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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5825582658275828> Додано: Суб 28 бер, 2020 21:08 flyman написав: Уже скоро рік як зекоманда при владі, а що Шарію, що шапо, що зрадіво та решті вати зігуючий По всім їм в штани наклав. Уже скоро рік як зекоманда при владі, а що Шарію, що шапо, що зрадіво та решті вати зігуючий По всім їм в штани наклав. Єдине ищо радує

1 Зеленський зрозумів що тотальна влада=тотальна відповідальність

Відповідати йому не хочеться - тому спробував призначити олігархів на області,щоб він керував-вони відповідали.

Правда наші олігрархи не те що Зеленського , вони МВФ на ...вертіли вже років тридцять

2 Будемо чекати наступного етапу

Зеленський-Президент без повноважень ,

ЄС+Голос+здорова частина СН - політично/економічне керівництво

3 Яценюк не даремно світиться.Він вже разок побув Премєром-камікадзе, може ще пару років побути. Єдине ищо радує1 Зеленський зрозумів що тотальна влада=тотальна відповідальністьВідповідати йому не хочеться - тому спробував призначити олігархів на області,щоб він керував-вони відповідали.Правда наші олігрархи не те що Зеленського , вони МВФ на ...вертіли вже років тридцять2 Будемо чекати наступного етапуЗеленський-Президент без повноважень ,ЄС+Голос+здорова частина СН - політично/економічне керівництво3 Яценюк не даремно світиться.Він вже разок побув Премєром-камікадзе, може ще пару років побути. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22422 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 21:26 vano80 написав: shapo написав: Обращайся к Тодурову.

Из личного опыта могу сказать что ни в 2016г, ни позже а поликлиниках анализы не делал и рецепты на бесплатные лекарства не брал, т.к. общий анализ крови нужно было ждать в поликлинике на Подвысоцкого 1 месяц, а взяв бесплатный украинский варфарин после операции и сделав анализ в СИНЕВО на протромбинованный индекс увидел что это пустышка , выбросил и купил импортный (бесплатные рецепты были только на украинские препараты) Обращайся к Тодурову.Из личного опыта могу сказать что ни в 2016г, ни позже а поликлиниках анализы не делал и рецепты на бесплатные лекарства не брал, т.к. общий анализ крови нужно было ждать в поликлинике на Подвысоцкого 1 месяц, а взяв бесплатный украинский варфарин после операции и сделав анализ в СИНЕВО на протромбинованный индекс увидел что это пустышка , выбросил и купил импортный (бесплатные рецепты были только на украинские препараты)



Ты же его принес, не я.

Стандартный анализ в районной поликлинике был, как обычно, готов на следующий день,

А вот когда врач, выписывает лекарство, ручкой брендированной этой фигней на листочке с брендом этого же порошка - это супрун виновата?

Когда медсестра не смущаясь присутствием других больных озвучивает стоимость приема в гос поликлинике, это тоже супрун?

Санитарная книжка за бабло, и не важно, будь хоть туберкулезником, это супрун? Ты же его принес, не я.Стандартный анализ в районной поликлинике был, как обычно, готов на следующий день,А вот когда врач, выписывает лекарство, ручкой брендированной этой фигней на листочке с брендом этого же порошка - это супрун виновата?Когда медсестра не смущаясь присутствием других больных озвучивает стоимость приема в гос поликлинике, это тоже супрун?Санитарная книжка за бабло, и не важно, будь хоть туберкулезником, это супрун?



1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г.

2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно.

Но что сделала она?

Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился

Тактически реформа не подготовлена из-за того, что в стране просто нет ни денег, ни закона, ни специалистов на ее реализацию. А самое опасное заключается в следующем: избран определенный курс, реализовать его нельзя, поскольку нет закона, денег и людей.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48483692



Евгений Комаровский: Моя оценка: 10% - очень хорошо, 90% - очень плохо. Медицинские услуги не стали доступнее, медицинские услуги не стали качественнее, врачи не стали жить лучше, дефицит медицинских работников нарастает. А главное - абсолютно нулевая коммуникация с обществом и нулевая с врачами. Врачи не понимают и не любят "исполняющую обязанности" министра. 1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г.2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно.Но что сделала она?Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3143 З нами з: 29.05.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 21:39 shapo написав: https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine



"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине

Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно.

Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью.

