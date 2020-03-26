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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5820582158225823> Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:42 detroytred

Ну правильно - про Порошенка Ви розписали реально ... Просто я можливо не зовсім достатньо сформулював . Про Порошенка там було тільки 1 речення . Наступне - про наступного президента .По фаховість та досвід . Ну і так далі ...

Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

І хвалити чи обпльовувати будь-кого сенсу немає - хтось міг би вискочити з колії - але не видно такого . Треба авторитарний і "правильний" ... Хтось зовсім невідомий ... Демократично такий до влади прийти не може в принципі . Puente Повідомлень: 2782 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:07 Puente

У ЗЕ угроз не было. У него вообще никаких стимулов, кроме тех, что реальные в его голове. Что там реально - мы ж не знаем.

Собственно из-за отсутствия наявных экстренных угроз стал возможен сам выбор, точнее выдвижение-поддержка пинчуками-бенями-соросами и т.д. артиста!



Теперь, правда, неожиданно, у власти возникла угроза --- вирус.

Какие приоритеты уже видно))

Как обычно, по минимуму.



Ориентироваться нужно на возникновение причины появления новых целей у власть имущих.

Появятся причины -- появится новое лицо.



Образно с натяжкой -- появился у международного капитала запрос на землю ... появился ЗЕ))

Новое лицо))

Запрос на землю был всегда, но почвы не было.

А тут ПАП своим разочарованием в старых элитах оную подготовил.

Много звёзд сошлось... для артиста.



Относительно диктатора. Необходимости и безальтернаивности.

Считаю, что можно и без диктатора.

Ведь смогли отцы-основатели сами договориться и создать систему противовесов.

Стандарт Ойл разбивался уже не диктатурой.

Но у них была цель. Создать такую систему.



И Рокфеллеры не дернулись.

А тут юморина ... война и беня вернуть пытается.



Впрочем дело не в новом лице. Куань старый начал реформы новые. detroytred

Повідомлень: 23245 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1905 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:28 Puente написав: ...

Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

...Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

Вы это серьёзно, без смайлика?

Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии Вы это серьёзно, без смайлика?Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3120 З нами з: 29.05.18 Подякував: 89 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:36 shapo написав: Puente написав: ...

Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

...Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

Вы это серьёзно, без смайлика?

Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии Вы это серьёзно, без смайлика?Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии



Ну все ж розглядається в порівнянні . Секретар КПУ , червоний директор , бухгалтер-банкір , "крєпкій хозяйствєннік" , бізнесмен широкого профілю , актор ... Перші два хоч робили правильну кар"єру сходинками і без провалів . Що вони як президенти зробили всю шкоду - яку тільки можна було зробити в принципі - я й кажу . Всі інші не змогли змінити нічого ... Ну все ж розглядається в порівнянні . Секретар КПУ , червоний директор , бухгалтер-банкір , "крєпкій хозяйствєннік" , бізнесмен широкого профілю , актор ... Перші два хоч робили правильну кар"єру сходинками і без провалів . Що вони як президенти зробили всю шкоду - яку тільки можна було зробити в принципі - я й кажу . Всі інші не змогли змінити нічого ... Puente Повідомлень: 2782 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:13 Puente написав: shapo написав: Puente написав: ...

Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

...Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ... Вы это серьёзно, без смайлика?

Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии Вы это серьёзно, без смайлика?Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии Ну все ж розглядається в порівнянні . Секретар КПУ , червоний директор , бухгалтер-банкір , "крєпкій хозяйствєннік" , бізнесмен широкого профілю , актор ... Перші два хоч робили правильну кар"єру сходинками і без провалів . Що вони як президенти зробили всю шкоду - яку тільки можна було зробити в принципі - я й кажу . Всі інші не змогли змінити нічого ... Ну все ж розглядається в порівнянні . Секретар КПУ , червоний директор , бухгалтер-банкір , "крєпкій хозяйствєннік" , бізнесмен широкого профілю , актор ... Перші два хоч робили правильну кар"єру сходинками і без провалів . Що вони як президенти зробили всю шкоду - яку тільки можна було зробити в принципі - я й кажу . Всі інші не змогли змінити нічого ... Дивне твердження

