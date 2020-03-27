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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5820582158225823
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:03

  Schmit написав:

там у них весь бомонд в панике, куча заболевших, вот проститутка и впала в истерику )))
надеюсь там и останется.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:12

  shapo написав:Кучма был также секретарём парткома на Южмаше и ничем не запомнился как инженер

а вот это брехня, он там был секретарем совсем недолго и без отрыва от основной работы.
Техническим руководителем испытаний носителя профана не поставят.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:16

  zРадио написав:Кравчук - поломав соціалістично/комуністичну економіку
Если с Кравчуком-Кучмой-Ющенко еще все более-менее объективно, то дальше - сплошное политиканство.


Что поломал Кравчук?
Хитрый лис предал тех кому служил верой и правдой и переобулся вовремя.
Он кто был, диссидент выступавший против системы и сидевший за это в мордовских лагерях?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:19

  shapo написав:
  zРадио написав:Кравчук - поломав соціалістично/комуністичну економіку
Если с Кравчуком-Кучмой-Ющенко еще все более-менее объективно, то дальше - сплошное политиканство.
Что поломал Кравчук?
Хитрый лис предал тех кому служил верой и правдой и переобулся вовремя.
Он кто был, диссидент выступавший против системы и сидевший за это в мордовских лагерях?
Лис він був чи заєць
Зрадив чи ні...
А комуністично/соціалістична економіка з допомогою кравчучок була зломана.
Тому
Кравчук - зломав...
А як він це робив, свідомо чи по дурості - мене особисто не цікавить
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:23

  unicdima написав:
  shapo написав:Кучма был также секретарём парткома на Южмаше и ничем не запомнился как инженер

а вот это брехня, он там был секретарем совсем недолго и без отрыва от основной работы.
Техническим руководителем испытаний носителя профана не поставят.


Да неужели.
Это ведь не разработка носителя, а всего-навсего его испытания по регламенту.
Сейчас ему приписывают разработку всех ракет Южмаша, а если верить Балашову
https://zik.ua/ru/news/2020/01/15/kak_u ... hme_954821

Ему крупно повезло. На Южмаше он познакомился со своей будущей женой, дочерью главного инженера Главного технического управления Министерства общего машиностроения СССР. Так рядовой советский инженер получил золотой билет в будущее. Кучма попал в поле зрения крупных чиновников всесоюзного уровня. Он сделал блестящую карьеру по комсомольской линии, став секретарём партийного комитета Южмаша. Проводил испытания ракетно-космических комплексов на Байконуре (Казахстан). Сдружился с дважды Героем Социалистического Труда, академиком, конструктором Михаилом Янгелем и многими другими влиятельными персонами того времени.

Когда тесть отошёл от дел, Кучма занял пост директора Южмаша. Так мальчик, который ходил пешком в школу, стал самым важным человеком в Днепре и во всей ракетно-строительной отрасли Советского Союза. Тогда у Леонида Даниловича появилось характерное для сверхбогатых людей увлечение футболом. Кучма был президентом ФК "Днепр", одного из самых успешных в Советском Союзе. Когда СССР пришёл в упадок, он был уже настолько влиятельным человеком, что без особого труда занял место на верхотуре власти независимой Украины.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:37

  budivelnik написав:Жорстке загрібання всього під себе


Тебя снова несет в политиканство. А мы говорим об экономике

  budivelnik написав:отримання російського кредиту


Заметь - во имя спасения экономики, не раньше. А в общем в РФ привлекал кредиты не только Янукович, но и Кучма с Ющенко. О товарных кредитах на газ и ПИИ российского бизнеса я вообще молчу - тут оранжевые просто сорвали банк. Да, еще чуть не забыл - было время, когда Порошенко при Януковиче был главой Минэкономразвития... это так, чтоб ты не забыл...

  budivelnik написав:протискання через ВР Закону про продовження Базування ЧФ


Это тоже было сделано в обмен на экономические выгоды (хоть и понятно, что не любую экономическую выгоду можно поменять на аренду суверенной территории чужим государством).

