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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 бер, 2020 23:30
zРадио написав:
На каком основании удален комментарий с обвинением Супрун
Тому що це не політика,це копирсання в брудній білизні при чому без доказів і фактів...Що обговорюєте?
Як відноситься до Супрун - той кого вона вигнала за махінації?
А політика-це ось це
budivelnik написав:zРадио
1 Будь яка політика-це продовження економіки .точно так само як і будь-яка економіка - потребує політичного прикриття, тому
а - загрібання під себе - це те саме що зробив пуйло з газом/нафтою в росії
б - отримання грошей з росії - це завжди виконання політичних вимог росії
в - якщо я народився під час правління Брєжнєва - то це не говорить про те що я став ярим брєжнєвцем(андроповцем-кравчувівцем чи кучмівцем)
Так само і робота в уряді Януковича не говорить про те що Порошенко-це креатура росії
г - історія не має такого аргументу якби.... , тому якби не продовжили...то існував шанс що не заберуть ..а от коли продовжили - точно знаємо що забрали
Таким чином не продовження - це кращий варіант ніж той який отримали
2 Поіменного списку в мене не має
Але є структура торгівлі товарами/послугами в млрд доларів_________СНД_________________________________Інші
експорт тов+послуг__імпорт тов+пос__експорт тов+послуг__імпорт тов+пос
2013___22,077+5,8__27,942+1,466________41,243+8,418______49,045+6,056
2018____7,025+3,7__13,209+0,688________40,310+7,937______43,979+5,620
Як бачиш трьохкратне падіння з росією (-17 млрд експорт і -15,5 млрд імпорт) на фоні стабільності з іншими( -1,4 млрд експорт і -5,5 млрд імпорт)
Баланс(загальний) покращився на +2,5 млрд доларів в рік( і це під час зменшення кількості працюючих в Україні)+заробітчани+12 млрд в рік
3 Рейдерство
Мені не треба в загальному
Я чітко знаю , що навіть до таких як я( а це не сама найбідніша частка суспільства) рейдери цікавості не мають...то що вже говорити про остальних 95-98% суспільства.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 28 бер, 2020 23:32
Есть рациональное предложение для критиков Тодурова и обожателей Супрун:
- при проблемах с сердцем не едьте в Институт сердца, там мафиози;
- пишите в комментариях под постами Супрун на Фейсбуке, блогерша всегда ответит, как быть.
Будьте последовательными - соответствуйте идеалам, которые так горячо декламируете и в которые так искренне верите!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:11
unicdima написав: Тракторист написав:
в отличии от супрун Тадуров врач, а не безграмотный парамедик. Тадуров за 30 лет провёл более 5 тысяч операций и реально помог тысячам больных, а что хорошего сделала супрун?...
мы не за то какой он врач, а о том, что он барыга, вор и лжец.
не более чем супрун...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:17
zРадио написав:
Есть рациональное предложение для критиков Тодурова и обожателей Супрун:
- при проблемах с сердцем не едьте в Институт сердца, там мафиози;
- пишите в комментариях под постами Супрун на Фейсбуке, блогерша всегда ответит, как быть.
Будьте последовательными - соответствуйте идеалам, которые так горячо декламируете и в которые так искренне верите!
полность согласен и поддерживаю!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 01:23
zРадио написав:
Есть рациональное предложение для критиков Тодурова и обожателей Супрун:
- при проблемах с сердцем не едьте в Институт сердца, там мафиози;
у нас сильно в стране есть выбор куда пойти с сердцем? люди в безвыходной ситуации готовы на сделку даже с дьяволом. вы я так понял рады когда люди стают в эту позу?
кстати к чему тогда ваши возмущения газовой отраслью?
там тоже - не нравится не берите. если берете - значит все классно и нехрен критиковать.
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