Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5819582058215822 Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:57 Frant написав: shapo написав: Не порадуете рассказами о распилах госбюджета на культуру, в т. ч. кинематограф в предыдущие 5 лет? Не порадуете рассказами о распилах госбюджета на культуру, в т. ч. кинематограф в предыдущие 5 лет?

В період 2016-2019 - український кінематограф працював повним ходом.

Правда, ті фільми пан українофоб Шапо принципово не дивився. У нього в голові, як і у сивухи, "внутрішньоукраїнський конфлікт". В період 2016-2019 - український кінематограф працював повним ходом.Правда, ті фільми пан українофоб Шапо принципово не дивився. У нього в голові, як і у сивухи, "внутрішньоукраїнський конфлікт".



Да бог с ним, с украинофобом Шапо.

Расскажите лучше что это за фильмы, какие призы на каких фестивалях они получили, сколько на них было затрачено бюджетных денег и потом отбито в прокате Да бог с ним, с украинофобом Шапо.Расскажите лучше что это за фильмы, какие призы на каких фестивалях они получили, сколько на них было затрачено бюджетных денег и потом отбито в прокате Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3118 З нами з: 29.05.18 Подякував: 89 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:10 Puente написав: Взагалі-то прикольно читати взаємні обвинувачення прихильників різних політичних напрямків - але абсолютно якось неконструктивно ... Причому практично у всьому зі всіма можна погодитися . Одночасно . А це означає - що немає насправді ніякого однозначно позитивного героя . От цікавий пасаж був - і тут можна погодитися - що Порошенко був успішним антикризовим менеджером - але потім намагався кризу розтягнути на подовше ( можливо і не свідомо навіть - але трошки побув - покращив стан - далі не можеш - відходь ) . Далі - віртуальні побажання та надії - але відсутність досвіду , жорсткості та реальної стратегії . Ну - всім зрозуміло і видно . Ну і відкривайте карти - що ж далі ? Хто , які , куди ? Є варіанти на найближче майбутнє ? Чи навіть не на найближче - а просто на наступне . От будуть місцеві ( ну - напевно все-таки будуть ) - найяскравіші і "контрольні" точки - Київ , Одеса , Харків , Львів , Дніпро ... Щось спливає думка - що нічого не зміниться ... Взагалі-то прикольно читати взаємні обвинувачення прихильників різних політичних напрямків - але абсолютно якось неконструктивно ... Причому практично у всьому зі всіма можна погодитися . Одночасно . А це означає - що немає насправді ніякого однозначно позитивного героя . От цікавий пасаж був - і тут можна погодитися - що Порошенко був успішним антикризовим менеджером - але потім намагався кризу розтягнути на подовше ( можливо і не свідомо навіть - але трошки побув - покращив стан - далі не можеш - відходь ) . Далі - віртуальні побажання та надії - але відсутність досвіду , жорсткості та реальної стратегії . Ну - всім зрозуміло і видно . Ну і відкривайте карти - що ж далі ? Хто , які , куди ? Є варіанти на найближче майбутнє ? Чи навіть не на найближче - а просто на наступне . От будуть місцеві ( ну - напевно все-таки будуть ) - найяскравіші і "контрольні" точки - Київ , Одеса , Харків , Львів , Дніпро ... Щось спливає думка - що нічого не зміниться ...

Моё мнение - достаточно у ПАПа и Ко досвiду, умений и пр. качеств.

Проблема в целях, желаниях.



Их цели, желания (можновладцiв) - это одно.

Цели, желания населения - это другое.

Интересы общества, государства - третье.

Они пересекаются, противоречат..., но есть баланс, оптимум, смещение в сторону одной из структур.



Короче: ПАП и Ко сделали всё по-минимуму для страны, общества, населения. То есть остановили рашагрессию, удержали экономику, соцобеспечение, обозначили робкие попытки реформ.

Минимум -- потому что меньше некуда. Если они этого не сделали, то капец стране и ... их активам, положению.

