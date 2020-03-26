Додано: Чет 26 бер, 2020 23:17

pesikot написав: zРадио написав: Нет, ты не патриот - ты манкурт, выросший на Макдональдсе и марвеловских комиксах в любви к чужой стране, где ты не будешь жить, сколько бы перед ней не выслуживался... Нет, ты не патриот - ты манкурт, выросший на Макдональдсе и марвеловских комиксах в любви к чужой стране, где ты не будешь жить, сколько бы перед ней не выслуживался...

Ешё один признак совка - отвращение к США. хаять Макдональдс, но жрать в нём



Ты не "топ-менеджер", тебя в очередной раз оштрафуют



Но в целом, твоей истерикой доволен Ешё один признак совка - отвращение к США. хаять Макдональдс, но жрать в нёмТы не "топ-менеджер", тебя в очередной раз оштрафуютНо в целом, твоей истерикой доволен

Бухгалтер завалящий, может у вас там Макдональдс в Чернигове - это и ресторан, но в Киеве других истересных мест хватает...Нет, Макдональдс я не люблю. Но и никакого антиамериканизма во мне нет. Наоборот, я люблю США. Не так как ты, а по-своему. Я люблю Санта-Монику, люблю Таймз-Сквер и Сентрал Парк, общаюсь по работе с кучей людей из Сан-Хосе, "Долины" и Сиэтла... Восхищаюсь международной политикой США по нагибанию всего мира во благо себе и американским гражданам.Но когда мне какой-то недалекий, или купленный незадорого персонаж будет рассказывать об американском благодетеле в украинском вопросе, я в первый раз улыбнусь, во второй - посмеюсь, а в третий - сделаю вывод об интеллектуальных и моральных качествах этого манкурта...С тобой вопрос, естественно, закрыт давно. Только ответ ты все равно понять не сможешь - не помогут даже Даннинг и Крюгер (тоже, к слову, гениальные американцы, которыми я восхощаюсь)