Додано: Суб 28 бер, 2020 21:00

Уже скоро рік як зекоманда при владі, а що Шарію, що шапо, що зрадіво та решті вати зігуючий По всім їм в штани наклав.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/