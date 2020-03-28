А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 бер, 2020 18:56
А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 28 бер, 2020 18:59
Ты идиот или прикидываешься?
Сколько времени прошло как назначен Емец и сколько была и.о. министра Супрун?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:08
Мальшик, в отличие от тебя я получаю пенсию с 2016г и до выборов 2019г ни у меня, ни у моих родственников и знакомых она не изменилась ни на копейку независимо от ее размера. А как при этом называлось это бездействие мне и остальным пенсам фиолетово
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:26
А з якого року працюєш в Україні і на Україну?
А то працювати в москві-казахстані-а пенсію вимагати з України - якось дуже вже по єврейськи.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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