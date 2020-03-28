budivelnik написав:

_________СНД_________________________________Інші

експорт тов+послуг__імпорт тов+пос__експорт тов+послуг__імпорт тов+пос

2013___22,077+5,8__27,942+1,466________41,243+8,418______49,045+6,056

2018____7,025+3,7__13,209+0,688________40,310+7,937______43,979+5,620

1 Будь яка політика-це продовження економіки .точно так само як і будь-яка економіка - потребує політичного прикриття, томуа - загрібання під себе - це те саме що зробив пуйло з газом/нафтою в росіїб - отримання грошей з росії - це завжди виконання політичних вимог росіїв - якщо я народився під час правління Брєжнєва - то це не говорить про те що я став ярим брєжнєвцем(андроповцем-кравчувівцем чи кучмівцем)Так само і робота в уряді Януковича не говорить про те що Порошенко-це креатура росіїг - історія не має такого аргументу якби.... , тому якби не продовжили...то існував шанс що не заберуть ..а от коли продовжили - точно знаємо що забралиТаким чином не продовження - це кращий варіант ніж той який отримали2 Поіменного списку в мене не маєАле є структура торгівлі товарами/послугами в млрд доларівЯк бачиш трьохкратне падіння з росією (-17 млрд експорт і -15,5 млрд імпорт) на фоні стабільності з іншими( -1,4 млрд експорт і -5,5 млрд імпорт)Баланс(загальний) покращився на +2,5 млрд доларів в рік( і це під час зменшення кількості працюючих в Україні)+заробітчани+12 млрд в рік3 РейдерствоМені не треба в загальномуЯ чітко знаю , що навіть до таких як я( а це не сама найбідніша частка суспільства) рейдери цікавості не мають...то що вже говорити про остальних 95-98% суспільства.