Сделали минимум своих функциональных обязанностей и ...остановились.

Нет!!! у них ни стимула (угроза ликвидирована), ни цели продолжить дальше.

Сместить баланс в пользу страны, общества, населения -- дальнейшего их роста, развития. Продолжать или некоторые вовсе начать реформы.

Минимум сделан...



Имхо. Проблема именно в целях.

Могла бы, например, Польша продолжать жить по минимуму, как и остальные? Или Сингапур, пр. тигры?

Да запросто.

Как продолжают окружающие)))

Но Бальцерович проводил реформы, в то время, когда *активные* фермеры ему под окно чучело козы ставили ... в поддержку)) реформ.

Не занимался имитацией реформ или половинчатостью, а проводил грамотные реформы, добивался цели.



З.Ы. но есть очень простой метод добиться роста благополучия населения при любых лицах, владеющих правами и инструментами регулирования, влияния в государстве, в рынке, в обществе (т.е. управленцах, власть имущих) ------- просто каждый сам пусть на 10% увеличивает. Правда, ни кейнсы, фридмены, куани, МВФы и пр. о нём не догадываются. И нигде никем он реализован не был. Но то также. Из разряда *взять и поделить*.



Можно конечно и по минимуму стране жить. Но во время кризисных ситуаций проблемы уж слишком обостряются.

Кроме того, в условиях конкуренции стран за ресурсы необходимость подняться со дна крайне актуальна.



Ответ на вопрос что дальше -- да всё также будем лететь, але низенько-низенько.

Ведь даже такая угроза, как рашагрессия, не *започаткувала новi пiдходи у владi* (с) Порошенко. Моё мнение - достаточно у ПАПа и Ко досвiду, умений и пр. качеств.Проблема в целях, желаниях.Их цели, желания (можновладцiв) - это одно.Цели, желания населения - это другое.Интересы общества, государства - третье.Они пересекаются, противоречат..., но есть баланс, оптимум, смещение в сторону одной из структур.Короче: ПАП и Ко сделали всё по-минимуму для страны, общества, населения. То есть остановили рашагрессию, удержали экономику, соцобеспечение, обозначили робкие попытки реформ.Минимум -- потому что меньше некуда. Если они этого не сделали, то капец стране и ... их активам, положению.Сделали минимум своих функциональных обязанностей и ...остановились.Нет!!! у них ни стимула (угроза ликвидирована), ни цели продолжить дальше.Сместить баланс в пользу страны, общества, населения -- дальнейшего их роста, развития. Продолжать или некоторые вовсе начать реформы.Минимум сделан...Имхо. Проблема именно в целях.Могла бы, например, Польша продолжать жить по минимуму, как и остальные? Или Сингапур, пр. тигры?Да запросто.Как продолжают окружающие)))Но Бальцерович проводил реформы, в то время, когда *активные* фермеры ему под окно чучело козы ставили ... в поддержку)) реформ.Не занимался имитацией реформ или половинчатостью, а проводил грамотные реформы, добивался цели.З.Ы. но есть очень простой метод добиться роста благополучия населения при любых лицах, владеющих правами и инструментами регулирования, влияния в государстве, в рынке, в обществе (т.е. управленцах, власть имущих) ------- просто каждый сам пусть на 10% увеличивает. Правда, ни кейнсы, фридмены, куани, МВФы и пр. о нём не догадываются. И нигде никем он реализован не был. Но то также. Из разряда *взять и поделить*.Можно конечно и по минимуму стране жить. Но во время кризисных ситуаций проблемы уж слишком обостряются.Кроме того, в условиях конкуренции стран за ресурсы необходимость подняться со дна крайне актуальна.Ответ на вопрос что дальше -- да всё также будем лететь, але низенько-низенько.Ведь даже такая угроза, как рашагрессия, не *започаткувала новi пiдходи у владi* (с) Порошенко. detroytred

Повідомлень: 23244 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1905 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5819582058215822 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Puente і 0 гостейМодератори: ТупУм