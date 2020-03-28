Додано: Суб 28 бер, 2020 17:27

В ТКГ взяли к сведению обсуждение проекта консультативного совета в "нормандском формате".

По ее словам, Украине необходимо принять так называемый “антиколомойский” законопроект и законопроект о рынке земли. Реализация этих шагов могла бы способствовать выделению финансов для Украины в большем размере, чем объявлялось ранее.

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. На нем рассмотрят законопроекты об обороте земли и о национализированных банках. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа.

“Даже если мы будем видеть кризисную ситуацию, она не будет намного хуже, чем в других странах”, – сказал Сологуб.

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“Сейчас, при сотрудничестве с МВФ, мы не видим таких катастрофических сценариев, когда Украина будет намного хуже по сравнению с другими”, – добавил Сологуб.

Президент Владимир Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Пенсии в Украине должны пересчитать в рамках индексации, запланированной на 1 мая 2020 года. Для этого из государственного бюджета дополнительно выделят почти 20 млрд грн.

Пенсия в Украине “светит” далеко не всем мужчинам, потому что из-за повышения пенсионного возраста они могут просто до нее не дожить.

Почему я должен молчать, когда читаю ложь, что новый генпрокурор ничего не забирала, если я вижу официальный документ, Венедиктова назначила нового куратора по этому делу?" – написал Гандзюк.

По его словам, у нового куратора "нет времени разбираться в сотнях фамилий криминального ОПГ, которое годами убивало людей на Херсонщине".

Отец Гандзюк напомнил Зеленскому, что тот лично обещал ему результат, а теперь его "протеже за один день делает этот результат еще на месяцы вперед недостижимым".

In these tense moments I think it’s high time for Trump to call the president of Ukraine and tell that muthafucka if he doesn’t stop this fuckin virus he gets no military aid to defend itself against Russia!

Ітогі подвєдьом. 2020-03-28Всё равно, пытаются протащить прямые переговоры с куклами РФ и вывести РФ, как сторону конфликтаТакие полезные санкции, которые совершенно не влияют на РФ, как тут пишут местные "эксперты". Но РФ упорно хочет отменить эти полезные санкцииЗначит будет не пересчёт, а именно индексация. И здесь пенсионеров обманулиОбещали при пересчёте, среднее увеличении пенсий на 11%, что потребует дополнительно каждый месяц ~4 ярда гривен. 20 ярдов хватит на 5 месяцевВот такие заботливые слуги народа.А как Бубочка на стадионе за пенсионеров "переживал"Перевод поста дан крайне мягкий, в оригинале