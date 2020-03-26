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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:52
flyman написав: shapo написав: flyman написав:
Маски продавали твої зебіли депутати недавно (Іспанія, Китай... ).
В тебе маразм, діду, пам"ять нікудишня.
Дай бог чтобы у тебя была такая память как у меня, сынок.
За депутатов зе- блока не голосовал.
Они ничего не изменили со времен шоколадного,в т.ч. и мародерство,за это и поплатятся.
Но ведь речь шла не о них, а о Емце который точно не зе-депутат и твоем крымском татарине-порохоботе который вкинул очередной фейк
ти про що, про свого рига?
який "мій татарін", тебе гепнуло чи що?
візьми стопку на грудь і йди спати.
В отличие от тебя, мальчик, давно практически не пью.
Фейк вбросил твой коллега-порохобот, бывший секретарь М. Джемилева если ты вообще следишь за тем что обсуждалось.
А вообще поскольку вы, порохоботы убогие, опять затянули знакомую песню о России, зраде и пр. на сегодня закачиваю - надоели
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 26 бер, 2020 22:02
shapo написав:
сегодня закачиваю - надоели
Прийшов туди куди не просили - насрав-і з почуттям чесно виконаного обовязку-пішов...
справжній ????? навіть не знаю хто єврей? москаль? казах?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 26 бер, 2020 22:06
zРадио написав:
ты манкурт, выросший на Макдональдсе и марвеловских комиксах в любви к чужой стране, где ты не будешь жить, сколько бы перед ней не выслуживался...
Скажи, лахтюк, а ты перед рашкой чего выслуживаешься? Жить в ней хочешь или уже пайку отрабатываешь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 22:08
shapo написав:
Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы?
Нет, конечно. Это сделал Порошенко, команда бубочки - она ж безгрешна и невиновна.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 23:14
Sommer написав: shapo написав:
Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы?
Нет, конечно. Это сделал Порошенко, команда бубочки - она ж безгрешна и невиновна.
Медичні маски і костюми - теж порох продав. Таємно. ЗеКоманда тут ні при чому.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 26 бер, 2020 23:17
pesikot написав: zРадио написав:
Нет, ты не патриот - ты манкурт, выросший на Макдональдсе и марвеловских комиксах в любви к чужой стране, где ты не будешь жить, сколько бы перед ней не выслуживался...
Ешё один признак совка - отвращение к США. хаять Макдональдс, но жрать в нём
Ты не "топ-менеджер", тебя в очередной раз оштрафуют
Но в целом, твоей истерикой доволен
Бухгалтер завалящий, может у вас там Макдональдс в Чернигове - это и ресторан, но в Киеве других истересных мест хватает...
Нет, Макдональдс я не люблю. Но и никакого антиамериканизма во мне нет. Наоборот, я люблю США. Не так как ты, а по-своему. Я люблю Санта-Монику, люблю Таймз-Сквер и Сентрал Парк, общаюсь по работе с кучей людей из Сан-Хосе, "Долины" и Сиэтла... Восхищаюсь международной политикой США по нагибанию всего мира во благо себе и американским гражданам.
Но когда мне какой-то недалекий, или купленный незадорого персонаж будет рассказывать об американском благодетеле в украинском вопросе, я в первый раз улыбнусь, во второй - посмеюсь, а в третий - сделаю вывод об интеллектуальных и моральных качествах этого манкурта...
С тобой вопрос, естественно, закрыт давно. Только ответ ты все равно понять не сможешь - не помогут даже Даннинг и Крюгер (тоже, к слову, гениальные американцы, которыми я восхощаюсь)
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Додано: Чет 26 бер, 2020 23:21
Sommer написав: zРадио написав:
ты манкурт, выросший на Макдональдсе и марвеловских комиксах в любви к чужой стране, где ты не будешь жить, сколько бы перед ней не выслуживался...
Скажи, лахтюк, а ты перед рашкой чего выслуживаешься? Жить в ней хочешь или уже пайку отрабатываешь?
Тролль, повторяй свой удаленный комментарий сколько угодно раз, ответ будет тот же - приведи хоть одну цитату в доказательство!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 23:36
shapo написав:
что сделала Супрун через 2-3 недели увидят все украинцы когда здесь начнется апокалипсис
самый первый весник апокалипса будет 1 апреля, когда начнёт действовать второй этап медицинской реформы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:18
Тракторист написав: shapo написав:
что сделала Супрун через 2-3 недели увидят все украинцы когда здесь начнется апокалипсис
самый первый весник апокалипса будет 1 апреля, когда начнёт действовать второй этап медицинской реформы...
Уже не будет, медицине спешно поднимают финансирование и о перепрофилировании оставшихся больниц в остовы с выбитыми стеклами предпочитают пока не вспоминать.
Да и как тут "реформировать", когда все керманычи бросились на всякий случай бронировать себе койкоместа.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 04:32
Sommer написав: ЛАД написав:
Кстати, о достоинствах управленцев - "тех" и "этих".
О, проявился!
Как там, получается вместе с бубочкой страной из фейсбука управлять? Ты ж так рассказывал, как это будет круто, как вы! вместе с президентом!
А теперь молчишь как-то загадочно. Хотя... может это вы ему насоветовали всю эту лажу последних месяцев?
Слышишь, трепло, приведи хоть одну цитату из моих постов, где я такое говорил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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