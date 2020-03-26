Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5819582058215822 Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:10 Puente написав: Взагалі-то прикольно читати взаємні обвинувачення прихильників різних політичних напрямків - але абсолютно якось неконструктивно ... Причому практично у всьому зі всіма можна погодитися . Одночасно . А це означає - що немає насправді ніякого однозначно позитивного героя . От цікавий пасаж був - і тут можна погодитися - що Порошенко був успішним антикризовим менеджером - але потім намагався кризу розтягнути на подовше ( можливо і не свідомо навіть - але трошки побув - покращив стан - далі не можеш - відходь ) . Далі - віртуальні побажання та надії - але відсутність досвіду , жорсткості та реальної стратегії . Ну - всім зрозуміло і видно . Ну і відкривайте карти - що ж далі ? Хто , які , куди ? Є варіанти на найближче майбутнє ? Чи навіть не на найближче - а просто на наступне . От будуть місцеві ( ну - напевно все-таки будуть ) - найяскравіші і "контрольні" точки - Київ , Одеса , Харків , Львів , Дніпро ... Щось спливає думка - що нічого не зміниться ... Взагалі-то прикольно читати взаємні обвинувачення прихильників різних політичних напрямків - але абсолютно якось неконструктивно ... Причому практично у всьому зі всіма можна погодитися . Одночасно . А це означає - що немає насправді ніякого однозначно позитивного героя . От цікавий пасаж був - і тут можна погодитися - що Порошенко був успішним антикризовим менеджером - але потім намагався кризу розтягнути на подовше ( можливо і не свідомо навіть - але трошки побув - покращив стан - далі не можеш - відходь ) . Далі - віртуальні побажання та надії - але відсутність досвіду , жорсткості та реальної стратегії . Ну - всім зрозуміло і видно . Ну і відкривайте карти - що ж далі ? Хто , які , куди ? Є варіанти на найближче майбутнє ? Чи навіть не на найближче - а просто на наступне . От будуть місцеві ( ну - напевно все-таки будуть ) - найяскравіші і "контрольні" точки - Київ , Одеса , Харків , Львів , Дніпро ... Щось спливає думка - що нічого не зміниться ...

Моё мнение - достаточно у ПАПа и Ко досвiду, умений и пр. качеств.

Проблема в целях, желаниях.



Их цели, желания (можновладцiв) - это одно.

Цели, желания населения - это другое.

Интересы общества, государства - третье.

Они пересекаются, противоречат..., но есть баланс, оптимум, смещение в сторону одной из структур.



Короче: ПАП и Ко сделали всё по-минимуму для страны, общества, населения. То есть остановили рашагрессию, удержали экономику, соцобеспечение, обозначили робкие попытки реформ.

Минимум -- потому что меньше некуда. Если они этого не сделали, то капец стране и ... их активам, положению.

Сделали минимум своих функциональных обязанностей и ...остановились.

Нет!!! у них ни стимула (угроза ликвидирована), ни цели продолжить дальше.

Сместить баланс в пользу страны, общества, населения -- дальнейшего их роста, развития. Продолжать или некоторые вовсе начать реформы.

Минимум сделан...



Имхо. Проблема именно в целях.

Могла бы, например, Польша продолжать жить по минимуму, как и остальные? Или Сингапур, пр. тигры?

Да запросто.

Как продолжают окружающие)))

Но Бальцерович проводил реформы, в то время, когда *активные* фермеры ему под окно чучело козы ставили ... в поддержку)) реформ.

Не занимался имитацией реформ или половинчатостью, а проводил грамотные реформы, добивался цели.



З.Ы. но есть очень простой метод добиться роста благополучия населения при любых лицах, владеющих правами и инструментами регулирования, влияния в государстве, в рынке, в обществе (т.е. управленцах, власть имущих) ------- просто каждый сам пусть на 10% увеличивает. Правда, ни кейнсы, фридмены, куани, МВФы и пр. о нём не догадываются. И нигде никем он реализован не был. Но то таке. Из разряда *взять и поделить*.



Можно конечно и по минимуму стране жить. Но во время кризисных ситуаций проблемы уж слишком обостряются.

Кроме того, в условиях конкуренции стран за ресурсы необходимость подняться со дна крайне актуальна.



Ответ на вопрос что дальше -- да всё также будем лететь, але низенько-низенько.

