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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5825582658275828 Додано: Суб 28 бер, 2020 23:30 zРадио написав: На каком основании удален комментарий с обвинением Супрун На каком основании удален комментарий с обвинением Супрун Тому що це не політика,це копирсання в брудній білизні при чому без доказів і фактів...Що обговорюєте?

Як відноситься до Супрун - той кого вона вигнала за махінації?

А політика-це ось це

budivelnik написав: zРадио

1 Будь яка політика-це продовження економіки .точно так само як і будь-яка економіка - потребує політичного прикриття, тому

а - загрібання під себе - це те саме що зробив пуйло з газом/нафтою в росії

б - отримання грошей з росії - це завжди виконання політичних вимог росії

в - якщо я народився під час правління Брєжнєва - то це не говорить про те що я став ярим брєжнєвцем(андроповцем-кравчувівцем чи кучмівцем)

Так само і робота в уряді Януковича не говорить про те що Порошенко-це креатура росії

г - історія не має такого аргументу якби.... , тому якби не продовжили...то існував шанс що не заберуть ..а от коли продовжили - точно знаємо що забрали

Таким чином не продовження - це кращий варіант ніж той який отримали

2 Поіменного списку в мене не має

Але є структура торгівлі товарами/послугами в млрд доларів

_________СНД_________________________________Інші

експорт тов+послуг__імпорт тов+пос__експорт тов+послуг__імпорт тов+пос

2013___22,077+5,8__27,942+1,466________41,243+8,418______49,045+6,056

2018____7,025+3,7__13,209+0,688________40,310+7,937______43,979+5,620



Як бачиш трьохкратне падіння з росією (-17 млрд експорт і -15,5 млрд імпорт) на фоні стабільності з іншими( -1,4 млрд експорт і -5,5 млрд імпорт)

Баланс(загальний) покращився на +2,5 млрд доларів в рік( і це під час зменшення кількості працюючих в Україні)+заробітчани+12 млрд в рік

3 Рейдерство

Мені не треба в загальному

Я чітко знаю , що навіть до таких як я( а це не сама найбідніша частка суспільства) рейдери цікавості не мають...то що вже говорити про остальних 95-98% суспільства. 1 Будь яка політика-це продовження економіки .точно так само як і будь-яка економіка - потребує політичного прикриття, томуа - загрібання під себе - це те саме що зробив пуйло з газом/нафтою в росіїб - отримання грошей з росії - це завжди виконання політичних вимог росіїв - якщо я народився під час правління Брєжнєва - то це не говорить про те що я став ярим брєжнєвцем(андроповцем-кравчувівцем чи кучмівцем)Так само і робота в уряді Януковича не говорить про те що Порошенко-це креатура росіїг - історія не має такого аргументу якби.... , тому якби не продовжили...то існував шанс що не заберуть ..а от коли продовжили - точно знаємо що забралиТаким чином не продовження - це кращий варіант ніж той який отримали2 Поіменного списку в мене не маєАле є структура торгівлі товарами/послугами в млрд доларівЯк бачиш трьохкратне падіння з росією (-17 млрд експорт і -15,5 млрд імпорт) на фоні стабільності з іншими( -1,4 млрд експорт і -5,5 млрд імпорт)Баланс(загальний) покращився на +2,5 млрд доларів в рік( і це під час зменшення кількості працюючих в Україні)+заробітчани+12 млрд в рік3 РейдерствоМені не треба в загальномуЯ чітко знаю , що навіть до таких як я( а це не сама найбідніша частка суспільства) рейдери цікавості не мають...то що вже говорити про остальних 95-98% суспільства. Тому що це не політика,це копирсання в брудній білизні при чому без доказів і фактів...Що обговорюєте?Як відноситься до Супрун - той кого вона вигнала за махінації?А політика-це ось це http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22422 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 23:32 Есть рациональное предложение для критиков Тодурова и обожателей Супрун:



- при проблемах с сердцем не едьте в Институт сердца, там мафиози;

- пишите в комментариях под постами Супрун на Фейсбуке, блогерша всегда ответит, как быть.



Будьте последовательными - соответствуйте идеалам, которые так горячо декламируете и в которые так искренне верите! zРадио

Повідомлень: 5294 З нами з: 02.05.18 Подякував: 966 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 00:11 unicdima написав: Тракторист написав: в отличии от супрун Тадуров врач, а не безграмотный парамедик. Тадуров за 30 лет провёл более 5 тысяч операций и реально помог тысячам больных, а что хорошего сделала супрун?... в отличии от супрун Тадуров врач, а не безграмотный парамедик. Тадуров за 30 лет провёл более 5 тысяч операций и реально помог тысячам больных, а что хорошего сделала супрун?...

мы не за то какой он врач, а о том, что он барыга, вор и лжец. мы не за то какой он врач, а о том, что он барыга, вор и лжец.

не более чем супрун... не более чем супрун... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4568 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 708 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 00:17 zРадио написав: Есть рациональное предложение для критиков Тодурова и обожателей Супрун:



- при проблемах с сердцем не едьте в Институт сердца, там мафиози;

- пишите в комментариях под постами Супрун на Фейсбуке, блогерша всегда ответит, как быть.



Будьте последовательными - соответствуйте идеалам, которые так горячо декламируете и в которые так искренне верите! Есть рациональное предложение для критиков Тодурова и обожателей Супрун:- при проблемах с сердцем не едьте в Институт сердца, там мафиози;- пишите в комментариях под постами Супрун на Фейсбуке, блогерша всегда ответит, как быть.Будьте последовательными - соответствуйте идеалам, которые так горячо декламируете и в которые так искренне верите!

полность согласен и поддерживаю! полность согласен и поддерживаю! "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4568 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 708 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 01:23 zРадио написав: Есть рациональное предложение для критиков Тодурова и обожателей Супрун:



- при проблемах с сердцем не едьте в Институт сердца, там мафиози;

Есть рациональное предложение для критиков Тодурова и обожателей Супрун:- при проблемах с сердцем не едьте в Институт сердца, там мафиози;



у нас сильно в стране есть выбор куда пойти с сердцем? люди в безвыходной ситуации готовы на сделку даже с дьяволом. вы я так понял рады когда люди стают в эту позу?



кстати к чему тогда ваши возмущения газовой отраслью?

там тоже - не нравится не берите. если берете - значит все классно и нехрен критиковать. у нас сильно в стране есть выбор куда пойти с сердцем? люди в безвыходной ситуации готовы на сделку даже с дьяволом. вы я так понял рады когда люди стают в эту позу?кстати к чему тогда ваши возмущения газовой отраслью?там тоже - не нравится не берите. если берете - значит все классно и нехрен критиковать. mephala Повідомлень: 6660 З нами з: 07.04.14 Подякував: 139 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5825582658275828 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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