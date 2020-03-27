Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Роль пересичного в выборах керувальникiв державой. Чиновников, в руках которых основные инструменты влияния, управления в обществе.
Даже объективно не имеем такой далеко не скрытой информации что из себя представлял Кучма, чем занимался в действительности, какие имел качества управленца. Не говоря уже о том, что и как там подковерно было.
Слепили СМИ, выборные штабы картинку и подали избирателю. Выбирай ... чудака, о котором реально понятия не имеешь. И так со всеми.
Кого краще слепили, тот и побеждает. А потом укор пересичному -- сами же выбрали.
По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть. В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц. От избытка жира и счастья наверное)))
detroytred написав:По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть. В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц. От избытка жира и счастья наверное)))
1 Чи можу я надіятись ,що ви частково прийняли мої гіпотезу про низький вплив( в межах 5-10%) тих кого обирають на життя тих хто вибирає? 2 Ми всі хочемо працювати менше і отримувати більше...при цьому не задумуючись А що ми будемо робити,якщо нам не треба буде працювати? Ну 300 годин в місяць будемо валятись в ліжку(підготовка до сну,сон,вихід з сну) Ну 100 годин в місяць їсти і 100 годин в місяць готувати собі те що хочемо їсти.. А чим будемо займатись ще 220 годин? Мій рецепт простий Відпочинок-це зміна роду діяльності , тому я відпочиваю постійно...працюючи по 200-300 годин в місяць...Навіть зараз, я відпочиваю(відволікаюсь від основної роботи) чи працюю - переконуючи навколишніх в правильності своїх припущень?