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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5821582258235824 Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:40 Sommer написав: Starikan написав: Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг. Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг. РФ - понятно. Остальные "будапештцы" его не нарушили. РФ - понятно. Остальные "будапештцы" его не нарушили.

Они не нарушили, но их отношение к меморандуму, как к филькиной грамоте, развязало руки РФ. Они не нарушили, но их отношение к меморандуму, как к филькиной грамоте, развязало руки РФ. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17012 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1783 раз. Подякували: 2635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:12 Starikan написав: shapo написав: Это что за выдающийся кризисный менеджер не вспомнивший Будапешт кий меморандум Это что за выдающийся кризисный менеджер не вспомнивший Будапешт кий меморандум

Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг.

О да, Зеленский добился бы немедленного ухода РФ из Крыма и Донбасса, зробив би їх разом. Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг.О да, Зеленский добился бы немедленного ухода РФ из Крыма и Донбасса, зробив би їх разом.



РФ и не собиралась его выполнять,по крайней мере в 2014г, речь идет о США и Великобритании.

Что я должен читать в вике если прошло не так и много времени с февраля 2014г и я прекрасно помню как никто - ни и.о.президента Турчинов, ни позже президент Порошенко ни разу не вспомнили публично про Будапештский меморандум и призвали США и Великобританию выполнить свои обязательства перед Украиной.

Если память мне изменила приведите когда это было.

В 2014г нужно было не "добиваться" ухода из Крыма, а воевать за Крым. А этого как раз Турчинов с компанией не сделали РФ и не собиралась его выполнять,по крайней мере в 2014г, речь идет о США и Великобритании.Что я должен читать в вике если прошло не так и много времени с февраля 2014г и я прекрасно помню как никто - ни и.о.президента Турчинов, ни позже президент Порошенко ни разу не вспомнили публично про Будапештский меморандум и призвали США и Великобританию выполнить свои обязательства перед Украиной.Если память мне изменила приведите когда это было.В 2014г нужно было не "добиваться" ухода из Крыма, а воевать за Крым. А этого как раз Турчинов с компанией не сделали Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3125 З нами з: 29.05.18 Подякував: 89 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:45 shapo написав: Да неужели.

Это ведь не разработка носителя, а всего-навсего его испытания по регламенту.

Сейчас ему приписывают разработку всех ракет Южмаша, а если верить Балашову Да неужели.Это ведь не разработка носителя, а всего-навсего его испытания по регламенту.Сейчас ему приписывают разработку всех ракет Южмаша, а если верить Балашову

О да, Балашов который всю жизнь занимался только болтологией это авторитет в ракетной сфере

И Кучма как раз занимался разработкой, он был ведущим конструктором у Янгеля и если сам Янгель с ним подружился то это говорит о многом.

учи матчасть О да, Балашов который всю жизнь занимался только болтологией это авторитет в ракетной сфереИ Кучма как раз занимался разработкой, он был ведущим конструктором у Янгеля и если сам Янгель с ним подружился то это говорит о многом.учи матчасть unicdima

Повідомлень: 96 З нами з: 10.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:58 unicdima написав: shapo написав: Да неужели.

Это ведь не разработка носителя, а всего-навсего его испытания по регламенту.

Сейчас ему приписывают разработку всех ракет Южмаша, а если верить Балашову Да неужели.Это ведь не разработка носителя, а всего-навсего его испытания по регламенту.Сейчас ему приписывают разработку всех ракет Южмаша, а если верить Балашову

О да, Балашов который всю жизнь занимался только болтологией это авторитет в ракетной сфере

И Кучма как раз занимался разработкой, он был ведущим конструктором у Янгеля и если сам Янгель с ним подружился то это говорит о многом.

учи матчасть О да, Балашов который всю жизнь занимался только болтологией это авторитет в ракетной сфереИ Кучма как раз занимался разработкой, он был ведущим конструктором у Янгеля и если сам Янгель с ним подружился то это говорит о многом.учи матчасть

Балашов нашёл в биографии Кучмы факты из-за которых тот поднялся наверх.

