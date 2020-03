Додано: Суб 28 бер, 2020 15:02

shapo написав: https://www.obozrevatel.com/politics/vyihod-odin-otstavka-stalo-izvestno-o-problemah-emtsa-s-ofisom-zelenskogo-eksklyuziv.htm



із зекомандою клоунів, кухарок, фотографів і барист, навіть бувші риги не хочуть працювати. із зекомандою клоунів, кухарок, фотографів і барист, навіть бувші риги не хочуть працювати.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

