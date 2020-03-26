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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5818581958205821
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:08

  shapo написав:
  vano80 написав:
  shapo написав:Он просто сказал горькую правду т.к. прекрасно знает состояние украинской медицины


https://antikor.com.ua/articles/367444-ministr_zdravoohranenija_blokiruet_medzakupki_ukrainy_dlja_prodvihenija_sudimogo_za_krahi_smotrjashchego_-_glava_gp
"По его словам, Минздрав уже третью неделю блокирует закупки, поскольку хочет назначения своего человека "смотрящим".
""По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому", - цитирует Жумадилов слова министра, которые он якобы сказал ему 20 марта у здания Минздрава.

В числе не согласованных закупок - товары, критически необходимые в борьбе с коронавирусом COVID-19 во время карантина в Украине."

Врут? Кому верить?


И где сейчас можно закупить маски, тест-системы. ивл и пр. если их США найти не могут?
Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы?
Проверить слова какого-то Жумадилова можно будет если действительно назначат какого-то смотрящего.
Хотя это уже не играет никакой роли - закупки и доставка не делаются ни за неделю, ни за 2.
Словам этого секретаря Джемилева - http://politrada.com/dossier/Arsen-Kuat ... Humadilov/ куонечно, можно верить :D


Можешь просто опровергнуть слова соросят и джемилевцев фактами, что никто закупки не блокирует.
Если не можешь - не начинай оправдывать ворюг бывшими заслугами, если они были.
Кстати напомню, любителям рузького мира. Медреформа у них началась раньше нашей, и тоже много сократили чего. Со всякими их триллионами, нефтями и газами.
Востаннє редагувалось vano80 в Чет 26 бер, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:08

  shapo написав:Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы?


Нет, конечно. Это сделал Порошенко, команда бубочки - она ж безгрешна и невиновна.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:14

  Sommer написав:
  shapo написав:Это Емец ни хрена не делал 5 лет, а в последние пару месяцев распродал медзапасы?


Нет, конечно. Это сделал Порошенко, команда бубочки - она ж безгрешна и невиновна.

Медичні маски і костюми - однозначно порох продав. Таємно. ЗеКоманда тут ні при чому.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 27 бер, 2020 08:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:18

  Тракторист написав:
  shapo написав:что сделала Супрун через 2-3 недели увидят все украинцы когда здесь начнется апокалипсис

самый первый весник апокалипса будет 1 апреля, когда начнёт действовать второй этап медицинской реформы...

Уже не будет, медицине спешно поднимают финансирование и о перепрофилировании оставшихся больниц в остовы с выбитыми стеклами предпочитают пока не вспоминать.
Да и как тут "реформировать", когда все керманычи бросились на всякий случай бронировать себе койкоместа.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 04:32

  Sommer написав:
  ЛАД написав:Кстати, о достоинствах управленцев - "тех" и "этих".


О, проявился!

Как там, получается вместе с бубочкой страной из фейсбука управлять? Ты ж так рассказывал, как это будет круто, как вы! вместе с президентом!

А теперь молчишь как-то загадочно. Хотя... может это вы ему насоветовали всю эту лажу последних месяцев? :D

приведи хоть одну цитату из моих постов, где я такое говорил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:26

  ЛАД написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Кстати, о достоинствах управленцев - "тех" и "этих".


О, проявился!

Как там, получается вместе с бубочкой страной из фейсбука управлять? Ты ж так рассказывал, как это будет круто, как вы! вместе с президентом!

А теперь молчишь как-то загадочно. Хотя... может это вы ему насоветовали всю эту лажу последних месяцев? :D

приведи хоть одну цитату из моих постов, где я такое говорил.

Да, зеКоманда знатно обісралась.
Їй пора на вихід.
Клоунам, весільним фотографам, кухаркам та іншим "державно-кінематографічним" діячам.

На місцевих виборах вони отримають хрєн собачий, йопані "слуги".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:18

Re: Політичні дискусії

Взагалі-то прикольно читати взаємні обвинувачення прихильників різних політичних напрямків - але абсолютно якось неконструктивно ... Причому практично у всьому зі всіма можна погодитися . Одночасно . А це означає - що немає насправді ніякого однозначно позитивного героя . От цікавий пасаж був - і тут можна погодитися - що Порошенко був успішним антикризовим менеджером - але потім намагався кризу розтягнути на подовше ( можливо і не свідомо навіть - але трошки побув - покращив стан - далі не можеш - відходь ) . Далі - віртуальні побажання та надії - але відсутність досвіду , жорсткості та реальної стратегії . Ну - всім зрозуміло і видно . Ну і відкривайте карти - що ж далі ? Хто , які , куди ? Є варіанти на найближче майбутнє ? Чи навіть не на найближче - а просто на наступне . От будуть місцеві ( ну - напевно все-таки будуть ) - найяскравіші і "контрольні" точки - Київ , Одеса , Харків , Львів , Дніпро ... Щось спливає думка - що нічого не зміниться ...
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