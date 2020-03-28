Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:Уже скоро рік як зекоманда при владі, а що Шарію, що шапо, що зрадіво та решті вати зігуючий По всім їм в штани наклав.
Єдине ищо радує 1 Зеленський зрозумів що тотальна влада=тотальна відповідальність Відповідати йому не хочеться - тому спробував призначити олігархів на області,щоб він керував-вони відповідали. Правда наші олігрархи не те що Зеленського , вони МВФ на ...вертіли вже років тридцять 2 Будемо чекати наступного етапу Зеленський-Президент без повноважень , ЄС+Голос+здорова частина СН - політично/економічне керівництво 3 Яценюк не даремно світиться.Він вже разок побув Премєром-камікадзе, може ще пару років побути.
shapo написав:Обращайся к Тодурову. Из личного опыта могу сказать что ни в 2016г, ни позже а поликлиниках анализы не делал и рецепты на бесплатные лекарства не брал, т.к. общий анализ крови нужно было ждать в поликлинике на Подвысоцкого 1 месяц, а взяв бесплатный украинский варфарин после операции и сделав анализ в СИНЕВО на протромбинованный индекс увидел что это пустышка , выбросил и купил импортный (бесплатные рецепты были только на украинские препараты)
Ты же его принес, не я. Стандартный анализ в районной поликлинике был, как обычно, готов на следующий день, А вот когда врач, выписывает лекарство, ручкой брендированной этой фигней на листочке с брендом этого же порошка - это супрун виновата? Когда медсестра не смущаясь присутствием других больных озвучивает стоимость приема в гос поликлинике, это тоже супрун? Санитарная книжка за бабло, и не важно, будь хоть туберкулезником, это супрун?
1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г. 2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно. Но что сделала она? Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился Тактически реформа не подготовлена из-за того, что в стране просто нет ни денег, ни закона, ни специалистов на ее реализацию. А самое опасное заключается в следующем: избран определенный курс, реализовать его нельзя, поскольку нет закона, денег и людей. https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48483692
Евгений Комаровский: Моя оценка: 10% - очень хорошо, 90% - очень плохо. Медицинские услуги не стали доступнее, медицинские услуги не стали качественнее, врачи не стали жить лучше, дефицит медицинских работников нарастает. А главное - абсолютно нулевая коммуникация с обществом и нулевая с врачами. Врачи не понимают и не любят "исполняющую обязанности" министра.
shapo написав:https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine "За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине
Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно. Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью. Запомните, Тодуров это конченный барыга.
shapo написав: Это что за выдающийся кризисный менеджер не вспомнивший Будапешт кий меморандум
Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг. О да, Зеленский добился бы немедленного ухода РФ из Крыма и Донбасса, зробив би їх разом.
РФ и не собиралась его выполнять,по крайней мере в 2014г, речь идет о США и Великобритании. Что я должен читать в вике если прошло не так и много времени с февраля 2014г и я прекрасно помню как никто - ни и.о.президента Турчинов, ни позже президент Порошенко ни разу не вспомнили публично про Будапештский меморандум и призвали США и Великобританию выполнить свои обязательства перед Украиной. Если память мне изменила приведите когда это было.
Думаю, что из США и Британии однозначно и сразу предупредили Турчинова и Порошенко чтобы даже не думали заикаться про какие то там гарантии, и уж тем более выносить эти претензии к Западу на публичное выставление. Представляю какая бы была реакция, вздумай Порошенко с трибуны, например ООН ,обвинить США в неисполнении своих обязательств и "кидке" украинского государства.
shapo написав: РФ и не собиралась его выполнять,по крайней мере в 2014г, речь идет о США и Великобритании. Что я должен читать в вике если прошло не так и много времени с февраля 2014г и я прекрасно помню как никто - ни и.о.президента Турчинов, ни позже президент Порошенко ни разу не вспомнили публично про Будапештский меморандум и призвали США и Великобританию выполнить свои обязательства перед Украиной. Если память мне изменила приведите когда это было.
Думаю, что из США и Британии однозначно и сразу предупредили Турчинова и Порошенко чтобы даже не думали заикаться про какие то там гарантии, и уж тем более выносить эти претензии к Западу на публичное выставление. Представляю какая бы была реакция, вздумай Порошенко с трибуны, например ООН ,обвинить США в неисполнении своих обязательств и "кидке" украинского государства.
Это всем понятно и это называется госизмена за которую в нормальных странах судят
Shram написав:Думаю, что из США и Британии однозначно и сразу предупредили Турчинова и Порошенко чтобы даже не думали заикаться про какие то там гарантии, и уж тем более выносить эти претензии к Западу на публичное выставление. Представляю какая бы была реакция, вздумай Порошенко с трибуны, например ООН ,обвинить США в неисполнении своих обязательств и "кидке" украинского государства.
и какая? теперь благодаря Порошенко Россия оказалась типа и ни при чем к войне на Донбассе.
shapo написав:https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine "За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине
Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно. Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью. Запомните, Тодуров это конченный барыга.
в отличии от супрун Тадуров врач, а не безграмотный парамедик. Тадуров за 30 лет провёл более 5 тысяч операций и реально помог тысячам больных, а что хорошего сделала супрун?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
shapo написав:https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine "За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине
Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно. Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью. Запомните, Тодуров это конченный барыга.
в отличии от супрун Тадуров врач, а не безграмотный парамедик. Тадуров за 30 лет провёл более 5 тысяч операций и реально помог тысячам больных, а что хорошего сделала супрун?...
Трактор в полі дир-дир-дир,бо тракторист обкурився. Говорять тобі Тодуров мафія. Так як Бєня чи інні ж ними. Чого тобі непонятно? А! Та ти моксюч?
shapo написав:https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine "За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине
Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно. Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью. Запомните, Тодуров это конченный барыга.
На каком основании удален комментарий с обвинением Супрун в лоббировании интересов фарм-компаний, и при этом оставлен комментарий с обвинением Тодурова в "конченном барыжничестве"?
Модератор точно знает, что первое - неправда, а второе - правда? Может быть он будет столь любезен и приведет тогда нам всем доказательства?