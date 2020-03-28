Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:На каком основании удален комментарий с обвинением Супрун
Тому що це не політика,це копирсання в брудній білизні при чому без доказів і фактів...Що обговорюєте? Як відноситься до Супрун - той кого вона вигнала за махінації? А політика-це ось це
budivelnik написав:zРадио 1 Будь яка політика-це продовження економіки .точно так само як і будь-яка економіка - потребує політичного прикриття, тому а - загрібання під себе - це те саме що зробив пуйло з газом/нафтою в росії б - отримання грошей з росії - це завжди виконання політичних вимог росії в - якщо я народився під час правління Брєжнєва - то це не говорить про те що я став ярим брєжнєвцем(андроповцем-кравчувівцем чи кучмівцем) Так само і робота в уряді Януковича не говорить про те що Порошенко-це креатура росії г - історія не має такого аргументу якби.... , тому якби не продовжили...то існував шанс що не заберуть ..а от коли продовжили - точно знаємо що забрали Таким чином не продовження - це кращий варіант ніж той який отримали 2 Поіменного списку в мене не має Але є структура торгівлі товарами/послугами в млрд доларів _________СНД_________________________________Інші експорт тов+послуг__імпорт тов+пос__експорт тов+послуг__імпорт тов+пос 2013___22,077+5,8__27,942+1,466________41,243+8,418______49,045+6,056 2018____7,025+3,7__13,209+0,688________40,310+7,937______43,979+5,620
Як бачиш трьохкратне падіння з росією (-17 млрд експорт і -15,5 млрд імпорт) на фоні стабільності з іншими( -1,4 млрд експорт і -5,5 млрд імпорт) Баланс(загальний) покращився на +2,5 млрд доларів в рік( і це під час зменшення кількості працюючих в Україні)+заробітчани+12 млрд в рік 3 Рейдерство Мені не треба в загальному Я чітко знаю , що навіть до таких як я( а це не сама найбідніша частка суспільства) рейдери цікавості не мають...то що вже говорити про остальних 95-98% суспільства.