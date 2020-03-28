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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5823582458255826
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:56

  shapo написав:Про- или анти- московская, но кто ответит за то что натворила Супрун и ее патрон?

А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:59

  pesikot написав:
  shapo написав:Про- или анти- московская, но кто ответит за то что натворила Супрун и ее патрон?

А кто ответит за Емеца ? за его бездействие ? Ты, что ли ? :)


Ты идиот или прикидываешься?
Сколько времени прошло как назначен Емец и сколько была и.о. министра Супрун?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:08

  pesikot написав:
  shapo написав:1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане

У тебя явная амнезия. Ты уснул, проснулся - ничего не помнишь, что было вчера

Я лично тебе рассказывал, что была не индексация, а пересчёт пенсий в октябре 2017 года и в марте 2019 года, по формуле с привязкой к средней ЗП

Даю тебе домашнее задание, изучи, что такое индексация пенсий и что такое пересчёт пенсии.
Ты, по легенде, работающий пенсионер и вумный, шо капец, должен знать разницу :)


Мальшик, в отличие от тебя я получаю пенсию с 2016г и до выборов 2019г ни у меня, ни у моих родственников и знакомых она не изменилась ни на копейку независимо от ее размера. А как при этом называлось это бездействие мне и остальным пенсам фиолетово
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:26

  shapo написав:я получаю пенсию с 2016г
А з якого року працюєш в Україні і на Україну?
А то працювати в москві-казахстані-а індексацію пенсії вимагати з України - якось дуже вже по єврейськи.
Якщо в Україні до пенсії пропрацював років з 10 ...замість 35 - то чого ж дивуєшся що тобі нічого не індексують?
Не подобається - що заважає змінити громаданство на єврейське/казахське або російське... і там вже вимагати...Там таким вимагачам якраз люблять кийками по ниркам пройтись...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:41

Холмс-як виглядає український нацизм?
Елементарно Ватсон..
Президент-єврей, Премєр - єврей, -В опозиції - рабінович....
:D :D :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:01

https://politeka.net/politeka-onlajn/25 ... y-medicine

"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:16

  shapo написав:https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine

"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине


Ты не мог бы развернуть написанное фактами и цифрами?
Что такое укро медицина я знаю не понаслышке. Взяточничество на всех уровнях, некомпетентность, пофигизм к больному.
Из личного - в прошлом году при супрун анализы в поликлинике сделали бесплатно. В позапозапрошлом, при той же супрун - за деньги.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:33

  vano80 написав:
  shapo написав:https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine

"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине


Ты не мог бы развернуть написанное фактами и цифрами?
Что такое укро медицина я знаю не понаслышке. Взяточничество на всех уровнях, некомпетентность, пофигизм к больному.
Из личного - в прошлом году при супрун анализы в поликлинике сделали бесплатно. В позапозапрошлом, при той же супрун - за деньги.


Обращайся к Тодурову.
Из личного опыта могу сказать что ни в 2016г, ни позже а поликлиниках анализы не делал и рецепты на бесплатные лекарства не брал, т.к. общий анализ крови нужно было ждать в поликлинике на Подвысоцкого 1 месяц, а взяв бесплатный украинский варфарин после операции и сделав анализ в СИНЕВО на протромбинованный индекс увидел что это пустышка , выбросил и купил импортный (бесплатные рецепты были только на украинские препараты)
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:53

  shapo написав:Обращайся к Тодурову.
Из личного опыта могу сказать что ни в 2016г, ни позже а поликлиниках анализы не делал и рецепты на бесплатные лекарства не брал, т.к. общий анализ крови нужно было ждать в поликлинике на Подвысоцкого 1 месяц, а взяв бесплатный украинский варфарин после операции и сделав анализ в СИНЕВО на протромбинованный индекс увидел что это пустышка , выбросил и купил импортный (бесплатные рецепты были только на украинские препараты)


Ты же его принес, не я.
Стандартный анализ в районной поликлинике был, как обычно, готов на следующий день.
А вот когда врач, выписывает лекарство, ручкой брендированной этой фигней на листочке с брендом этого же порошка - это супрун виновата?
Когда медсестра не смущаясь присутствием других больных озвучивает стоимость приема в гос поликлинике, это тоже супрун?
Санитарная книжка за бабло, и не важно, будь хоть туберкулезником, это супрун?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:00

Re: Політичні дискусії

Уже скоро рік як зекоманда при владі, а що Шарію, що шапо, що зрадіво та решті вати зігуючий По всім їм в штани наклав.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 5823582458255826
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