Насчет дружбы с Янгелем ты бы хоть посмотрел когда М. Янгель умер и сколько лет было тогда его "другу" Кучме.

Сравни биографию настоящего директора Южмаша Макарова и Кучмы.

Если Кучма был такой выдающийся инженер и изобретатель, а не комсомолец-гитарист, то чего стал только к. т. н.?

В отличие от тебя я 2года провел на Байконуре и видел промышленников с Южмаша и пр. контор, а от одного бывшего сотрудника Южмаша в середине 90-х услышал мнение о Кучме когда тот стал премьером задолго до Балашова Балашов нашёл в биографии Кучмы факты из-за которых тот поднялся наверх.Насчет дружбы с Янгелем ты бы хоть посмотрел когда М. Янгель умер и сколько лет было тогда его "другу" Кучме.Сравни биографию настоящего директора Южмаша Макарова и Кучмы.Если Кучма был такой выдающийся инженер и изобретатель, а не комсомолец-гитарист, то чего стал только к. т. н.?В отличие от тебя я 2года провел на Байконуре и видел промышленников с Южмаша и пр. контор, а от одного бывшего сотрудника Южмаша в середине 90-х услышал мнение о Кучме когда тот стал премьером задолго до Балашова Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3125 З нами з: 29.05.18 Подякував: 89 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:19 shapo написав: unicdima написав: О да, Балашов который всю жизнь занимался только болтологией это авторитет в ракетной сфере

И Кучма как раз занимался разработкой, он был ведущим конструктором у Янгеля и если сам Янгель с ним подружился то это говорит о многом.

учи матчасть О да, Балашов который всю жизнь занимался только болтологией это авторитет в ракетной сфереИ Кучма как раз занимался разработкой, он был ведущим конструктором у Янгеля и если сам Янгель с ним подружился то это говорит о многом.учи матчасть

Балашов нашёл в биографии Кучмы факты из-за которых тот поднялся наверх.

Насчет дружбы с Янгелем ты бы хоть посмотрел когда М. Янгель умер и сколько лет было тогда его "другу" Кучме.

Сравни биографию настоящего директора Южмаша Макарова и Кучмы.

Если Кучма был такой выдающийся инженер и изобретатель, а не комсомолец-гитарист, то чего стал только к. т. н.?

В отличие от тебя я 2года провел на Байконуре и видел промышленников с Южмаша и пр. контор, а от одного бывшего сотрудника Южмаша в середине 90-х услышал мнение о Кучме когда тот стал премьером задолго до Балашова Балашов нашёл в биографии Кучмы факты из-за которых тот поднялся наверх.Насчет дружбы с Янгелем ты бы хоть посмотрел когда М. Янгель умер и сколько лет было тогда его "другу" Кучме.Сравни биографию настоящего директора Южмаша Макарова и Кучмы.Если Кучма был такой выдающийся инженер и изобретатель, а не комсомолец-гитарист, то чего стал только к. т. н.?В отличие от тебя я 2года провел на Байконуре и видел промышленников с Южмаша и пр. контор, а от одного бывшего сотрудника Южмаша в середине 90-х услышал мнение о Кучме когда тот стал премьером задолго до Балашова

Эти факты знали все кто разбирается в этой теме. )

До смерти Янгеля Кучма пять лет был у него ведущим конструктором.

Так твой Балашов сам пишет про дружбу Янгеля и Кучмы )))

Ты бы хоть читал ссылки которые приводишь Эти факты знали все кто разбирается в этой теме. )До смерти Янгеля Кучма пять лет был у него ведущим конструктором.Так твой Балашов сам пишет про дружбу Янгеля и Кучмы )))Ты бы хоть читал ссылки которые приводишь unicdima

Повідомлень: 96 З нами з: 10.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:31 Schmit

Повідомлень: 1092 З нами з: 08.09.09 Подякував: 13 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:32 unicdima написав: shapo написав: Балашов нашёл в биографии Кучмы факты из-за которых тот поднялся наверх.

