверить слова какого-то Жумадилова можно будет если действительно назначат какого-то смотрящего.
Хотя это уже не играет никакой роли - закупки и доставка не делаются ни за неделю, ни за 2.
Словам этого секретаря Джемилева - http://politrada.com/dossier/Arsen-Kuat ... Humadilov/ куонечно, можно верить :D


Можешь просто опровергнуть слова соросят и джемилевцев фактами, что никто закупки не блокирует.
Если не можешь - не начинай оправдывать ворюг бывшими заслугами, если они были.
Кстати напомню, любителям рузького мира. Медреформа у них началась раньше нашей, и тоже много сократили чего. Со всякими их триллионами, нефтями и газами.
Востаннє редагувалось vano80 в Чет 26 бер, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:09

  shapo написав:
  flyman написав:Маски продавали твої зебіли депутати недавно (Іспанія, Китай... ).
В тебе маразм, діду, пам"ять нікудишня.


Дай бог чтобы у тебя была такая память как у меня, сынок.
За депутатов зе- блока не голосовал.
Они ничего не изменили со времен шоколадного,в т.ч. и мародерство,за это и поплатятся.
Но ведь речь шла не о них, а о Емце который точно не зе-депутат и твоем крымском татарине-порохоботе который вкинул очередной фейк

ти про що, про свого рига?

який "мій татарін", тебе гепнуло чи що?

візьми стопку на грудь і йди спати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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