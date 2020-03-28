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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5824582558265827
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:08

  flyman написав:Уже скоро рік як зекоманда при владі, а що Шарію, що шапо, що зрадіво та решті вати зігуючий По всім їм в штани наклав.
Єдине ищо радує
1 Зеленський зрозумів що тотальна влада=тотальна відповідальність
Відповідати йому не хочеться - тому спробував призначити олігархів на області,щоб він керував-вони відповідали.
Правда наші олігрархи не те що Зеленського , вони МВФ на ...вертіли вже років тридцять
2 Будемо чекати наступного етапу
Зеленський-Президент без повноважень ,
ЄС+Голос+здорова частина СН - політично/економічне керівництво
3 Яценюк не даремно світиться.Він вже разок побув Премєром-камікадзе, може ще пару років побути. :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:26

  vano80 написав:
  shapo написав:Обращайся к Тодурову.
Из личного опыта могу сказать что ни в 2016г, ни позже а поликлиниках анализы не делал и рецепты на бесплатные лекарства не брал, т.к. общий анализ крови нужно было ждать в поликлинике на Подвысоцкого 1 месяц, а взяв бесплатный украинский варфарин после операции и сделав анализ в СИНЕВО на протромбинованный индекс увидел что это пустышка , выбросил и купил импортный (бесплатные рецепты были только на украинские препараты)


Ты же его принес, не я.
Стандартный анализ в районной поликлинике был, как обычно, готов на следующий день,
А вот когда врач, выписывает лекарство, ручкой брендированной этой фигней на листочке с брендом этого же порошка - это супрун виновата?
Когда медсестра не смущаясь присутствием других больных озвучивает стоимость приема в гос поликлинике, это тоже супрун?
Санитарная книжка за бабло, и не важно, будь хоть туберкулезником, это супрун?


1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г.
2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно.
Но что сделала она?
Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился
Тактически реформа не подготовлена из-за того, что в стране просто нет ни денег, ни закона, ни специалистов на ее реализацию. А самое опасное заключается в следующем: избран определенный курс, реализовать его нельзя, поскольку нет закона, денег и людей.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48483692

Евгений Комаровский: Моя оценка: 10% - очень хорошо, 90% - очень плохо. Медицинские услуги не стали доступнее, медицинские услуги не стали качественнее, врачи не стали жить лучше, дефицит медицинских работников нарастает. А главное - абсолютно нулевая коммуникация с обществом и нулевая с врачами. Врачи не понимают и не любят "исполняющую обязанности" министра.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:39

  shapo написав:https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine

"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине

Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно.
Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью.
Запомните, Тодуров это конченный барыга.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:32

  shapo написав:
  Starikan написав:
  shapo написав: Это что за выдающийся кризисный менеджер не вспомнивший Будапешт кий меморандум

Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг.
О да, Зеленский добился бы немедленного ухода РФ из Крыма и Донбасса, зробив би їх разом.


РФ и не собиралась его выполнять,по крайней мере в 2014г, речь идет о США и Великобритании.
Что я должен читать в вике если прошло не так и много времени с февраля 2014г и я прекрасно помню как никто - ни и.о.президента Турчинов, ни позже президент Порошенко ни разу не вспомнили публично про Будапештский меморандум и призвали США и Великобританию выполнить свои обязательства перед Украиной.
Если память мне изменила приведите когда это было.


Думаю, что из США и Британии однозначно и сразу предупредили Турчинова и Порошенко чтобы даже не думали заикаться про какие то там гарантии, и уж тем более выносить эти претензии к Западу на публичное выставление.
Представляю какая бы была реакция, вздумай Порошенко с трибуны, например ООН ,обвинить США в неисполнении своих обязательств и "кидке" украинского государства.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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