Puente написав:Взагалі-то прикольно читати взаємні обвинувачення прихильників різних політичних напрямків - але абсолютно якось неконструктивно ... Причому практично у всьому зі всіма можна погодитися . Одночасно . А це означає - що немає насправді ніякого однозначно позитивного героя . От цікавий пасаж був - і тут можна погодитися - що Порошенко був успішним антикризовим менеджером - але потім намагався кризу розтягнути на подовше ( можливо і не свідомо навіть - але трошки побув - покращив стан - далі не можеш - відходь ) . Далі - віртуальні побажання та надії - але відсутність досвіду , жорсткості та реальної стратегії . Ну - всім зрозуміло і видно . Ну і відкривайте карти - що ж далі ? Хто , які , куди ? Є варіанти на найближче майбутнє ? Чи навіть не на найближче - а просто на наступне . От будуть місцеві ( ну - напевно все-таки будуть ) - найяскравіші і "контрольні" точки - Київ , Одеса , Харків , Львів , Дніпро ... Щось спливає думка - що нічого не зміниться ...
Моё мнение - достаточно у ПАПа и Ко досвiду, умений и пр. качеств.
Проблема в целях, желаниях.
Их цели, желания (можновладцiв) - это одно.
Цели, желания населения - это другое.
Интересы общества, государства - третье.
Они пересекаются, противоречат..., но есть баланс, оптимум, смещение в сторону одной из структур.
Короче: ПАП и Ко сделали всё по-минимуму для страны, общества, населения. То есть остановили рашагрессию, удержали экономику, соцобеспечение, обозначили робкие попытки реформ.
Минимум -- потому что меньше некуда. Если они этого не сделали, то капец стране и ... их активам, положению.
Сделали минимум своих функциональных обязанностей и ...остановились.
Нет!!! у них ни стимула (угроза ликвидирована), ни цели продолжить дальше.
Сместить баланс в пользу страны, общества, населения -- дальнейшего их роста, развития. Продолжать или некоторые вовсе начать реформы.
Минимум сделан...
Имхо. Проблема именно в целях.
Могла бы, например, Польша продолжать жить по минимуму, как и остальные? Или Сингапур, пр. тигры?
Да запросто.
Как продолжают окружающие)))
Но Бальцерович проводил реформы, в то время, когда *активные* фермеры ему под окно чучело козы ставили ... в поддержку)) реформ.
Не занимался имитацией реформ или половинчатостью, а проводил грамотные реформы, добивался цели.
З.Ы. но есть очень простой метод добиться роста благополучия населения при любых лицах, владеющих правами и инструментами регулирования, влияния в государстве, в рынке, в обществе (т.е. управленцах, власть имущих) ------- просто каждый сам пусть на 10% увеличивает. Правда, ни кейнсы, фридмены, куани, МВФы и пр. о нём не догадываются. И нигде никем он реализован не был. Но то таке. Из разряда *взять и поделить*.
Можно конечно и по минимуму стране жить. Но во время кризисных ситуаций проблемы уж слишком обостряются.
Кроме того, в условиях конкуренции стран за ресурсы необходимость подняться со дна крайне актуальна.
Ответ на вопрос что дальше -- да всё также будем лететь, але низенько-низенько.
Ведь даже такая угроза, как рашагрессия, не *започаткувала новi пiдходи у владi* (с) Порошенко.