Ведь даже такая угроза, как рашагрессия, не *започаткувала новi пiдходи у владi* (с) Порошенко. Моё мнение - достаточно у ПАПа и Ко досвiду, умений и пр. качеств.Проблема в целях, желаниях.Их цели, желания (можновладцiв) - это одно.Цели, желания населения - это другое.Интересы общества, государства - третье.Они пересекаются, противоречат..., но есть баланс, оптимум, смещение в сторону одной из структур.Короче: ПАП и Ко сделали всё по-минимуму для страны, общества, населения. То есть остановили рашагрессию, удержали экономику, соцобеспечение, обозначили робкие попытки реформ.Минимум -- потому что меньше некуда. Если они этого не сделали, то капец стране и ... их активам, положению.Сделали минимум своих функциональных обязанностей и ...остановились.Нет!!! у них ни стимула (угроза ликвидирована), ни цели продолжить дальше.Сместить баланс в пользу страны, общества, населения -- дальнейшего их роста, развития. Продолжать или некоторые вовсе начать реформы.Минимум сделан...Имхо. Проблема именно в целях.Могла бы, например, Польша продолжать жить по минимуму, как и остальные? Или Сингапур, пр. тигры?Да запросто.Как продолжают окружающие)))Но Бальцерович проводил реформы, в то время, когда *активные* фермеры ему под окно чучело козы ставили ... в поддержку)) реформ.Не занимался имитацией реформ или половинчатостью, а проводил грамотные реформы, добивался цели.З.Ы. но есть очень простой метод добиться роста благополучия населения при любых лицах, владеющих правами и инструментами регулирования, влияния в государстве, в рынке, в обществе (т.е. управленцах, власть имущих) ------- просто каждый сам пусть на 10% увеличивает. Правда, ни кейнсы, фридмены, куани, МВФы и пр. о нём не догадываются. И нигде никем он реализован не был. Но то таке. Из разряда *взять и поделить*.Можно конечно и по минимуму стране жить. Но во время кризисных ситуаций проблемы уж слишком обостряются.Кроме того, в условиях конкуренции стран за ресурсы необходимость подняться со дна крайне актуальна.Ответ на вопрос что дальше -- да всё также будем лететь, але низенько-низенько.Ведь даже такая угроза, как рашагрессия, не *започаткувала новi пiдходи у владi* (с) Порошенко. detroytred

Повідомлень: 23245 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1905 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:42 detroytred

Ну правильно - про Порошенка Ви розписали реально ... Просто я можливо не зовсім достатньо сформулював . Про Порошенка там було тільки 1 речення . Наступне - про наступного президента .По фаховість та досвід . Ну і так далі ...

Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

І хвалити чи обпльовувати будь-кого сенсу немає - хтось міг би вискочити з колії - але не видно такого . Треба авторитарний і "правильний" ... Хтось зовсім невідомий ... Демократично такий до влади прийти не може в принципі . Puente Повідомлень: 2782 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:07 Puente

У ЗЕ угроз не было. У него вообще никаких стимулов, кроме тех, что реальные в его голове. Что там реально - мы ж не знаем.

Собственно из-за отсутствия наявных экстренных угроз стал возможен сам выбор, точнее выдвижение-поддержка пинчуками-бенями-соросами и т.д. артиста!



Теперь, правда, неожиданно, у власти возникла угроза --- вирус.

Какие приоритеты уже видно))

Как обычно, по минимуму.



Ориентироваться нужно на возникновение причины появления новых целей у власть имущих.

Появятся причины -- появится новое лицо.



Образно с натяжкой -- появился у международного капитала запрос на землю ... появился ЗЕ))

Новое лицо))

Запрос на землю был всегда, но почвы не было.

А тут ПАП своим разочарованием в старых элитах оную подготовил.

Много звёзд сошлось... для артиста.



Относительно диктатора. Необходимости и безальтернаивности.

Считаю, что можно и без диктатора.

Ведь смогли отцы-основатели сами договориться и создать систему противовесов.

Стандарт Ойл разбивался уже не диктатурой.

Но у них была цель. Создать такую систему.



И Рокфеллеры не дернулись.

А тут юморина ... война и беня вернуть пытается.



Впрочем дело не в новом лице. Куань старый начал реформы новые. detroytred

Повідомлень: 23245 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1905 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:28 Puente написав: ...

Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

...Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

Вы это серьёзно, без смайлика?

Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии Вы это серьёзно, без смайлика?Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3118 З нами з: 29.05.18 Подякував: 89 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:36 shapo написав: Puente написав: ...

Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

...Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

Вы это серьёзно, без смайлика?

Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии Вы это серьёзно, без смайлика?Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии



Ну все ж розглядається в порівнянні . Секретар КПУ , червоний директор , бухгалтер-банкір , "крєпкій хозяйствєннік" , бізнесмен широкого профілю , актор ... Перші два хоч робили правильну кар"єру сходинками і без провалів . Що вони як президенти зробили всю шкоду - яку тільки можна було зробити в принципі - я й кажу . Всі інші не змогли змінити нічого ... Ну все ж розглядається в порівнянні . Секретар КПУ , червоний директор , бухгалтер-банкір , "крєпкій хозяйствєннік" , бізнесмен широкого профілю , актор ... Перші два хоч робили правильну кар"єру сходинками і без провалів . Що вони як президенти зробили всю шкоду - яку тільки можна було зробити в принципі - я й кажу . Всі інші не змогли змінити нічого ... Puente Повідомлень: 2782 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5819582058215822 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм