RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5823582458255826>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:20

Роль пересичного в выборах керувальникiв державой. Чиновников, в руках которых основные инструменты влияния, управления в обществе.

Даже объективно не имеем такой далеко не скрытой информации что из себя представлял Кучма, чем занимался в действительности, какие имел качества управленца.
Не говоря уже о том, что и как там подковерно было.

Слепили СМИ, выборные штабы картинку и подали избирателю.
Выбирай ... чудака, о котором реально понятия не имеешь.
И так со всеми.

Кого краще слепили, тот и побеждает.
А потом укор пересичному -- сами же выбрали.

По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть.
В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц.
От избытка жира и счастья наверное)))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23247
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1905 раз.
Подякували: 3237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:08

Шмыгаль стал Гончаруком за 3 недели (пишет Темный Рыцарь),

а по-моему он им и был
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5911
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2488 раз.
Подякували: 1714 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:45

https://www.obozrevatel.com/politics/vy ... lyuziv.htm

Выход один – отставка: стало известно о проблемах Емца с Офисом Зеленского. Эксклюзив
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3133
З нами з: 29.05.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:02

  shapo написав:https://www.obozrevatel.com/politics/vyihod-odin-otstavka-stalo-izvestno-o-problemah-emtsa-s-ofisom-zelenskogo-eksklyuziv.htm

Выход один – отставка: стало известно о проблемах Емца с Офисом Зеленского. Эксклюзив

із зекомандою клоунів, кухарок, фотографів і барист, навіть бувші риги не хочуть працювати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17950
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:02

  detroytred написав:По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть.
В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц.
От избытка жира и счастья наверное)))
1 Чи можу я надіятись ,що ви частково прийняли мої гіпотезу про низький вплив( в межах 5-10%) тих кого обирають на життя тих хто вибирає?
2 Ми всі хочемо працювати менше і отримувати більше...при цьому не задумуючись
А що ми будемо робити,якщо нам не треба буде працювати?
Ну 300 годин в місяць будемо валятись в ліжку(підготовка до сну,сон,вихід з сну)
Ну 100 годин в місяць їсти і 100 годин в місяць готувати собі те що хочемо їсти..
А чим будемо займатись ще 220 годин?
Мій рецепт простий
Відпочинок-це зміна роду діяльності , тому я відпочиваю постійно...працюючи по 200-300 годин в місяць...Навіть зараз, я відпочиваю(відволікаюсь від основної роботи) чи працюю - переконуючи навколишніх в правильності своїх припущень?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22419
З нами з: 15.01.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:27

Ітогі подвєдьом. 2020-03-28

Ітогі подвєдьом. 2020-03-28

1) ТКГ обсудила онлайн "особый статус" оккупированных Россией районов Донбасса
В ТКГ взяли к сведению обсуждение проекта консультативного совета в "нормандском формате".

Всё равно, пытаются протащить прямые переговоры с куклами РФ и вывести РФ, как сторону конфликта

На Донбассе тяжело ранены двое военнослужащих

Украина не будет закреплять "особый статус" ОРДЛО в Конституции - вице-премьер по реинтеграции

Россия в ООН хочет использовать коронавирус для отмены санкций - Кислица
Такие полезные санкции, которые совершенно не влияют на РФ, как тут пишут местные "эксперты". Но РФ упорно хочет отменить эти полезные санкции

2) Украине необходимо принять "антиколомойский" закон и запустить рынок земли - МВФ
По ее словам, Украине необходимо принять так называемый “антиколомойский” законопроект и законопроект о рынке земли. Реализация этих шагов могла бы способствовать выделению финансов для Украины в большем размере, чем объявлялось ранее.

Заседание Рады пройдет в понедельник, рассмотрят банки и землю - Зеленский
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. На нем рассмотрят законопроекты об обороте земли и о национализированных банках. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа.

Экономика Украины лучше готова к кризису и ее падение будет на уровне других стран
“Даже если мы будем видеть кризисную ситуацию, она не будет намного хуже, чем в других странах”, – сказал Сологуб.
....
“Сейчас, при сотрудничестве с МВФ, мы не видим таких катастрофических сценариев, когда Украина будет намного хуже по сравнению с другими”, – добавил Сологуб.

3) Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего ВСУ
Президент Владимир Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

4) Индексация пенсий: из госбюджета выделят миллиарды гривен
Пенсии в Украине должны пересчитать в рамках индексации, запланированной на 1 мая 2020 года. Для этого из государственного бюджета дополнительно выделят почти 20 млрд грн.

