Додано: Суб 28 бер, 2020 12:08

Шмыгаль стал Гончаруком за 3 недели (пишет Темный Рыцарь),



а по-моему он им и был

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.