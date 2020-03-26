Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В числе не согласованных закупок - товары, критически необходимые в борьбе с коронавирусом COVID-19 во время карантина в Украине."
Врут? Кому верить?
И где сейчас можно закупить маски, тест-системы. ивл и пр. если их США найти не могут? Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы? Проверить слова какого-то Жумадилова можно будет если действительно назначат какого-то смотрящего. Хотя это уже не играет никакой роли - закупки и доставка не делаются ни за неделю, ни за 2. Словам этого секретаря Джемилева - http://politrada.com/dossier/Arsen-Kuat ... Humadilov/ куонечно, можно верить
Можешь просто опровергнуть слова соросят и джемилевцев фактами, что никто закупки не блокирует. Если не можешь - не начинай оправдывать ворюг бывшими заслугами, если они были. Кстати напомню, любителям рузького мира. Медреформа у них началась раньше нашей, и тоже много сократили чего. Со всякими их триллионами, нефтями и газами.
Востаннє редагувалось vano80 в Чет 26 бер, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:что сделала Супрун через 2-3 недели увидят все украинцы когда здесь начнется апокалипсис
самый первый весник апокалипса будет 1 апреля, когда начнёт действовать второй этап медицинской реформы...
Уже не будет, медицине спешно поднимают финансирование и о перепрофилировании оставшихся больниц в остовы с выбитыми стеклами предпочитают пока не вспоминать. Да и как тут "реформировать", когда все керманычи бросились на всякий случай бронировать себе койкоместа.
Взагалі-то прикольно читати взаємні обвинувачення прихильників різних політичних напрямків - але абсолютно якось неконструктивно ... Причому практично у всьому зі всіма можна погодитися . Одночасно . А це означає - що немає насправді ніякого однозначно позитивного героя . От цікавий пасаж був - і тут можна погодитися - що Порошенко був успішним антикризовим менеджером - але потім намагався кризу розтягнути на подовше ( можливо і не свідомо навіть - але трошки побув - покращив стан - далі не можеш - відходь ) . Далі - віртуальні побажання та надії - але відсутність досвіду , жорсткості та реальної стратегії . Ну - всім зрозуміло і видно . Ну і відкривайте карти - що ж далі ? Хто , які , куди ? Є варіанти на найближче майбутнє ? Чи навіть не на найближче - а просто на наступне . От будуть місцеві ( ну - напевно все-таки будуть ) - найяскравіші і "контрольні" точки - Київ , Одеса , Харків , Львів , Дніпро ... Щось спливає думка - що нічого не зміниться ...