Значит будет не пересчёт, а именно индексация. И здесь пенсионеров обманули
на финансирование пенсий в марте направлено 36,04 млрд грн;
Обещали при пересчёте, среднее увеличении пенсий на 11%, что потребует дополнительно каждый месяц ~4 ярда гривен. 20 ярдов хватит на 5 месяцев

Будут работать до смерти: эксперт прогнозирует, что большинство мужчин в Украине не доживут до пенсии
Пенсия в Украине “светит” далеко не всем мужчинам, потому что из-за повышения пенсионного возраста они могут просто до нее не дожить.

Вот такие заботливые слуги народа.
А как Бубочка на стадионе за пенсионеров "переживал"

5) ДТЭК Ахметова заявил о выводе в простой двух угольных шахт и одной фабрики

ДТЭК Ахметова готовится к реструктуризации долгов

6) "Почему вы молчите?" Отец Гандзюк написал Зеленскому из-за действий Венедиктовой
Почему я должен молчать, когда читаю ложь, что новый генпрокурор ничего не забирала, если я вижу официальный документ, Венедиктова назначила нового куратора по этому делу?" – написал Гандзюк.
По его словам, у нового куратора "нет времени разбираться в сотнях фамилий криминального ОПГ, которое годами убивало людей на Херсонщине".
Отец Гандзюк напомнил Зеленскому, что тот лично обещал ему результат, а теперь его "протеже за один день делает этот результат еще на месяцы вперед недостижимым".

7) "Трамп, звони Зеленскому, пусть остановит это". Рон Перлман отшутился в Twitter
Перевод поста дан крайне мягкий, в оригинале
In these tense moments I think it’s high time for Trump to call the president of Ukraine and tell that muthafucka if he doesn’t stop this fuckin virus he gets no military aid to defend itself against Russia!
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4250
З нами з: 31.08.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:06

  pesikot написав:
Пенсии в Украине должны пересчитать в рамках индексации, запланированной на 1 мая 2020 года. Для этого из государственного бюджета дополнительно выделят почти 20 млрд грн.

Значит будет не пересчёт, а именно индексация. И здесь пенсионеров обманули
на финансирование пенсий в марте направлено 36,04 млрд грн;
Обещали при пересчёте, среднее увеличении пенсий на 11%, что потребует дополнительно каждый месяц ~4 ярда гривен. 20 ярдов хватит на 5 месяцев

Будут работать до смерти: эксперт прогнозирует, что большинство мужчин в Украине не доживут до пенсии
Пенсия в Украине “светит” далеко не всем мужчинам, потому что из-за повышения пенсионного возраста они могут просто до нее не дожить.

Вот такие заботливые слуги народа.
А как Бубочка на стадионе за пенсионеров "переживал"

5) ДТЭК Ахметова заявил о выводе в простой двух угольных шахт и одной фабрики

ДТЭК Ахметова готовится к реструктуризации долгов

6) "Почему вы молчите?" Отец Гандзюк написал Зеленскому из-за действий Венедиктовой
Почему я должен молчать, когда читаю ложь, что новый генпрокурор ничего не забирала, если я вижу официальный документ, Венедиктова назначила нового куратора по этому делу?" – написал Гандзюк.
По его словам, у нового куратора "нет времени разбираться в сотнях фамилий криминального ОПГ, которое годами убивало людей на Херсонщине".
Отец Гандзюк напомнил Зеленскому, что тот лично обещал ему результат, а теперь его "протеже за один день делает этот результат еще на месяцы вперед недостижимым".


1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане
2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти
3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше
4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3133
З нами з: 29.05.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:26

  shapo написав:1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане
2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти
3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше
4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине

промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17950
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:51

  flyman написав:
  shapo написав:1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане
2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти
3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше
4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине

промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться


Про- или анти- московская, но кто ответит за то что натворила Супрун и ее патрон?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3133
З нами з: 29.05.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:55

  shapo написав:1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане

У тебя явная амнезия. Ты уснул, проснулся - ничего не помнишь, что было вчера

Я лично тебе рассказывал, что была не индексация, а пересчёт пенсий в октябре 2017 года и в марте 2019 года, по формуле с привязкой к средней ЗП

Даю тебе домашнее задание, изучи, что такое индексация пенсий и что такое пересчёт пенсии.
Ты, по легенде, работающий пенсионер и вумный, шо капец, должен знать разницу :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4250
З нами з: 31.08.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 5823582458255826>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.