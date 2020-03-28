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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5823582458255826
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:56

  shapo написав:Про- или анти- московская, но кто ответит за то что натворила Супрун и ее патрон?

А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:59

  pesikot написав:
  shapo написав:Про- или анти- московская, но кто ответит за то что натворила Супрун и ее патрон?

А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ? :)


Ты идиот или прикидываешься?
Сколько времени прошло как назначен Емец и сколько была и.о. министра Супрун?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:08

  pesikot написав:
  shapo написав:1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане

У тебя явная амнезия. Ты уснул, проснулся - ничего не помнишь, что было вчера

Я лично тебе рассказывал, что была не индексация, а пересчёт пенсий в октябре 2017 года и в марте 2019 года, по формуле с привязкой к средней ЗП

Даю тебе домашнее задание, изучи, что такое индексация пенсий и что такое пересчёт пенсии.
Ты, по легенде, работающий пенсионер и вумный, шо капец, должен знать разницу :)


Мальшик, в отличие от тебя я получаю пенсию с 2016г и до выборов 2019г ни у меня, ни у моих родственников и знакомых она не изменилась ни на копейку независимо от ее размера. А как при этом называлось это бездействие мне и остальным пенсам фиолетово
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:26

  shapo написав:я получаю пенсию с 2016г
А з якого року працюєш в Україні і на Україну?
А то працювати в москві-казахстані-а пенсію вимагати з України - якось дуже вже по єврейськи.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 5823582458255826
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