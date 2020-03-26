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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:10
Puente написав:
Взагалі-то прикольно читати взаємні обвинувачення прихильників різних політичних напрямків - але абсолютно якось неконструктивно ... Причому практично у всьому зі всіма можна погодитися . Одночасно . А це означає - що немає насправді ніякого однозначно позитивного героя . От цікавий пасаж був - і тут можна погодитися - що Порошенко був успішним антикризовим менеджером - але потім намагався кризу розтягнути на подовше ( можливо і не свідомо навіть - але трошки побув - покращив стан - далі не можеш - відходь ) . Далі - віртуальні побажання та надії - але відсутність досвіду , жорсткості та реальної стратегії . Ну - всім зрозуміло і видно . Ну і відкривайте карти - що ж далі ? Хто , які , куди ? Є варіанти на найближче майбутнє ? Чи навіть не на найближче - а просто на наступне . От будуть місцеві ( ну - напевно все-таки будуть ) - найяскравіші і "контрольні" точки - Київ , Одеса , Харків , Львів , Дніпро ... Щось спливає думка - що нічого не зміниться ...
Моё мнение - достаточно у ПАПа и Ко досвiду, умений и пр. качеств.
Проблема в целях, желаниях.
Их цели, желания (можновладцiв) - это одно.
Цели, желания населения - это другое.
Интересы общества, государства - третье.
Они пересекаются, противоречат..., но есть баланс, оптимум, смещение в сторону одной из структур.
Короче: ПАП и Ко сделали всё по-минимуму для страны, общества, населения. То есть остановили рашагрессию, удержали экономику, соцобеспечение, обозначили робкие попытки реформ.
Минимум -- потому что меньше некуда. Если они этого не сделали, то капец стране и ... их активам, положению.
Сделали минимум своих функциональных обязанностей и ...остановились.
Нет!!! у них ни стимула (угроза ликвидирована), ни цели продолжить дальше.
Сместить баланс в пользу страны, общества, населения -- дальнейшего их роста, развития. Продолжать или некоторые вовсе начать реформы.
Минимум сделан...
Имхо. Проблема именно в целях.
Могла бы, например, Польша продолжать жить по минимуму, как и остальные? Или Сингапур, пр. тигры?
Да запросто.
Как продолжают окружающие)))
Но Бальцерович проводил реформы, в то время, когда *активные* фермеры ему под окно чучело козы ставили ... в поддержку)) реформ.
Не занимался имитацией реформ или половинчатостью, а проводил грамотные реформы, добивался цели.
З.Ы. но есть очень простой метод добиться роста благополучия населения при любых лицах, владеющих правами и инструментами регулирования, влияния в государстве, в рынке, в обществе (т.е. управленцах, власть имущих) ------- просто каждый сам пусть на 10% увеличивает. Правда, ни кейнсы, фридмены, куани, МВФы и пр. о нём не догадываются. И нигде никем он реализован не был. Но то таке. Из разряда *взять и поделить*.
Можно конечно и по минимуму стране жить. Но во время кризисных ситуаций проблемы уж слишком обостряются.
Кроме того, в условиях конкуренции стран за ресурсы необходимость подняться со дна крайне актуальна.
Ответ на вопрос что дальше -- да всё также будем лететь, але низенько-низенько.
Ведь даже такая угроза, как рашагрессия, не *започаткувала новi пiдходи у владi* (с) Порошенко.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:42
detroytred
Ну правильно - про Порошенка Ви розписали реально ... Просто я можливо не зовсім достатньо сформулював . Про Порошенка там було тільки 1 речення . Наступне - про наступного президента .По фаховість та досвід . Ну і так далі ...
Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...
І хвалити чи обпльовувати будь-кого сенсу немає - хтось міг би вискочити з колії - але не видно такого . Треба авторитарний і "правильний" ... Хтось зовсім невідомий ... Демократично такий до влади прийти не може в принципі .
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Puente
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:07
Puente
У ЗЕ угроз не было. У него вообще никаких стимулов, кроме тех, что реальные в его голове. Что там реально - мы ж не знаем.
Собственно из-за отсутствия наявных экстренных угроз стал возможен сам выбор, точнее выдвижение-поддержка пинчуками-бенями-соросами и т.д. артиста!
Теперь, правда, неожиданно, у власти возникла угроза --- вирус.
Какие приоритеты уже видно))
Как обычно, по минимуму.
Ориентироваться нужно на возникновение причины появления новых целей у власть имущих.
Появятся причины -- появится новое лицо.
Образно с натяжкой -- появился у международного капитала запрос на землю ... появился ЗЕ))
Новое лицо))
Запрос на землю был всегда, но почвы не было.
А тут ПАП своим разочарованием в старых элитах оную подготовил.
Много звёзд сошлось... для артиста.
Относительно диктатора. Необходимости и безальтернаивности.
Считаю, что можно и без диктатора.
Ведь смогли отцы-основатели сами договориться и создать систему противовесов.