Насчет дружбы с Янгелем ты бы хоть посмотрел когда М. Янгель умер и сколько лет было тогда его "другу" Кучме.

Сравни биографию настоящего директора Южмаша Макарова и Кучмы.

Если Кучма был такой выдающийся инженер и изобретатель, а не комсомолец-гитарист, то чего стал только к. т. н.?

В отличие от тебя я 2года провел на Байконуре и видел промышленников с Южмаша и пр. контор, а от одного бывшего сотрудника Южмаша в середине 90-х услышал мнение о Кучме когда тот стал премьером задолго до Балашова Балашов нашёл в биографии Кучмы факты из-за которых тот поднялся наверх.Насчет дружбы с Янгелем ты бы хоть посмотрел когда М. Янгель умер и сколько лет было тогда его "другу" Кучме.Сравни биографию настоящего директора Южмаша Макарова и Кучмы.Если Кучма был такой выдающийся инженер и изобретатель, а не комсомолец-гитарист, то чего стал только к. т. н.?В отличие от тебя я 2года провел на Байконуре и видел промышленников с Южмаша и пр. контор, а от одного бывшего сотрудника Южмаша в середине 90-х услышал мнение о Кучме когда тот стал премьером задолго до Балашова

Эти факты знали все кто разбирается в этой теме. )

До смерти Янгеля Кучма пять лет был у него ведущим конструктором.

Так твой Балашов сам пишет про дружбу Янгеля и Кучмы )))

Ты бы хоть читал ссылки которые приводишь Эти факты знали все кто разбирается в этой теме. )До смерти Янгеля Кучма пять лет был у него ведущим конструктором.Так твой Балашов сам пишет про дружбу Янгеля и Кучмы )))Ты бы хоть читал ссылки которые приводишь

Я-то прочёл у Балашова что эта "дружба" заслуга его тестя который тогда работал на Южмаше.

Каким ещё "ведущим конструктором" при Янгеле если он уже после его смерти стал только Помощником главного конструктора, а верх его инженерной карьеры- испытания чужих изделий на Байконуре. Зато с середины 70-х начал делать партийную карьеру. Как можно сравнивать Кучму с Макаровым которого он сменил в 1986г???

Ты сам-то что, делал ракеты вместе с Кучмой если называешь себя в этой теме? Я-то прочёл у Балашова что эта "дружба" заслуга его тестя который тогда работал на Южмаше.Каким ещё "ведущим конструктором" при Янгеле если он уже после его смерти стал только Помощником главного конструктора, а верх его инженерной карьеры- испытания чужих изделий на Байконуре. Зато с середины 70-х начал делать партийную карьеру. Как можно сравнивать Кучму с Макаровым которого он сменил в 1986г???Ты сам-то что, делал ракеты вместе с Кучмой если называешь себя в этой теме? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3125 З нами з: 29.05.18 Подякував: 89 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:36 unicdima написав: shapo написав: Кучма был также секретарём парткома на Южмаше и ничем не запомнился как инженер Кучма был также секретарём парткома на Южмаше и ничем не запомнился как инженер

а вот это брехня, он там был секретарем совсем недолго и без отрыва от основной работы. а вот это брехня, он там был секретарем совсем недолго и без отрыва от основной работы.

секретарь парткома он был 7 лет и никакой "основной работой" кроме партийной у него в это время не было:



1975-1981 гг. - секретарь партийного комитета Конструкторского бюро "Южное".



1981-1982 гг. - секретарь парткома производственного объединения "Южный машиностроительный завод" секретарь парткома он был 7 лет и никакой "основной работой" кроме партийной у него в это время не было:1975-1981 гг. - секретарь партийного комитета Конструкторского бюро "Южное".1981-1982 гг. - секретарь парткома производственного объединения "Южный машиностроительный завод" "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4562 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 708 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5821582258235824 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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