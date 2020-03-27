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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5822582358245825
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:20

Роль пересичного в выборах керувальникiв державой. Чиновников, в руках которых основные инструменты влияния, управления в обществе.

Даже объективно не имеем такой далеко не скрытой информации что из себя представлял Кучма, чем занимался в действительности, какие имел качества управленца.
Не говоря уже о том, что и как там подковерно было.

Слепили СМИ, выборные штабы картинку и подали избирателю.
Выбирай ... чудака, о котором реально понятия не имеешь.
И так со всеми.

Кого краще слепили, тот и побеждает.
А потом укор пересичному -- сами же выбрали.

По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть.
В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц.
От избытка жира и счастья наверное)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:08

Шмыгаль стал Гончаруком за 3 недели (пишет Темный Рыцарь),

а по-моему он им и был
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:45

https://www.obozrevatel.com/politics/vy ... lyuziv.htm

Выход один – отставка: стало известно о проблемах Емца с Офисом Зеленского. Эксклюзив
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:02

  shapo написав:https://www.obozrevatel.com/politics/vyihod-odin-otstavka-stalo-izvestno-o-problemah-emtsa-s-ofisom-zelenskogo-eksklyuziv.htm

Выход один – отставка: стало известно о проблемах Емца с Офисом Зеленского. Эксклюзив

із зекомандою клоунів, кухарок, фотографів і барист, навіть бувші риги не хочуть працювати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:02

  detroytred написав:По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть.
В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц.
От избытка жира и счастья наверное)))
1 Чи можу я надіятись ,що ви частково прийняли мої гіпотезу про низький вплив( в межах 5-10%) тих кого обирають на життя тих хто вибирає?
2 Ми всі хочемо працювати менше і отримувати більше...при цьому не задумуючись
А що ми будемо робити,якщо нам не треба буде працювати?
Ну 300 годин в місяць будемо валятись в ліжку(підготовка до сну,сон,вихід з сну)
Ну 100 годин в місяць їсти і 100 годин в місяць готувати собі те що хочемо їсти..
А чим будемо займатись ще 220 годин?
Мій рецепт простий
Відпочинок-це зміна роду діяльності , тому я відпочиваю постійно...працюючи по 200-300 годин в місяць...Навіть зараз, я відпочиваю(відволікаюсь від основної роботи) чи працюю - переконуючи навколишніх в правильності своїх припущень?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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