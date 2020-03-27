там у них весь бомонд в панике, куча заболевших, вот проститутка и впала в истерику )))
надеюсь там и останется.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:03
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:12
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:16
Что поломал Кравчук?
Хитрый лис предал тех кому служил верой и правдой и переобулся вовремя.
Он кто был, диссидент выступавший против системы и сидевший за это в мордовских лагерях?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:19
Лис він був чи заєць
Зрадив чи ні...
А комуністично/соціалістична економіка з допомогою кравчучок була зломана.
Тому
Кравчук - зломав...
А як він це робив, свідомо чи по дурості - мене особисто не цікавить
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:23
Да неужели.
Это ведь не разработка носителя, а всего-навсего его испытания по регламенту.
Сейчас ему приписывают разработку всех ракет Южмаша, а если верить Балашову
Ему крупно повезло. На Южмаше он познакомился со своей будущей женой, дочерью главного инженера Главного технического управления Министерства общего машиностроения СССР. Так рядовой советский инженер получил золотой билет в будущее. Кучма попал в поле зрения крупных чиновников всесоюзного уровня. Он сделал блестящую карьеру по комсомольской линии, став секретарём партийного комитета Южмаша. Проводил испытания ракетно-космических комплексов на Байконуре (Казахстан). Сдружился с дважды Героем Социалистического Труда, академиком, конструктором Михаилом Янгелем и многими другими влиятельными персонами того времени.
Когда тесть отошёл от дел, Кучма занял пост директора Южмаша. Так мальчик, который ходил пешком в школу, стал самым важным человеком в Днепре и во всей ракетно-строительной отрасли Советского Союза. Тогда у Леонида Даниловича появилось характерное для сверхбогатых людей увлечение футболом. Кучма был президентом ФК "Днепр", одного из самых успешных в Советском Союзе. Когда СССР пришёл в упадок, он был уже настолько влиятельным человеком, что без особого труда занял место на верхотуре власти независимой Украины.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:37
Тебя снова несет в политиканство. А мы говорим об экономике
Заметь - во имя спасения экономики, не раньше. А в общем в РФ привлекал кредиты не только Янукович, но и Кучма с Ющенко. О товарных кредитах на газ и ПИИ российского бизнеса я вообще молчу - тут оранжевые просто сорвали банк. Да, еще чуть не забыл - было время, когда Порошенко при Януковиче был главой Минэкономразвития... это так, чтоб ты не забыл...
Это тоже было сделано в обмен на экономические выгоды (хоть и понятно, что не любую экономическую выгоду можно поменять на аренду суверенной территории чужим государством).
Тут к тебе будет встречный вопрос - если бы Янык не продлил пребывание ЧФ РФ в Севастополе, аннексия Крыма: 1) не случилась бы, 2) случилась бы раньше, 3) случилась бы тогда же. Отвечай честно, псевдо-патриотическое бормотание не принимается.
Повторяю - говорим об экономике. Будет что сказать по списку моих конкретных вопросов, какие отрасли/компании смогли попасть на европейский рынок при Порошенко, которых там не было до него, и какие приняли европейские правила игры, до этого их не исповедывая.
За время президентства Порошенко не вырос, а упал. Внимательно смотри динамику:
Я в широком смысле, в том числе о произволе силовиков, фискалов, судей и прочих носителей власти... Где при Порошенко тут появилась европейскость и чем ее можно измерить?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:06
zРадио
1 Будь яка політика-це продовження економіки .точно так само як і будь-яка економіка - потребує політичного прикриття, тому
а - загрібання під себе - це те саме що зробив пуйло з газом/нафтою в росії
б - отримання грошей з росії - це завжди виконання політичних вимог росії
в - якщо я народився під час правління Брєжнєва - то це не говорить про те що я став ярим брєжнєвцем(андроповцем-кравчувівцем чи кучмівцем)
Так само і робота в уряді Януковича не говорить про те що Порошенко-це креатура росії
г - історія не має такого аргументу якби.... , тому якби не продовжили...то існував шанс що не заберуть ..а от коли продовжили - точно знаємо що забрали
Таким чином не продовження - це кращий варіант ніж той який отримали
2 Поіменного списку в мене не має
Але є структура торгівлі товарами/послугами в млрд доларів
_________СНД_________________________________Інші
експорт тов+послуг__імпорт тов+пос__експорт тов+послуг__імпорт тов+пос
2013___22,077+5,8__27,942+1,466________41,243+8,418______49,045+6,056
2018____7,025+3,7__13,209+0,688________40,310+7,937______43,979+5,620
Як бачиш трьохкратне падіння з росією (-17 млрд експорт і -15,5 млрд імпорт) на фоні стабільності з іншими( -1,4 млрд експорт і -5,5 млрд імпорт)
Баланс(загальний) покращився на +2,5 млрд доларів в рік( і це під час зменшення кількості працюючих в Україні)+заробітчани+12 млрд в рік
3 Рейдерство
Мені не треба в загальному
Я чітко знаю , що навіть до таких як я( а це не сама найбідніша частка суспільства) рейдери цікавості не мають...то що вже говорити про остальних 95-98% суспільства.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:25
Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг.
О да, Зеленский добился бы немедленного ухода РФ из Крыма и Донбасса, зробив би їх разом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:33
Re: Політичні дискусії
Расскажи, почему от такой прекрасной экономической выгоды Янык решил начать обратный транзит газа из Европы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:34
Re: Політичні дискусії
РФ - понятно. Остальные "будапештцы" его не нарушили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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