Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:37

budivelnik написав: Жорстке загрібання всього під себе Жорстке загрібання всього під себе

budivelnik написав: отримання російського кредиту

отримання російського кредиту

budivelnik написав: протискання через ВР Закону про продовження Базування ЧФ

протискання через ВР Закону про продовження Базування ЧФ

budivelnik написав: А який ще напрям крім від росії і в Європу міг прийняти Президент , коли на момент його приходу до влади росія анексувала Крим і ввела свої війська в ОРДЛО А який ще напрям крім від росії і в Європу міг прийняти Президент , коли на момент його приходу до влади росія анексувала Крим і ввела свої війська в ОРДЛО

budivelnik написав: 1 Якщо при зменшенні кількості працюючих в Україні - ВВП зріс - то це говорить про

або

а - збільшення продуктивності - чого я особисто не спостерігав

або

б - зменшенню тіньового сектора

1 Якщо при зменшенні кількості працюючих в Україні - ВВП зріс - то це говорить проабоа - збільшення продуктивності - чого я особисто не спостерігавабоб - зменшенню тіньового сектора

budivelnik написав: 2 Рейдерство

Для 99,5% населення України рейдерство-це операція з іншої галактики . по тій простій причині що рейдерять один в одного -жуліки..

То Коломойський рейдерне Ахметова опустивши йому ціни на електроенергію , то Ахметов рейдерне Коломойського відібравши в нього вплив на Дніпропетровську область... 2 РейдерствоДля 99,5% населення України рейдерство-це операція з іншої галактики . по тій простій причині що рейдерять один в одного -жуліки..То Коломойський рейдерне Ахметова опустивши йому ціни на електроенергію , то Ахметов рейдерне Коломойського відібравши в нього вплив на Дніпропетровську область...

Тебя снова несет в политиканство. А мы говорим об экономикеЗаметь - во имя спасения экономики, не раньше. А в общем в РФ привлекал кредиты не только Янукович, но и Кучма с Ющенко. О товарных кредитах на газ и ПИИ российского бизнеса я вообще молчу - тут оранжевые просто сорвали банк. Да, еще чуть не забыл - было время, когда Порошенко при Януковиче был главой Минэкономразвития... это так, чтоб ты не забыл...Это тоже было сделано в обмен на экономические выгоды (хоть и понятно, что не любую экономическую выгоду можно поменять на аренду суверенной территории чужим государством).Тут к тебе будет встречный вопрос - если бы Янык не продлил пребывание ЧФ РФ в Севастополе, аннексия Крыма: 1) не случилась бы, 2) случилась бы раньше, 3) случилась бы тогда же. Отвечай честно, псевдо-патриотическое бормотание не принимается.Повторяю - говорим об экономике. Будет что сказать по списку моих конкретных вопросов, какие отрасли/компании смогли попасть на европейский рынок при Порошенко, которых там не было до него, и какие приняли европейские правила игры, до этого их не исповедывая.За время президентства Порошенко не вырос, а упал. Внимательно смотри динамику:Я в широком смысле, в том числе о произволе силовиков, фискалов, судей и прочих носителей власти... Где при Порошенко тут появилась европейскость и чем ее можно измерить?