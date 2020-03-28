Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Роль пересичного в выборах керувальникiв державой. Чиновников, в руках которых основные инструменты влияния, управления в обществе.
Даже объективно не имеем такой далеко не скрытой информации что из себя представлял Кучма, чем занимался в действительности, какие имел качества управленца. Не говоря уже о том, что и как там подковерно было.
Слепили СМИ, выборные штабы картинку и подали избирателю. Выбирай ... чудака, о котором реально понятия не имеешь. И так со всеми.
Кого краще слепили, тот и побеждает. А потом укор пересичному -- сами же выбрали.
По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть. В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц. От избытка жира и счастья наверное)))
detroytred написав:По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть. В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц. От избытка жира и счастья наверное)))
1 Чи можу я надіятись ,що ви частково прийняли мої гіпотезу про низький вплив( в межах 5-10%) тих кого обирають на життя тих хто вибирає? 2 Ми всі хочемо працювати менше і отримувати більше...при цьому не задумуючись А що ми будемо робити,якщо нам не треба буде працювати? Ну 300 годин в місяць будемо валятись в ліжку(підготовка до сну,сон,вихід з сну) Ну 100 годин в місяць їсти і 100 годин в місяць готувати собі те що хочемо їсти.. А чим будемо займатись ще 220 годин? Мій рецепт простий Відпочинок-це зміна роду діяльності , тому я відпочиваю постійно...працюючи по 200-300 годин в місяць...Навіть зараз, я відпочиваю(відволікаюсь від основної роботи) чи працюю - переконуючи навколишніх в правильності своїх припущень?
По ее словам, Украине необходимо принять так называемый “антиколомойский” законопроект и законопроект о рынке земли. Реализация этих шагов могла бы способствовать выделению финансов для Украины в большем размере, чем объявлялось ранее.
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. На нем рассмотрят законопроекты об обороте земли и о национализированных банках. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа.
“Даже если мы будем видеть кризисную ситуацию, она не будет намного хуже, чем в других странах”, – сказал Сологуб. .... “Сейчас, при сотрудничестве с МВФ, мы не видим таких катастрофических сценариев, когда Украина будет намного хуже по сравнению с другими”, – добавил Сологуб.
Почему я должен молчать, когда читаю ложь, что новый генпрокурор ничего не забирала, если я вижу официальный документ, Венедиктова назначила нового куратора по этому делу?" – написал Гандзюк. По его словам, у нового куратора "нет времени разбираться в сотнях фамилий криминального ОПГ, которое годами убивало людей на Херсонщине". Отец Гандзюк напомнил Зеленскому, что тот лично обещал ему результат, а теперь его "протеже за один день делает этот результат еще на месяцы вперед недостижимым".
In these tense moments I think it’s high time for Trump to call the president of Ukraine and tell that muthafucka if he doesn’t stop this fuckin virus he gets no military aid to defend itself against Russia!
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Почему я должен молчать, когда читаю ложь, что новый генпрокурор ничего не забирала, если я вижу официальный документ, Венедиктова назначила нового куратора по этому делу?" – написал Гандзюк. По его словам, у нового куратора "нет времени разбираться в сотнях фамилий криминального ОПГ, которое годами убивало людей на Херсонщине". Отец Гандзюк напомнил Зеленскому, что тот лично обещал ему результат, а теперь его "протеже за один день делает этот результат еще на месяцы вперед недостижимым".
1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане 2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти 3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше 4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
shapo написав:1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане 2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти 3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше 4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
shapo написав:1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане 2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти 3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше 4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться
Про- или анти- московская, но кто ответит за то что натворила Супрун и ее патрон?