Кравчук - поломав соціалістично/комуністичну економіку

Кучма -з директорами які вміли працювати при соціалізмі - створив зачатково капіталістичну

Ющенко - додав до олігархічної моделі-сильну фінансову складову

Янукович - спробував створити модель, яка працювала в росії..не врахував-у росії 600000 працівників нафто/газової -(1% від працюючих) - створювали 50% ВВП

Порошенко - повністю відмовився від російської моделі,очистив банківський сектор і взяв чіткий напрям на Європу. Дивне твердженняКравчук - поломав соціалістично/комуністичну економікуКучма -з директорами які вміли працювати при соціалізмі - створив зачатково капіталістичнуЮщенко - додав до олігархічної моделі-сильну фінансову складовуЯнукович - спробував створити модель, яка працювала в росії..не врахував-у росії 600000 працівників нафто/газової -(1% від працюючих) - створювали 50% ВВППорошенко - повністю відмовився від російської моделі,очистив банківський сектор і взяв чіткий напрям на Європу. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22410 З нами з: 15.01.09 Подякував: 165 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:34 Frant написав: shapo написав: Frant написав: Да, зеКоманда знатно обісралась.

Їй пора на вихід.

Клоунам, весільним фотографам, кухаркам та іншим "державно-кінематографічним" діячам.

Да, зеКоманда знатно обісралась.Їй пора на вихід.Клоунам, весільним фотографам, кухаркам та іншим "державно-кінематографічним" діячам.

Не порадуете рассказами о распилах госбюджета на культуру, в т. ч. кинематограф в предыдущие 5 лет? Не порадуете рассказами о распилах госбюджета на культуру, в т. ч. кинематограф в предыдущие 5 лет?

В період 2016-2019 - український кінематограф працював повним ходом.

Правда, ті фільми пан українофоб Шапо принципово не дивився. У нього в голові, як і у сивухи, "внутрішньоукраїнський конфлікт". В період 2016-2019 - український кінематограф працював повним ходом.Правда, ті фільми пан українофоб Шапо принципово не дивився. У нього в голові, як і у сивухи, "внутрішньоукраїнський конфлікт".

Ирина, разве я кого-нибудь оскорбил попросив Франта ответить на элементарный вопрос на который он сам напросился :какие кинематографические шедевры были созданы в Украине за последние 5 лет на бюджетные, совсем не малые деньги?

Я-то знаю что ему ответить нечего, но вам зачем в очередной раз подставлять ему хрупкое женское плечо? Ирина, разве я кого-нибудь оскорбил попросив Франта ответить на элементарный вопрос на который он сам напросился :какие кинематографические шедевры были созданы в Украине за последние 5 лет на бюджетные, совсем не малые деньги?Я-то знаю что ему ответить нечего, но вам зачем в очередной раз подставлять ему хрупкое женское плечо? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3120 З нами з: 29.05.18 Подякував: 89 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:38 Puente написав: shapo написав: Puente написав: ...

Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

...Фаховими професіоналами у нас були тільки Кравчук та Кучма - і от що вони набудували - ми всі бачимо . Наступні просто котилися в колії по інерції ...

Вы это серьёзно, без смайлика?

Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии Вы это серьёзно, без смайлика?Один довёл за 2 года бездарно го правления до ручки, второй создал нынешнюю систему олигархии



Ну все ж розглядається в порівнянні . Секретар КПУ , червоний директор , бухгалтер-банкір , "крєпкій хозяйствєннік" , бізнесмен широкого профілю , актор ... Перші два хоч робили правильну кар"єру сходинками і без провалів . Що вони як президенти зробили всю шкоду - яку тільки можна було зробити в принципі - я й кажу . Всі інші не змогли змінити нічого ... Ну все ж розглядається в порівнянні . Секретар КПУ , червоний директор , бухгалтер-банкір , "крєпкій хозяйствєннік" , бізнесмен широкого профілю , актор ... Перші два хоч робили правильну кар"єру сходинками і без провалів . Що вони як президенти зробили всю шкоду - яку тільки можна було зробити в принципі - я й кажу . Всі інші не змогли змінити нічого ...