Тут к тебе будет встречный вопрос - если бы Янык не продлил пребывание ЧФ РФ в Севастополе, аннексия Крыма: 1) не случилась бы, 2) случилась бы раньше, 3) случилась бы тогда же. Отвечай честно, псевдо-патриотическое бормотание не принимается.

  budivelnik написав:А який ще напрям крім від росії і в Європу міг прийняти Президент , коли на момент його приходу до влади росія анексувала Крим і ввела свої війська в ОРДЛО


Повторяю - говорим об экономике. Будет что сказать по списку моих конкретных вопросов, какие отрасли/компании смогли попасть на европейский рынок при Порошенко, которых там не было до него, и какие приняли европейские правила игры, до этого их не исповедывая.

  budivelnik написав:1 Якщо при зменшенні кількості працюючих в Україні - ВВП зріс - то це говорить про
або
а - збільшення продуктивності - чого я особисто не спостерігав
або
б - зменшенню тіньового сектора


За время президентства Порошенко не вырос, а упал. Внимательно смотри динамику:
https://knoema.com/atlas/Ukraine/Real-GDP-growth

  budivelnik написав:2 Рейдерство
Для 99,5% населення України рейдерство-це операція з іншої галактики . по тій простій причині що рейдерять один в одного -жуліки..
То Коломойський рейдерне Ахметова опустивши йому ціни на електроенергію , то Ахметов рейдерне Коломойського відібравши в нього вплив на Дніпропетровську область...


Я в широком смысле, в том числе о произволе силовиков, фискалов, судей и прочих носителей власти... Где при Порошенко тут появилась европейскость и чем ее можно измерить?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:06

zРадио
1 Будь яка політика-це продовження економіки .точно так само як і будь-яка економіка - потребує політичного прикриття, тому
а - загрібання під себе - це те саме що зробив пуйло з газом/нафтою в росії
б - отримання грошей з росії - це завжди виконання політичних вимог росії
в - якщо я народився під час правління Брєжнєва - то це не говорить про те що я став ярим брєжнєвцем(андроповцем-кравчувівцем чи кучмівцем)
Так само і робота в уряді Януковича не говорить про те що Порошенко-це креатура росії
г - історія не має такого аргументу якби.... , тому якби не продовжили...то існував шанс що не заберуть ..а от коли продовжили - точно знаємо що забрали
Таким чином не продовження - це кращий варіант ніж той який отримали
2 Поіменного списку в мене не має
Але є структура торгівлі товарами/послугами в млрд доларів
_________СНД_________________________________Інші
експорт тов+послуг__імпорт тов+пос__експорт тов+послуг__імпорт тов+пос
2013___22,077+5,8__27,942+1,466________41,243+8,418______49,045+6,056
2018____7,025+3,7__13,209+0,688________40,310+7,937______43,979+5,620

Як бачиш трьохкратне падіння з росією (-17 млрд експорт і -15,5 млрд імпорт) на фоні стабільності з іншими( -1,4 млрд експорт і -5,5 млрд імпорт)
Баланс(загальний) покращився на +2,5 млрд доларів в рік( і це під час зменшення кількості працюючих в Україні)+заробітчани+12 млрд в рік
3 Рейдерство
Мені не треба в загальному
Я чітко знаю , що навіть до таких як я( а це не сама найбідніша частка суспільства) рейдери цікавості не мають...то що вже говорити про остальних 95-98% суспільства.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:25

  shapo написав: Это что за выдающийся кризисный менеджер не вспомнивший Будапешт кий меморандум

Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг.
О да, Зеленский добился бы немедленного ухода РФ из Крыма и Донбасса, зробив би їх разом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:33

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это тоже было сделано в обмен на экономические выгоды (хоть и понятно, что не любую экономическую выгоду можно поменять на аренду суверенной территории чужим государством).


Расскажи, почему от такой прекрасной экономической выгоды Янык решил начать обратный транзит газа из Европы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:34

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг.


РФ - понятно. Остальные "будапештцы" его не нарушили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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