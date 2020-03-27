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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:40
Sommer написав: Starikan написав:
Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг.
РФ - понятно. Остальные "будапештцы" его не нарушили.
Они не нарушили, но их отношение к меморандуму, как к филькиной грамоте, развязало руки РФ.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:12
Starikan написав: shapo написав:
Это что за выдающийся кризисный менеджер не вспомнивший Будапешт кий меморандум
Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг.
О да, Зеленский добился бы немедленного ухода РФ из Крыма и Донбасса, зробив би їх разом.
РФ и не собиралась его выполнять,по крайней мере в 2014г, речь идет о США и Великобритании.
Что я должен читать в вике если прошло не так и много времени с февраля 2014г и я прекрасно помню как никто - ни и.о.президента Турчинов, ни позже президент Порошенко ни разу не вспомнили публично про Будапештский меморандум и призвали США и Великобританию выполнить свои обязательства перед Украиной.
Если память мне изменила приведите когда это было.
В 2014г нужно было не "добиваться" ухода из Крыма, а воевать за Крым. А этого как раз Турчинов с компанией не сделали
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shapo
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:45
shapo написав:
Да неужели.
Это ведь не разработка носителя, а всего-навсего его испытания по регламенту.
Сейчас ему приписывают разработку всех ракет Южмаша, а если верить Балашову
О да, Балашов который всю жизнь занимался только болтологией это авторитет в ракетной сфере
И Кучма как раз занимался разработкой, он был ведущим конструктором у Янгеля и если сам Янгель с ним подружился то это говорит о многом.
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unicdima
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:58
unicdima написав: shapo написав:
Да неужели.
Это ведь не разработка носителя, а всего-навсего его испытания по регламенту.
Сейчас ему приписывают разработку всех ракет Южмаша, а если верить Балашову
О да, Балашов который всю жизнь занимался только болтологией это авторитет в ракетной сфере
И Кучма как раз занимался разработкой, он был ведущим конструктором у Янгеля и если сам Янгель с ним подружился то это говорит о многом.
учи матчасть
Балашов нашёл в биографии Кучмы факты из-за которых тот поднялся наверх.
Насчет дружбы с Янгелем ты бы хоть посмотрел когда М. Янгель умер и сколько лет было тогда его "другу" Кучме.
Сравни биографию настоящего директора Южмаша Макарова и Кучмы.
Если Кучма был такой выдающийся инженер и изобретатель, а не комсомолец-гитарист, то чего стал только к. т. н.?
В отличие от тебя я 2года провел на Байконуре и видел промышленников с Южмаша и пр. контор, а от одного бывшего сотрудника Южмаша в середине 90-х услышал мнение о Кучме когда тот стал премьером задолго до Балашова
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shapo
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:19
shapo написав: unicdima написав:
О да, Балашов который всю жизнь занимался только болтологией это авторитет в ракетной сфере
И Кучма как раз занимался разработкой, он был ведущим конструктором у Янгеля и если сам Янгель с ним подружился то это говорит о многом.
учи матчасть
Балашов нашёл в биографии Кучмы факты из-за которых тот поднялся наверх.
Насчет дружбы с Янгелем ты бы хоть посмотрел когда М. Янгель умер и сколько лет было тогда его "другу" Кучме.
Сравни биографию настоящего директора Южмаша Макарова и Кучмы.
Если Кучма был такой выдающийся инженер и изобретатель, а не комсомолец-гитарист, то чего стал только к. т. н.?
В отличие от тебя я 2года провел на Байконуре и видел промышленников с Южмаша и пр. контор, а от одного бывшего сотрудника Южмаша в середине 90-х услышал мнение о Кучме когда тот стал премьером задолго до Балашова
Эти факты знали все кто разбирается в этой теме. )
До смерти Янгеля Кучма пять лет был у него ведущим конструктором.
Так твой Балашов сам пишет про дружбу Янгеля и Кучмы )))
Ты бы хоть читал ссылки которые приводишь
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unicdima
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:31
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:32
unicdima написав: shapo написав:
Балашов нашёл в биографии Кучмы факты из-за которых тот поднялся наверх.
Насчет дружбы с Янгелем ты бы хоть посмотрел когда М. Янгель умер и сколько лет было тогда его "другу" Кучме.
Сравни биографию настоящего директора Южмаша Макарова и Кучмы.
Если Кучма был такой выдающийся инженер и изобретатель, а не комсомолец-гитарист, то чего стал только к. т. н.?
В отличие от тебя я 2года провел на Байконуре и видел промышленников с Южмаша и пр. контор, а от одного бывшего сотрудника Южмаша в середине 90-х услышал мнение о Кучме когда тот стал премьером задолго до Балашова
Эти факты знали все кто разбирается в этой теме. )
До смерти Янгеля Кучма пять лет был у него ведущим конструктором.
Так твой Балашов сам пишет про дружбу Янгеля и Кучмы )))
Ты бы хоть читал ссылки которые приводишь
Я-то прочёл у Балашова что эта "дружба" заслуга его тестя который тогда работал на Южмаше.
Каким ещё "ведущим конструктором" при Янгеле если он уже после его смерти стал только Помощником главного конструктора, а верх его инженерной карьеры- испытания чужих изделий на Байконуре. Зато с середины 70-х начал делать партийную карьеру. Как можно сравнивать Кучму с Макаровым которого он сменил в 1986г???
Ты сам-то что, делал ракеты вместе с Кучмой если называешь себя в этой теме?
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shapo
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:36
unicdima написав: shapo написав:
Кучма был также секретарём парткома на Южмаше и ничем не запомнился как инженер
а вот это брехня, он там был секретарем совсем недолго и без отрыва от основной работы.
секретарь парткома он был 7 лет и никакой "основной работой" кроме партийной у него в это время не было:
1975-1981 гг. - секретарь партийного комитета Конструкторского бюро "Южное".
1981-1982 гг. - секретарь парткома производственного объединения "Южный машиностроительный завод"
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