Секретарь КПУ Кравчук всю жизнь занимался идеологией, т. е. рассказывал как прекрасна советская власть и КПСС и за это неплохо вознаграждался. А потом вдруг прозрел и понял что жил неправильно.

Кучма был также секретарём парткома на Южмаше и ничем не запомнился как инженер Секретарь КПУ Кравчук всю жизнь занимался идеологией, т. е. рассказывал как прекрасна советская власть и КПСС и за это неплохо вознаграждался. А потом вдруг прозрел и понял что жил неправильно.Кучма был также секретарём парткома на Южмаше и ничем не запомнился как инженер Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3120 З нами з: 29.05.18 Подякував: 89 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:34 budivelnik написав: Кравчук - поломав соціалістично/комуністичну економіку

Кучма -з директорами які вміли працювати при соціалізмі - створив зачатково капіталістичну

Ющенко - додав до олігархічної моделі-сильну фінансову складову

Янукович - спробував створити модель, яка працювала в росії..не врахував-у росії 600000 працівників нафто/газової -(1% від працюючих) - створювали 50% ВВП

Порошенко - повністю відмовився від російської моделі,очистив банківський сектор і взяв чіткий напрям на Європу. Кравчук - поломав соціалістично/комуністичну економікуКучма -з директорами які вміли працювати при соціалізмі - створив зачатково капіталістичнуЮщенко - додав до олігархічної моделі-сильну фінансову складовуЯнукович - спробував створити модель, яка працювала в росії..не врахував-у росії 600000 працівників нафто/газової -(1% від працюючих) - створювали 50% ВВППорошенко - повністю відмовився від російської моделі,очистив банківський сектор і взяв чіткий напрям на Європу.



Если с Кравчуком-Кучмой-Ющенко еще все более-менее объективно, то дальше - сплошное политиканство.



1. В каких формах, действиях, законах и результатах выражается якобы попытка Януковича построить российскую модель экономики?



2. Что такое "чіткий напрям на Європу" от Порошенко, кроме популизма и деклараций? Какие индустрии, или хотя бы компании преуспели на европейском рынке, которые не были успешными там при Януковиче? Какие компании внутри страны начали делать бизнес по-европейски, ранее делая его по-российски Роттердам- и Дюссельдорф-плюс, что-ли - это имеется в виду )? На сколько уменьшился теневой сектор при Порошенко, стало ли больше предпринимателей в стране, стали ли меньше рейдерства?.. Если с Кравчуком-Кучмой-Ющенко еще все более-менее объективно, то дальше - сплошное политиканство.1. В каких формах, действиях, законах и результатах выражается якобы попытка Януковича построить российскую модель экономики?2. Что такое "чіткий напрям на Європу" от Порошенко, кроме популизма и деклараций? Какие индустрии, или хотя бы компании преуспели на европейском рынке, которые не были успешными там при Януковиче? Какие компании внутри страны начали делать бизнес по-европейски, ранее делая его по-российски Роттердам- и Дюссельдорф-плюс, что-ли - это имеется в виду)? На сколько уменьшился теневой сектор при Порошенко, стало ли больше предпринимателей в стране, стали ли меньше рейдерства?.. zРадио

Повідомлень: 5289 З нами з: 02.05.18 Подякував: 964 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:13 zРадио написав: budivelnik написав: Кравчук - поломав соціалістично/комуністичну економіку

Кучма -з директорами які вміли працювати при соціалізмі - створив зачатково капіталістичну

Ющенко - додав до олігархічної моделі-сильну фінансову складову

Янукович - спробував створити модель, яка працювала в росії..не врахував-у росії 600000 працівників нафто/газової -(1% від працюючих) - створювали 50% ВВП

Порошенко - повністю відмовився від російської моделі,очистив банківський сектор і взяв чіткий напрям на Європу. Кравчук - поломав соціалістично/комуністичну економікуКучма -з директорами які вміли працювати при соціалізмі - створив зачатково капіталістичнуЮщенко - додав до олігархічної моделі-сильну фінансову складовуЯнукович - спробував створити модель, яка працювала в росії..не врахував-у росії 600000 працівників нафто/газової -(1% від працюючих) - створювали 50% ВВППорошенко - повністю відмовився від російської моделі,очистив банківський сектор і взяв чіткий напрям на Європу. Если с Кравчуком-Кучмой-Ющенко еще все более-менее объективно, то дальше - сплошное политиканство.