Запомните, Тодуров это конченный барыга. Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно.Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью.Запомните, Тодуров это конченный барыга. unicdima

Повідомлень: 114 З нами з: 10.06.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 22:32 shapo написав: Starikan написав: shapo написав: Это что за выдающийся кризисный менеджер не вспомнивший Будапешт кий меморандум Это что за выдающийся кризисный менеджер не вспомнивший Будапешт кий меморандум

Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг.

О да, Зеленский добился бы немедленного ухода РФ из Крыма и Донбасса, зробив би їх разом. Почитайте хотя бы Вики, как РФ (и прочие "будапештцы") отреагировали на заявления Украины в 14-15 гг.О да, Зеленский добился бы немедленного ухода РФ из Крыма и Донбасса, зробив би їх разом.



РФ и не собиралась его выполнять,по крайней мере в 2014г, речь идет о США и Великобритании.

Что я должен читать в вике если прошло не так и много времени с февраля 2014г и я прекрасно помню как никто - ни и.о.президента Турчинов, ни позже президент Порошенко ни разу не вспомнили публично про Будапештский меморандум и призвали США и Великобританию выполнить свои обязательства перед Украиной.

Если память мне изменила приведите когда это было.

РФ и не собиралась его выполнять,по крайней мере в 2014г, речь идет о США и Великобритании.Что я должен читать в вике если прошло не так и много времени с февраля 2014г и я прекрасно помню как никто - ни и.о.президента Турчинов, ни позже президент Порошенко ни разу не вспомнили публично про Будапештский меморандум и призвали США и Великобританию выполнить свои обязательства перед Украиной.Если память мне изменила приведите когда это было.



Думаю, что из США и Британии однозначно и сразу предупредили Турчинова и Порошенко чтобы даже не думали заикаться про какие то там гарантии, и уж тем более выносить эти претензии к Западу на публичное выставление.

Представляю какая бы была реакция, вздумай Порошенко с трибуны, например ООН ,обвинить США в неисполнении своих обязательств и "кидке" украинского государства. Думаю, что из США и Британии однозначно и сразу предупредили Турчинова и Порошенко чтобы даже не думали заикаться про какие то там гарантии, и уж тем более выносить эти претензии к Западу на публичное выставление.Представляю какая бы была реакция, вздумай Порошенко с трибуны, например ООН ,обвинить США в неисполнении своих обязательств и "кидке" украинского государства. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2979 З нами з: 26.03.16 Подякував: 157 раз. Подякували: 922 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 22:42 Shram написав: shapo написав: РФ и не собиралась его выполнять,по крайней мере в 2014г, речь идет о США и Великобритании.

Что я должен читать в вике если прошло не так и много времени с февраля 2014г и я прекрасно помню как никто - ни и.о.президента Турчинов, ни позже президент Порошенко ни разу не вспомнили публично про Будапештский меморандум и призвали США и Великобританию выполнить свои обязательства перед Украиной.

Если память мне изменила приведите когда это было.

РФ и не собиралась его выполнять,по крайней мере в 2014г, речь идет о США и Великобритании.Что я должен читать в вике если прошло не так и много времени с февраля 2014г и я прекрасно помню как никто - ни и.о.президента Турчинов, ни позже президент Порошенко ни разу не вспомнили публично про Будапештский меморандум и призвали США и Великобританию выполнить свои обязательства перед Украиной.Если память мне изменила приведите когда это было.



Думаю, что из США и Британии однозначно и сразу предупредили Турчинова и Порошенко чтобы даже не думали заикаться про какие то там гарантии, и уж тем более выносить эти претензии к Западу на публичное выставление.

Представляю какая бы была реакция, вздумай Порошенко с трибуны, например ООН ,обвинить США в неисполнении своих обязательств и "кидке" украинского государства. Думаю, что из США и Британии однозначно и сразу предупредили Турчинова и Порошенко чтобы даже не думали заикаться про какие то там гарантии, и уж тем более выносить эти претензии к Западу на публичное выставление.Представляю какая бы была реакция, вздумай Порошенко с трибуны, например ООН ,обвинить США в неисполнении своих обязательств и "кидке" украинского государства.



Это всем понятно и это называется госизмена за которую в нормальных странах судят Это всем понятно и это называется госизмена за которую в нормальных странах судят Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3143 З нами з: 29.05.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 22:51 Shram написав: Думаю, что из США и Британии однозначно и сразу предупредили Турчинова и Порошенко чтобы даже не думали заикаться про какие то там гарантии, и уж тем более выносить эти претензии к Западу на публичное выставление.

