Роль пересичного в выборах керувальникiв державой. Чиновников, в руках которых основные инструменты влияния, управления в обществе.
Даже объективно не имеем такой далеко не скрытой информации что из себя представлял Кучма, чем занимался в действительности, какие имел качества управленца.
Не говоря уже о том, что и как там подковерно было.
Слепили СМИ, выборные штабы картинку и подали избирателю.
Выбирай ... чудака, о котором реально понятия не имеешь.
И так со всеми.
Кого краще слепили, тот и побеждает.
А потом укор пересичному -- сами же выбрали.
По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть.
В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц.
От избытка жира и счастья наверное)))