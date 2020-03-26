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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5820582158225823
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 05:02

  zРадио написав:... приведи хоть одну цитату в доказательство!

все твои поганые 5294 сообщения - тому прямое доказательство, сволочь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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