Представляю какая бы была реакция, вздумай Порошенко с трибуны, например ООН ,обвинить США в неисполнении своих обязательств и "кидке" украинского государства. Думаю, что из США и Британии однозначно и сразу предупредили Турчинова и Порошенко чтобы даже не думали заикаться про какие то там гарантии, и уж тем более выносить эти претензии к Западу на публичное выставление.Представляю какая бы была реакция, вздумай Порошенко с трибуны, например ООН ,обвинить США в неисполнении своих обязательств и "кидке" украинского государства.

и какая?

теперь благодаря Порошенко Россия оказалась типа и ни при чем к войне на Донбассе. и какая?теперь благодаря Порошенко Россия оказалась типа и ни при чем к войне на Донбассе. unicdima

Повідомлень: 114 З нами з: 10.06.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 22:57 unicdima написав: shapo написав: https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine



"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине

Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно.

Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью.

Запомните, Тодуров это конченный барыга. Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно.Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью.Запомните, Тодуров это конченный барыга.

в отличии от супрун Тадуров врач, а не безграмотный парамедик. Тадуров за 30 лет провёл более 5 тысяч операций и реально помог тысячам больных, а что хорошего сделала супрун?... в отличии от супрун Тадуров врач, а не безграмотный парамедик. Тадуров за 30 лет провёл более 5 тысяч операций и реально помог тысячам больных, а что хорошего сделала супрун?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4565 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 708 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 23:02 Тракторист написав: unicdima написав: shapo написав: https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine



"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине

Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно.

Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью.

Запомните, Тодуров это конченный барыга. Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно.Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью.Запомните, Тодуров это конченный барыга.

в отличии от супрун Тадуров врач, а не безграмотный парамедик. Тадуров за 30 лет провёл более 5 тысяч операций и реально помог тысячам больных, а что хорошего сделала супрун?... в отличии от супрун Тадуров врач, а не безграмотный парамедик. Тадуров за 30 лет провёл более 5 тысяч операций и реально помог тысячам больных, а что хорошего сделала супрун?...



Трактор в полі дир-дир-дир,бо тракторист обкурився.

Говорять тобі Тодуров мафія. Так як Бєня чи інні ж ними. Чого тобі непонятно? А! Та ти моксюч? Трактор в полі дир-дир-дир,бо тракторист обкурився.Говорять тобі Тодуров мафія. Так як Бєня чи інні ж ними. Чого тобі непонятно? А! Та ти моксюч? Ethereum Повідомлень: 1140 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 72 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 23:07 Тракторист написав: в отличии от супрун Тадуров врач, а не безграмотный парамедик. Тадуров за 30 лет провёл более 5 тысяч операций и реально помог тысячам больных, а что хорошего сделала супрун?... в отличии от супрун Тадуров врач, а не безграмотный парамедик. Тадуров за 30 лет провёл более 5 тысяч операций и реально помог тысячам больных, а что хорошего сделала супрун?...

мы не за то какой он врач, а о том, что он барыга, вор и лжец. мы не за то какой он врач, а о том, что он барыга, вор и лжец. unicdima

Повідомлень: 114 З нами з: 10.06.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 23:23 unicdima написав: shapo написав: https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine



"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине https://politeka.net/politeka-onlajn/258558-za-takoe-dayut-8-let-v-tyurmy-boris-todurov-rasskazal-kak-suprun-navredila-ukrainskoy-medicine"За такое дают 8 лет в тюрьмы": Борис Тодуров рассказал, как Супрун навредила украинской медицине

Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно.

Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью.

Запомните, Тодуров это конченный барыга. Слушать Тодурова за Супрун это просто смешно.Супрун пыталась бороться с медицинской мафией, ярчайшим представителем которой является Тодуров со своей родней, поэтому он ее постоянно обливает грязью.Запомните, Тодуров это конченный барыга.



На каком основании удален комментарий с обвинением Супрун в лоббировании интересов фарм-компаний, и при этом оставлен комментарий с обвинением Тодурова в "конченном барыжничестве"?



Модератор точно знает, что первое - неправда, а второе - правда? Может быть он будет столь любезен и приведет тогда нам всем доказательства?



Заранее благодарен за дальнейшую непредвзятость! На каком основании удален комментарий с обвинением Супрун в лоббировании интересов фарм-компаний, и при этом оставлен комментарий с обвинением Тодурова в "конченном барыжничестве"?Модератор точно знает, что первое - неправда, а второе - правда? Может быть он будет столь любезен и приведет тогда нам всем доказательства?Заранее благодарен за дальнейшую непредвзятость! zРадио

Повідомлень: 5293 З нами з: 02.05.18 Подякував: 965 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5825582658275828> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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