1. В каких формах, действиях, законах и результатах выражается якобы попытка Януковича построить российскую модель экономики? Если с Кравчуком-Кучмой-Ющенко еще все более-менее объективно, то дальше - сплошное политиканство.1. В каких формах, действиях, законах и результатах выражается якобы попытка Януковича построить российскую модель экономики? Жорстке загрібання всього під себе, отримання російського кредиту,протискання через ВР Закону про продовження Базування ЧФ

zРадио написав: 2. Что такое "чіткий напрям на Європу" от Порошенко, кроме популизма и деклараций? Какие индустрии, или хотя бы компании преуспели на европейском рынке, которые не были успешными там при Януковиче? Какие компании внутри страны начали делать бизнес по-европейски, ранее делая его по-российски Роттердам- и Дюссельдорф-плюс, что-ли - это имеется в виду )? . 2. Что такое "чіткий напрям на Європу" от Порошенко, кроме популизма и деклараций? Какие индустрии, или хотя бы компании преуспели на европейском рынке, которые не были успешными там при Януковиче? Какие компании внутри страны начали делать бизнес по-европейски, ранее делая его по-российски Роттердам- и Дюссельдорф-плюс, что-ли - это имеется в виду)? . А який ще напрям крім від росії і в Європу міг прийняти Президент , коли на момент його приходу до влади росія анексувала Крим і ввела свої війська в ОРДЛО zРадио написав: На сколько уменьшился теневой сектор при Порошенко, стало ли больше предпринимателей в стране, стали ли меньше рейдерства?. На сколько уменьшился теневой сектор при Порошенко, стало ли больше предпринимателей в стране, стали ли меньше рейдерства?. 1 Якщо при зменшенні кількості працюючих в Україні - ВВП зріс - то це говорить про

або

а - збільшення продуктивності - чого я особисто не спостерігав

або

б - зменшенню тіньового сектора

Взагалі тіньовий сектор - не покращує і не погіршує життя в середньому по Державі

Наявність тіньового сектору покращує ( в порівнянні з можливим середнім) життя виробника і погіршує(рівно настільки ж наскільки і покращив життя виробнику) життя бюджетників

2 Рейдерство

Для 99,5% населення України рейдерство-це операція з іншої галактики . по тій простій причині що рейдерять один в одного -жуліки..

То Коломойський рейдерне Ахметова опустивши йому ціни на електроенергію , то Ахметов рейдерне Коломойського відібравши в нього вплив на Дніпропетровську область... Жорстке загрібання всього під себе, отримання російського кредиту,протискання через ВР Закону про продовження Базування ЧФА який ще напрям крім від росії і в Європу міг прийняти Президент , коли на момент його приходу до влади росія анексувала Крим і ввела свої війська в ОРДЛО1 Якщо при зменшенні кількості працюючих в Україні - ВВП зріс - то це говорить проабоа - збільшення продуктивності - чого я особисто не спостерігавабоб - зменшенню тіньового сектораВзагалі тіньовий сектор - не покращує і не погіршує життя в середньому по ДержавіНаявність тіньового сектору покращує ( в порівнянні з можливим середнім) життя виробника і погіршує(рівно настільки ж наскільки і покращив життя виробнику) життя бюджетників2 РейдерствоДля 99,5% населення України рейдерство-це операція з іншої галактики . по тій простій причині що рейдерять один в одного -жуліки..То Коломойський рейдерне Ахметова опустивши йому ціни на електроенергію , то Ахметов рейдерне Коломойського відібравши в нього вплив на Дніпропетровську область... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22410 З нами з: 15.01.09 Подякував: 165 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:50 Schmit

Повідомлень: 1086 З нами з: 08.09.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5820582158225823> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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