Стандарт Ойл разбивался уже не диктатурой.
Но у них была цель. Создать такую систему.
И Рокфеллеры не дернулись.
А тут юморина ... война и беня вернуть пытается.
Впрочем дело не в новом лице. Куань старый начал реформы новые.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:28
Puente написав:
...
Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...
Вы это серьёзно, без смайлика?
Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии
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shapo
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:36
shapo написав: Puente написав:
...
Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...
Вы это серьёзно, без смайлика?
Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии
Ну все ж розглядається в порівнянні . Секретар КПУ , червоний директор , бухгалтер-банкір , "крєпкій хозяйствєннік" , бізнесмен широкого профілю , актор ... Перші два хоч робили правильну кар"єру сходинками і без провалів . Що вони як президенти зробили всю шкоду - яку тільки можна було зробити в принципі - я й кажу . Всі інші не змогли змінити нічого ...
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Puente
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:13
Puente написав: shapo написав: Puente написав:
...
Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...
Вы это серьёзно, без смайлика?
Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии
Ну все ж розглядається в порівнянні . Секретар КПУ , червоний директор , бухгалтер-банкір , "крєпкій хозяйствєннік" , бізнесмен широкого профілю , актор ... Перші два хоч робили правильну кар"єру сходинками і без провалів . Що вони як президенти зробили всю шкоду - яку тільки можна було зробити в принципі - я й кажу . Всі інші не змогли змінити нічого ...
Дивне твердження
Кравчук - поломав соціалістично/комуністичну економіку
Кучма -з директорами які вміли працювати при соціалізмі - створив зачатково капіталістичну
Ющенко - додав до олігархічної моделі-сильну фінансову складову
Янукович - спробував створити модель, яка працювала в росії..не врахував-у росії 600000 працівників нафто/газової -(1% від працюючих) - створювали 50% ВВП
Порошенко - повністю відмовився від російської моделі,очистив банківський сектор і взяв чіткий напрям на Європу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:34
Frant написав: shapo написав: Frant написав:
Да, зеКоманда знатно обісралась.
Їй пора на вихід.
Клоунам, весільним фотографам, кухаркам та іншим "державно-кінематографічним" діячам.
Не порадуете рассказами о распилах госбюджета на культуру, в т. ч. кинематограф в предыдущие 5 лет?
В період 2016-2019 - український кінематограф працював повним ходом.
Правда, ті фільми пан українофоб Шапо принципово не дивився. У нього в голові, як і у сивухи, "внутрішньоукраїнський конфлікт".
Ирина, разве я кого-нибудь оскорбил попросив Франта ответить на элементарный вопрос на который он сам напросился :какие кинематографические шедевры были созданы в Украине за последние 5 лет на бюджетные, совсем не малые деньги?
Я-то знаю что ему ответить нечего, но вам зачем в очередной раз подставлять ему хрупкое женское плечо?
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shapo
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:38
Puente написав: shapo написав: Puente написав:
...
Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...
Вы это серьёзно, без смайлика?
Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии
Ну все ж розглядається в порівнянні . Секретар КПУ , червоний директор , бухгалтер-банкір , "крєпкій хозяйствєннік" , бізнесмен широкого профілю , актор ... Перші два хоч робили правильну кар"єру сходинками і без провалів . Що вони як президенти зробили всю шкоду - яку тільки можна було зробити в принципі - я й кажу . Всі інші не змогли змінити нічого ...
Секретарь КПУ Кравчук всю жизнь занимался идеологией, т. е. рассказывал как прекрасна советская власть и КПСС и за это неплохо вознаграждался. А потом вдруг прозрел и понял что жил неправильно.
Кучма был также секретарём парткома на Южмаше и ничем не запомнился как инженер
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shapo
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:34
budivelnik написав:
Кравчук - поломав соціалістично/комуністичну економіку
Кучма -з директорами які вміли працювати при соціалізмі - створив зачатково капіталістичну
Ющенко - додав до олігархічної моделі-сильну фінансову складову
Янукович - спробував створити модель, яка працювала в росії..не врахував-у росії 600000 працівників нафто/газової -(1% від працюючих) - створювали 50% ВВП
Порошенко - повністю відмовився від російської моделі,очистив банківський сектор і взяв чіткий напрям на Європу.
Если с Кравчуком-Кучмой-Ющенко еще все более-менее объективно, то дальше - сплошное политиканство.
1. В каких формах, действиях, законах и результатах выражается якобы попытка Януковича построить российскую модель экономики?
2. Что такое "чіткий напрям на Європу" Порошенко, кроме популизма и деклараций? Какие индустрии, или хотя бы компании преуспели на европейском рынке, которые не были успешными там при Януковиче? Какие компании внутри страны начали делать бизнес по-европейски, ранее делая его по-российски Роттердам- и Дюссельдорф-плюс, что-ли - это имеется в виду
)? На сколько уменьшился теневой сектор при Порошенко, стало ли больше предпринимателей в стране, стали ли меньше рейдерства?..
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