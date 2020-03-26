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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5819582058215822
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:52

  flyman написав:
  shapo написав:
  flyman написав:Маски продавали твої зебіли депутати недавно (Іспанія, Китай... ).
В тебе маразм, діду, пам"ять нікудишня.


Дай бог чтобы у тебя была такая память как у меня, сынок.
За депутатов зе- блока не голосовал.
Они ничего не изменили со времен шоколадного,в т.ч. и мародерство,за это и поплатятся.
Но ведь речь шла не о них, а о Емце который точно не зе-депутат и твоем крымском татарине-порохоботе который вкинул очередной фейк

ти про що, про свого рига?

який "мій татарін", тебе гепнуло чи що?

візьми стопку на грудь і йди спати.

В отличие от тебя, мальчик, давно практически не пью.
Фейк вбросил твой коллега-порохобот, бывший секретарь М. Джемилева если ты вообще следишь за тем что обсуждалось.
А вообще поскольку вы, порохоботы убогие, опять затянули знакомую песню о России, зраде и пр. на сегодня закачиваю - надоели
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:02

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:сегодня закачиваю - надоели
Прийшов туди куди не просили - насрав-і з почуттям чесно виконаного обовязку-пішов...
справжній ????? навіть не знаю хто єврей? москаль? казах?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:06

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:ты манкурт, выросший на Макдональдсе и марвеловских комиксах в любви к чужой стране, где ты не будешь жить, сколько бы перед ней не выслуживался...


Скажи, лахтюк, а ты перед рашкой чего выслуживаешься? Жить в ней хочешь или уже пайку отрабатываешь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:08

  shapo написав:Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы?


Нет, конечно. Это сделал Порошенко, команда бубочки - она ж безгрешна и невиновна.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:14

  Sommer написав:
  shapo написав:Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы?


Нет, конечно. Это сделал Порошенко, команда бубочки - она ж безгрешна и невиновна.

Медичні маски і костюми - теж порох продав. Таємно. ЗеКоманда тут ні при чому.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:17

  pesikot написав:
  zРадио написав:Нет, ты не патриот - ты манкурт, выросший на Макдональдсе и марвеловских комиксах в любви к чужой стране, где ты не будешь жить, сколько бы перед ней не выслуживался...

Ешё один признак совка - отвращение к США. хаять Макдональдс, но жрать в нём

Ты не "топ-менеджер", тебя в очередной раз оштрафуют :)

Но в целом, твоей истерикой доволен :)


Бухгалтер завалящий, может у вас там Макдональдс в Чернигове - это и ресторан, но в Киеве других истересных мест хватает...

Нет, Макдональдс я не люблю. Но и никакого антиамериканизма во мне нет. Наоборот, я люблю США. Не так как ты, а по-своему. Я люблю Санта-Монику, люблю Таймз-Сквер и Сентрал Парк, общаюсь по работе с кучей людей из Сан-Хосе, "Долины" и Сиэтла... Восхищаюсь международной политикой США по нагибанию всего мира во благо себе и американским гражданам.

Но когда мне какой-то недалекий, или купленный незадорого персонаж будет рассказывать об американском благодетеле в украинском вопросе, я в первый раз улыбнусь, во второй - посмеюсь, а в третий - сделаю вывод об интеллектуальных и моральных качествах этого манкурта...

С тобой вопрос, естественно, закрыт давно. Только ответ ты все равно понять не сможешь - не помогут даже Даннинг и Крюгер (тоже, к слову, гениальные американцы, которыми я восхощаюсь)
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:21

  Sommer написав:
  zРадио написав:ты манкурт, выросший на Макдональдсе и марвеловских комиксах в любви к чужой стране, где ты не будешь жить, сколько бы перед ней не выслуживался...


Скажи, лахтюк, а ты перед рашкой чего выслуживаешься? Жить в ней хочешь или уже пайку отрабатываешь?


Тролль, повторяй свой удаленный комментарий сколько угодно раз, ответ будет тот же - приведи хоть одну цитату в доказательство!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:36

  shapo написав:что сделала Супрун через 2-3 недели увидят все украинцы когда здесь начнется апокалипсис

самый первый весник апокалипса будет 1 апреля, когда начнёт действовать второй этап медицинской реформы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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