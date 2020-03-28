А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 бер, 2020 18:56
А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 28 бер, 2020 18:59
Ты идиот или прикидываешься?
Сколько времени прошло как назначен Емец и сколько была и.о. министра Супрун?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:08
Мальшик, в отличие от тебя я получаю пенсию с 2016г и до выборов 2019г ни у меня, ни у моих родственников и знакомых она не изменилась ни на копейку независимо от ее размера. А как при этом называлось это бездействие мне и остальным пенсам фиолетово
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:26
А з якого року працюєш в Україні і на Україну?
А то працювати в москві-казахстані-а індексацію пенсії вимагати з України - якось дуже вже по єврейськи.
Якщо в Україні до пенсії пропрацював років з 10 ...замість 35 - то чого ж дивуєшся що тобі нічого не індексують?
Не подобається - що заважає змінити громаданство на єврейське/казахське або російське... і там вже вимагати...Там таким вимагачам якраз люблять кийками по ниркам пройтись...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:41
Холмс-як виглядає український нацизм?
Елементарно Ватсон..
Президент-єврей, Премєр - єврей, -В опозиції - рабінович....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:01
"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:16
Ты не мог бы развернуть написанное фактами и цифрами?
Что такое укро медицина я знаю не понаслышке. Взяточничество на всех уровнях, некомпетентность, пофигизм к больному.
Из личного - в прошлом году при супрун анализы в поликлинике сделали бесплатно. В позапозапрошлом, при той же супрун - за деньги.
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:33
Обращайся к Тодурову.
Из личного опыта могу сказать что ни в 2016г, ни позже а поликлиниках анализы не делал и рецепты на бесплатные лекарства не брал, т.к. общий анализ крови нужно было ждать в поликлинике на Подвысоцкого 1 месяц, а взяв бесплатный украинский варфарин после операции и сделав анализ в СИНЕВО на протромбинованный индекс увидел что это пустышка , выбросил и купил импортный (бесплатные рецепты были только на украинские препараты)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:53
Ты же его принес, не я.
Стандартный анализ в районной поликлинике был, как обычно, готов на следующий день.
А вот когда врач, выписывает лекарство, ручкой брендированной этой фигней на листочке с брендом этого же порошка - это супрун виновата?
Когда медсестра не смущаясь присутствием других больных озвучивает стоимость приема в гос поликлинике, это тоже супрун?
Санитарная книжка за бабло, и не важно, будь хоть туберкулезником, это супрун?
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:00
Re: Політичні дискусії
Уже скоро рік як зекоманда при владі, а що Шарію, що шапо, що зрадіво та решті вати зігуючий По всім їм в штани наклав.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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