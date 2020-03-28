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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5823582458255826 Додано: Суб 28 бер, 2020 18:56 shapo написав: Про- или анти- московская, но кто ответит за то что натворила Супрун и ее патрон? Про- или анти- московская, но кто ответит за то что натворила Супрун и ее патрон?

А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ? А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4250 З нами з: 31.08.09 Подякував: 304 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 18:59 pesikot написав: shapo написав: Про- или анти- московская, но кто ответит за то что натворила Супрун и ее патрон? Про- или анти- московская, но кто ответит за то что натворила Супрун и ее патрон?

А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ? А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ?



Ты идиот или прикидываешься?

Сколько времени прошло как назначен Емец и сколько была и.о. министра Супрун? Ты идиот или прикидываешься?Сколько времени прошло как назначен Емец и сколько была и.о. министра Супрун? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3133 З нами з: 29.05.18 Подякував: 89 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 19:08 pesikot написав: shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане

У тебя явная амнезия. Ты уснул, проснулся - ничего не помнишь, что было вчера



Я лично тебе рассказывал, что была не индексация, а пересчёт пенсий в октябре 2017 года и в марте 2019 года, по формуле с привязкой к средней ЗП



Даю тебе домашнее задание, изучи, что такое индексация пенсий и что такое пересчёт пенсии.

Ты, по легенде, работающий пенсионер и вумный, шо капец, должен знать разницу У тебя явная амнезия. Ты уснул, проснулся - ничего не помнишь, что было вчераЯ лично тебе рассказывал, что была не индексация, а пересчёт пенсий в октябре 2017 года и в марте 2019 года, по формуле с привязкой к средней ЗПДаю тебе домашнее задание, изучи, что такое индексация пенсий и что такое пересчёт пенсии.Ты, по легенде, работающий пенсионер и вумный, шо капец, должен знать разницу



Мальшик, в отличие от тебя я получаю пенсию с 2016г и до выборов 2019г ни у меня, ни у моих родственников и знакомых она не изменилась ни на копейку независимо от ее размера. А как при этом называлось это бездействие мне и остальным пенсам фиолетово Мальшик, в отличие от тебя я получаю пенсию с 2016г и до выборов 2019г ни у меня, ни у моих родственников и знакомых она не изменилась ни на копейку независимо от ее размера. А как при этом называлось это бездействие мне и остальным пенсам фиолетово Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3133 З нами з: 29.05.18 Подякував: 89 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 19:26 shapo написав: я получаю пенсию с 2016г я получаю пенсию с 2016г А з якого року працюєш в Україні і на Україну?

А то працювати в москві-казахстані-а пенсію вимагати з України - якось дуже вже по єврейськи. А з якого року працюєш в Україні і на Україну?А то працювати в москві-казахстані-а пенсію вимагати з України - якось дуже вже по єврейськи. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22419 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5823582458255826 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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